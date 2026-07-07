Le textile designer et spécialiste de la réparation de vêtements en laine Alexandra Brinck partage une démonstration fascinante de son savoir-faire. Dans cette vidéo ASMR, elle montre comment réparer un trou dans un vêtement en laine en reconstituant minutieusement les mailles une à une, jusqu’à faire quasiment disparaître la déchirure.



Le résultat est bluffant : une fois la réparation terminée, il devient très difficile de distinguer l’endroit où se trouvait le trou. Cette technique, appelée « invisible mending » (réparation invisible), permet de prolonger la durée de vie des vêtements plutôt que de les remplacer, une pratique qui s’inscrit dans une démarche de consommation plus durable. Alexandra Brinck est spécialisée dans la réparation de tricots et partage régulièrement ce type de démonstration sur les réseaux sociaux