La technique d'antilopes pour échapper à des lycaons

Le 22 février 2022, dans la réserve privée de MalaMala en Afrique du Sud, un groupe de 21 lycaons repère trois oréotragues (ou klipspringers), de petites antilopes parfaitement adaptées aux terrains rocheux. Poursuivis par les prédateurs, les herbivores trouvent refuge sur un escarpement au bord d’une falaise, où leur agilité fait toute la différence.



Les jeunes lycaons tentent alors l’impensable : grimper sur les rochers pour atteindre leurs proies. Mais contrairement aux oréotragues, dont les sabots pointus sont spécialement conçus pour évoluer sur les parois rocheuses, les lycaons ne sont pas des grimpeurs. Malgré plusieurs tentatives impressionnantes, ils finissent par abandonner la chasse sans parvenir à déloger les antilopes, qui restent immobiles au bord du vide jusqu’au départ de leurs assaillants. Plus tard dans la journée, la meute se rabattra sur un impala, une proie bien plus accessible.