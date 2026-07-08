Descendre une grue en rappel #FAIL

À Saint-Quay-Portrieux, le traceur Émeric Cottin, plus connu sous le pseudonyme Sayajin75, réalise une descente en rappel depuis une grue. Tout semble se dérouler comme prévu jusqu’au moment où il atteint… le bout de sa corde. Il découvre alors qu’elle est trop courte alors qu’il se trouve encore à plusieurs mètres du sol. Heureusement, il parvient à éviter le pire.



Dans la légende de sa vidéo, le sportif explique que cette séquence est publiée dans un but de sensibilisation. Il rappelle l’importance de toujours vérifier la longueur de sa corde et de faire un nœud à son extrémité avant toute descente en rappel afin d’éviter ce type d’accident.