

Vidéo : Emeric Cottin oublie un truc important avant de descendre une grue en rappel Posté par Daniellou

En descendant une grue en rappel, le traceur Sayajin75 découvre que sa corde est trop courte.



Vidéo (58s) : Descendre une grue en rappel #FAIL





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Vidéo : Ascension d'une grue Vidéo : Tractions dans le vide en haut d'une grue Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires ChapoChapi Chaleur ! Inscrit le: 13/11/2016 Envois: 69 Karma: 108 Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce... 12 "cette séquence est publiée dans un but de sensibilisation"



Et c'est vital!!!



En un an, il y a eu 2 chutes de ce type dans mon club : 1 mort et 1 paraplégique.

- 1 en rappel sur les deux brins, corde trop courte. 10m de chute.

- 1 lors de la descente, corde trop courte et pas de nœud en bout de corde coté assureur. 30m de chute (ils étaient sur une vire).



Tous deux, des grimpeurs très fort et très expérimentés, mais il suffit d'un manque de vigilance.



L'analyse de l'accident est primordiale pour la piqure de rappel!... Taxidermiste Je suis accro Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 560 Karma: 1226 Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce... 5 Sensibilisation ?



En ricanant, et à coup de "youhou" c'est drôle, en mode c'était quand même grave cool ?



Je vois pas de sensibilisation ici.

14 commentaires Auteur Conversation ChapoChapi Chaleur ! Inscrit le: 13/11/2016 Envois: 69 Karma: 108 Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce... Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce... 12 "cette séquence est publiée dans un but de sensibilisation"



Et c'est vital!!!



En un an, il y a eu 2 chutes de ce type dans mon club : 1 mort et 1 paraplégique.

- 1 en rappel sur les deux brins, corde trop courte. 10m de chute.

- 1 lors de la descente, corde trop courte et pas de nœud en bout de corde coté assureur. 30m de chute (ils étaient sur une vire).



Tous deux, des grimpeurs très fort et très expérimentés, mais il suffit d'un manque de vigilance.



L'analyse de l'accident est primordiale pour la piqure de rappel!... Taxidermiste Je suis accro Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 560 Karma: 1226 Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce... Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce... 5 Sensibilisation ?



En ricanant, et à coup de "youhou" c'est drôle, en mode c'était quand même grave cool ?



Je vois pas de sensibilisation ici. Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 4757 Karma: 3393 Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce... Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce... 1 oh la vache ! une boulette qui peut couter la vie, j'admire le sang froid du gars marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 762 Karma: 1331 Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce... Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce... 2 Un escaladeur distrait, ça n'existe pas plus Interfector Je masterise ! Inscrit le: 20/4/2014 Envois: 2192 Karma: 2302 Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce... Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce... 2 @ChapoChapi Le coup du noeud, meme sans avoir jamais pratiqué ce genre d'activité, je connais, et c'est la premiere reflexion que je me suis fait... là le gars dit faire de la prevention en rigolant dans sa video alors qu'a quelques cm pret, il tombait, parce qu'aucune securité, aucune...

Une erreur ca peut toujours arriver (la longueur de la corde), et c'est pour ca qu'il y a des regles de securité. Cette video me rend fou (et m'a angoissé). Bukowski Je suis accro Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 703 Karma: 1408 Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce... Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce... 1 J'ai les mains moites juste en regardant... nicoolas44 Je m'installe Inscrit le: 19/5/2011 Envois: 294 Karma: 119 Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce... Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce... 2 Je suis pas sur d'avoir compris.



Il a merdé involontairement et diffuse quand même la vidéo pour sensibiliser ?



Ou alors il a volontairement mis une corde trop courte sans faire le noeud de sécurité dont il prétend rappeler l'absolue nécéssité en diffusant la vidéo ?? Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2583 Karma: 4707 Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce... Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce... 2 Il a vu se dérouler le fil de sa vie. Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87447 Karma: 10060 Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce... Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce... 0 Je ne le connais pas, mais je peux dire, même sans vraiment l'avoir entendu parler dans cette vidéo, qu'il serait Français.



Edit après recherche auprès de Gemini:

"Émeric Cottin, connu sous le pseudonyme **Sayajin75** (ou Saiyajin 75), est de **nationalité française**.



D'après les informations partagées sur ses profils professionnels et les plateformes de sport en ligne (comme *Climby*), il s'est imposé comme une référence du parkour urbain en France avec plus de 17 ans d'expérience. Son pseudonyme intègre d'ailleurs le numéro « 75 », qui correspond au code départemental de la ville de Paris." Bargeau Je m'installe Inscrit le: 6/3/2005 Envois: 471 Karma: 191 Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce... Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce... 0 ChapoChapi



il s'agit surtout d'un manque d'automatisme.

oui faire un double check ça ralenti et c'est peut être ringard.

oui le noeud en bout de corde ne te sera pratiquement jamais utile si tu sais que ta cordes est assez longue pour de simple longueur.



mais le jour venu



C'est vraiment une question d'habitude plutôt que de vigilance selon moi.

Vraiment triste ces accidents qui arrive pour rien du tout. il s'agit surtout d'un manque d'automatisme.oui faire un double check ça ralenti et c'est peut être ringard.oui le noeud en bout de corde ne te sera pratiquement jamais utile si tu sais que ta cordes est assez longue pour de simple longueur.mais le jour venuC'est vraiment une question d'habitude plutôt que de vigilance selon moi.Vraiment triste ces accidents qui arrive pour rien du tout. n666eo Je m'installe Inscrit le: 15/10/2018 Envois: 464 Karma: 577 Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce... Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce... 1 @Bargeau



Dans l'aéro, l'un des domaines rois de "l'habitude de sécurité" (procédure), on appelle ça la "normalisation de la déviance".

Une règle n'est pas respectée, mais ça n'a aucune conséquence. Alors on relâche, et on recommence à ne pas la respecter, toujours sans conséquence. Jusqu'au jour où... billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1265 Karma: 2164 Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce... Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce... 0 @ChapoChapi Deux accidents graves en un an il faut commencer à se poser de sérieuses questions sur les procédures et mesures de sécurité du club...



J'étais en club d'escalade aussi pendant 7 ans et une des mesures de sécurité toute bête c'est pas de rappel sans quelqu'un en bas pour assurer (suffit de tirer fort sur la corde pour stoper net quelqu'un qui perd le contrôle et descend trop vite). Et par la même occasion avoir quelqu'un en bas ça empêche naturellement de pas se rendre compte que la corde est trop courte ChapoChapi Chaleur ! Inscrit le: 13/11/2016 Envois: 69 Karma: 108 Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce... Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce... 0 billyboy45

Citation :

@billyboy45

@ChapoChapi Deux accidents graves en un an il faut commencer à se poser de sérieuses questions sur les procédures et mesures de sécurité du club...

Tu vas vite en besogne, mon ami! Ça n'avait rien à voir avec des sorties du club.

En 25 ans dans ce club, je ne me souviens que de qq cailloux sur la tête ou les mains et des entorses.

Et dans le secteur, dans mon entourage, des galères mais rien de très grave. Là, c'est une mauvaise série de ouf.



Citation : J'étais en club d'escalade aussi pendant 7 ans et une des mesures de sécurité toute bête c'est pas de rappel sans quelqu'un en bas pour assurer (suffit de tirer fort sur la corde pour stoper net quelqu'un qui perd le contrôle et descend trop vite).



Et tu fais comment quand tu as 15 longueurs à redescendre en grande voie?



Je ne m’entendrai pas sur les circonstances, mais je rejoins plutôt @Bargeau et @n666eo pour l'analyse des accidents.

Le mec s'est tué dans un 8a... Citation :Tu vas vite en besogne, mon ami! Ça n'avait rien à voir avec des sorties du club.En 25 ans dans ce club, je ne me souviens que de qq cailloux sur la tête ou les mains et des entorses.Et dans le secteur, dans mon entourage, des galères mais rien de très grave. Là, c'est une mauvaise série de ouf.Citation :Et tu fais comment quand tu as 15 longueurs à redescendre en grande voie?Je ne m’entendrai pas sur les circonstances, mais je rejoins plutôt @et @pour l'analyse des accidents.Le mec s'est tué dans un 8a... Batfly Je m'installe Inscrit le: 9/8/2023 Envois: 144 Karma: 300 Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce... Re: Emeric Cottin oublie un truc important avant de desce... 0 Je suis presque sûr que Freezer57 était là avec une paire de ciseaux. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.