Pourquoi les Kinder Surprise sont bannis aux US

Lors d’un live Twitch, l’Américaine @lasstishen, de passage en Écosse, teste plusieurs confiseries achetées dans un supermarché. Parmi elles se trouve un œuf Kinder Surprise. Elle explique alors à ses spectateurs que les Kinder Surprise sont interdits aux États-Unis, où la loi interdit la vente de produits alimentaires contenant un objet non comestible à l’intérieur. Selon elle, certains enfants auraient tendance à avaler l’œuf en entier, au risque de s’étouffer.



Pour illustrer son propos, elle décide de faire semblant d’imiter l’un de ces enfants… mais son imitation tourne mal. En mettant l’œuf entier dans sa bouche, elle manque réellement de s’étouffer