Une corneille sauve un pigeon d'un goéland

Dans un parc de l’Université de Rostock, en Allemagne, un pigeon est violemment attaqué par un goéland qui tente de le maîtriser au sol. Alors que la scène semble tourner à l’avantage du prédateur, un corvidé intervient de manière totalement inattendue.



Probablement une corneille mantelée, très commune dans le nord de l’Allemagne, l’oiseau fond sur le goéland à plusieurs reprises pour le faire lâcher prise. Profitant de cette diversion, le pigeon parvient finalement à s’échapper tandis que la corneille continue de tenir le goéland à distance. Difficile de savoir si elle cherchait réellement à sauver le pigeon ou simplement à chasser un concurrent, mais son intervention a bel et bien permis au pigeon d’en réchapper.