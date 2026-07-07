Les bois à travers la palissade

Au Paradise of Deer, un parc animalier situé à Hengchun, dans le sud de Taïwan, un cerf sika intrigue les visiteurs. L’animal passe sa tête et ses imposants bois à travers les lattes d’une palissade, donnant l’impression qu’il s’est irrémédiablement coincé.



Mais après quelques instants, le cervidé montre qu’il maîtrise parfaitement la situation. Avec une étonnante agilité, il incline la tête et fait pivoter ses bois dans le bon sens pour les faire repasser un à un entre les planches. Une démonstration qui rappelle que les cervidés sont habitués à évoluer avec leurs bois, qu’ils savent orienter avec précision pour franchir des obstacles ou se déplacer dans les sous-bois.