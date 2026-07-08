Vidéo : Emeric Cottin oublie un truc important avant de descendre une grue en rappel

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ChapoChapi
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Posté le: 8/7/2026 11:21 Mis à jour: 8/7/2026 11:21
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Chaleur !
Inscrit le: 13/11/2016
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Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce...
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"cette séquence est publiée dans un but de sensibilisation"
Et c'est vital!!!
En un an, il y a eu 2 chutes de ce type dans mon club : 1 mort et 1 paraplégique.
- 1 en rappel sur les deux brins, corde trop courte. 10m de chute.
- 1 lors de la descente, corde trop courte et pas de nœud en bout de corde coté assureur. 30m de chute (ils étaient sur une vire).
Tous deux, des grimpeurs très fort et très expérimentés, mais il suffit d'un manque de vigilance.
L'analyse de l'accident est primordiale pour la piqure de rappel!...
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Taxidermiste
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Posté le: 8/7/2026 11:53 Mis à jour: 8/7/2026 11:53
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Je suis accro
Inscrit le: 4/12/2011
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Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce...
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Sensibilisation ?
En ricanant, et à coup de "youhou" c'est drôle, en mode c'était quand même grave cool ?
Je vois pas de sensibilisation ici.
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Chrys77
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Posté le: 8/7/2026 12:15 Mis à jour: 8/7/2026 12:15
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Je masterise !
Inscrit le: 18/3/2009
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Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce...
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oh la vache ! une boulette qui peut couter la vie, j'admire le sang froid du gars
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marcaflushhh
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Posté le: 8/7/2026 12:28 Mis à jour: 8/7/2026 12:28
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Je suis accro
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Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce...
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Un escaladeur distrait, ça n'existe
pas plus
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Interfector
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Posté le: 8/7/2026 13:28 Mis à jour: 8/7/2026 13:28
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Je masterise !
Inscrit le: 20/4/2014
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Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce...
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@ChapoChapi Le coup du noeud, meme sans avoir jamais pratiqué ce genre d'activité, je connais, et c'est la premiere reflexion que je me suis fait... là le gars dit faire de la prevention en rigolant dans sa video alors qu'a quelques cm pret, il tombait, parce qu'aucune securité, aucune...
Une erreur ca peut toujours arriver (la longueur de la corde), et c'est pour ca qu'il y a des regles de securité. Cette video me rend fou (et m'a angoissé).
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Bukowski
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Posté le: 8/7/2026 13:30 Mis à jour: 8/7/2026 13:31
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Je suis accro
Inscrit le: 12/7/2021
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Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce...
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J'ai les mains moites juste en regardant...
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nicoolas44
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Posté le: 8/7/2026 14:15 Mis à jour: 8/7/2026 14:15
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Je m'installe
Inscrit le: 19/5/2011
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Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce...
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Je suis pas sur d'avoir compris.
Il a merdé involontairement et diffuse quand même la vidéo pour sensibiliser ?
Ou alors il a volontairement mis une corde trop courte sans faire le noeud de sécurité dont il prétend rappeler l'absolue nécéssité en diffusant la vidéo ??
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Padma
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Posté le: 8/7/2026 14:19 Mis à jour: 8/7/2026 14:44
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Je masterise !
Inscrit le: 25/12/2015
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Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce...
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Il a vu se dérouler le fil de sa vie.
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Crazy-13
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Posté le: 8/7/2026 18:54 Mis à jour: 8/7/2026 18:54
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Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
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Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce...
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Je ne le connais pas, mais je peux dire, même sans vraiment l'avoir entendu parler dans cette vidéo, qu'il serait Français.
Edit après recherche auprès de Gemini:
"Émeric Cottin, connu sous le pseudonyme **Sayajin75** (ou Saiyajin 75), est de **nationalité française**.
D'après les informations partagées sur ses profils professionnels et les plateformes de sport en ligne (comme *Climby*), il s'est imposé comme une référence du parkour urbain en France avec plus de 17 ans d'expérience. Son pseudonyme intègre d'ailleurs le numéro « 75 », qui correspond au code départemental de la ville de Paris."
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Bargeau
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Posté le: 9/7/2026 8:34 Mis à jour: 9/7/2026 8:34
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Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce...
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@ChapoChapi
il s'agit surtout d'un manque d'automatisme.
oui faire un double check ça ralenti et c'est peut être ringard.
oui le noeud en bout de corde ne te sera pratiquement jamais utile si tu sais que ta cordes est assez longue pour de simple longueur.
mais le jour venu
C'est vraiment une question d'habitude plutôt que de vigilance selon moi.
Vraiment triste ces accidents qui arrive pour rien du tout.
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n666eo
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Posté le: 9/7/2026 11:21 Mis à jour: 9/7/2026 11:21
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Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce...
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@Bargeau
Dans l'aéro, l'un des domaines rois de "l'habitude de sécurité" (procédure), on appelle ça la "normalisation de la déviance".
Une règle n'est pas respectée, mais ça n'a aucune conséquence. Alors on relâche, et on recommence à ne pas la respecter, toujours sans conséquence. Jusqu'au jour où...
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billyboy45
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Posté le: 10/7/2026 8:01 Mis à jour: 10/7/2026 8:02
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Je suis accro
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Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce...
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@ChapoChapi Deux accidents graves en un an il faut commencer à se poser de sérieuses questions sur les procédures et mesures de sécurité du club...
J'étais en club d'escalade aussi pendant 7 ans et une des mesures de sécurité toute bête c'est pas de rappel sans quelqu'un en bas pour assurer (suffit de tirer fort sur la corde pour stoper net quelqu'un qui perd le contrôle et descend trop vite). Et par la même occasion avoir quelqu'un en bas ça empêche naturellement de pas se rendre compte que la corde est trop courte
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ChapoChapi
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Posté le: 10/7/2026 22:10 Mis à jour: 10/7/2026 23:01
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Chaleur !
Inscrit le: 13/11/2016
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Karma: 108
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Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce...
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@billyboy45
Citation :
@billyboy45
@ChapoChapi Deux accidents graves en un an il faut commencer à se poser de sérieuses questions sur les procédures et mesures de sécurité du club...
Tu vas vite en besogne, mon ami! Ça n'avait rien à voir avec des sorties du club.
En 25 ans dans ce club, je ne me souviens que de qq cailloux sur la tête ou les mains et des entorses.
Et dans le secteur, dans mon entourage, des galères mais rien de très grave. Là, c'est une mauvaise série de ouf.
Citation :
J'étais en club d'escalade aussi pendant 7 ans et une des mesures de sécurité toute bête c'est pas de rappel sans quelqu'un en bas pour assurer (suffit de tirer fort sur la corde pour stoper net quelqu'un qui perd le contrôle et descend trop vite).
Et tu fais comment quand tu as 15 longueurs à redescendre en grande voie?
Je ne m’entendrai pas sur les circonstances, mais je rejoins plutôt @Bargeau
et @n666eo
pour l'analyse des accidents.
Le mec s'est tué dans un 8a...
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Batfly
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Posté le: 12/7/2026 6:10 Mis à jour: 12/7/2026 6:10
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Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce...
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Je suis presque sûr que Freezer57 était là avec une paire de ciseaux.
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