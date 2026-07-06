

Vidéo : Récupérer un ballon dans un canal Posté par domi13180

Deux hommes se lancent dans une mission périlleuse : récupérer un ballon tombé dans un canal.



Vidéo (1mn15s) : 2 Hommes 1 Ballon dans un canal





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