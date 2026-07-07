Ouvrir une bouteille de champagne en la frappant

En Suède, Jessica a voulu immortaliser son 30e anniversaire avec une photo originale. Installée sur la terrasse en hauteur d’une maison, elle tient une bouteille de champagne et la frappe contre la rambarde afin de faire jaillir la mousse au moment de la photo.



Mais tout ne se passe pas comme prévu. Sous l’impact, la planche en bois tombe et Jessica bascule dans le vide. Elle chute de plusieurs mètres et atterrit dans le jardin située au niveau inférieur. La scène, filmée par un proche, se termine heureusement sans conséquences dramatiques malgré cette impressionnante chute. La principale intéressée a partagé la vidéo sur TikTok, où elle est rapidement devenue virale.