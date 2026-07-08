Wesley Williams sur un monocyle à 25 roues

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Au sein du cirque Ringling Bros. and Barnum & Bailey, l’artiste américain Wesley Williams, surnommé « The One Wheel Wonder », réalise une performance aussi impressionnante qu’inquiétante en roulant sur un monocycle géant composé de 25 roues empilées en zigzag. L’engin mesure 34,6 pieds de haut (environ 10,5 mètres) et pèse 210 livres (environ 95 kg). Perché à plus de dix mètres du sol, l’équilibriste avance avec une aisance déconcertante sous les applaudissements du public. Ce monocycle hors norme a été spécialement conçu pour son numéro et constitue l’une des attractions les plus spectaculaires du spectacle.