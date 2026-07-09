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Vidéo : Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kinder Surprise sont bannis aux Etats-Unis

Posté par Daniellou le 9/7/2026 18:17:49

vidéo kinder surprise oeuf interdit explication fail femme
Pendant un live twtich, une Américaine de passage en Ecosse teste quelques confiseries qu'elles a trouvé dans les rayons de son magasin.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Kinder Surprise version Game of Thrones
  • Image : Rasta Surprise
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Top commentaires

    NoloZ
    Posté le: 9/7/2026 20:03  Mis à jour: 9/7/2026 20:03
    Je m'installe
    Inscrit le: 28/1/2021
    Envois: 200
    Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind...
     8 
    Le saviez-vous ? On peut aussi respirer par le nez

    15 commentaires

    Auteur Conversation
    avalon471
    Posté le: 9/7/2026 19:04  Mis à jour: 9/7/2026 19:04
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 28/4/2008
    Envois: 2204
    Karma: 1746
     Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind...
     3 
    le darwin award n'était pas loin!
    Crazy-13
    Posté le: 9/7/2026 19:40  Mis à jour: 9/7/2026 19:44
    #2
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87447
    Karma: 10062
     Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind...
     2 
    Si ça peut aider:
    NoloZ
    Posté le: 9/7/2026 20:03  Mis à jour: 9/7/2026 20:03
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 28/1/2021
    Envois: 200
     Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind...
     8 
    Le saviez-vous ? On peut aussi respirer par le nez
    Interfector
    Posté le: 9/7/2026 22:57  Mis à jour: 9/7/2026 22:57
    #4
    Je masterise !
    Inscrit le: 20/4/2014
    Envois: 2194
    Karma: 2304
     Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind...
     1 
    @NoloZ Quand t'es prit par surprise, ce sont les reflexes naturels qui s'activent en premier :
    bouche ouverte => respirer par la bouche
    quelque chose dans la bouche => reflexe de deglutition pour avaler
    gène dans la bouche et pour la respiration => panique
    Et la boucle est bouclée.
    Et si t'avale ne serait ce qu'un peu l'oeuf qui se bloquerait il y a moyen qu'il bloque juste assez pour meme respirer par le nez.

    Apres, j'ai pas acheté de kinder depuis... 30 ans peut etre, c'est plus un oeuf en chocolat mais un oeuf en plastique maintenant ? c'est quoi le délire:o ? Mais que ce soit les anciens avec la capsule jaune plus petite avec le jouer dedans ou cet oeuf plus gros, je comprend pas que comme pour les bouchon de stylo le ceontenant plastique ne soit pas persé a plusieurs endroits pour éviter toute obstruction totale des voies respiratoires en cas d'incident.
    NoloZ
    Posté le: 9/7/2026 23:09  Mis à jour: 9/7/2026 23:09
    #5
    Je m'installe
    Inscrit le: 28/1/2021
    Envois: 200
     Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind...
     0 
    @Interfector Bah si c'est toujours pareil, l'oeuf en chocolat entouré d'alu, c'est ce qu'elle a
    billyboy45
    Posté le: 10/7/2026 7:52  Mis à jour: 10/7/2026 7:52
    #6
    Je suis accro
    Inscrit le: 17/7/2008
    Envois: 1265
    Karma: 2164
     Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind...
     1 
    "Les américains sont des putains d'abrutis, regardez j'en suis la preuve" xDDD
    marcaflushhh
    Posté le: 10/7/2026 8:00  Mis à jour: 10/7/2026 8:01
    #7
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/7/2017
    Envois: 762
    Karma: 1331
     Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind...
     0 
    C'est pour ça que les fruits et légumes sont aussi interdiiiiits....
    Loom-
    Posté le: 10/7/2026 8:33  Mis à jour: 10/7/2026 8:33
    #8
    Je poste trop
    Inscrit le: 24/4/2013
    Envois: 11216
    Karma: 4798
     Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind...
     0 
    Sans son emballage , ça glisse mieux aussi .
    zorgOne
    Posté le: 10/7/2026 9:49  Mis à jour: 10/7/2026 9:49
    #9
    Je suis accro
    Inscrit le: 7/3/2022
    Envois: 540
    Karma: 714
     Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind...
     1 
    wooo... aucune autre réaction que des rires... c'est flippant.
    n666eo
    Posté le: 10/7/2026 10:52  Mis à jour: 10/7/2026 10:52
    #10
    Je m'installe
    Inscrit le: 15/10/2018
    Envois: 464
    Karma: 577
     Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind...
     0 
    Citation :

    @NoloZ
    @Interfector Bah si c'est toujours pareil, l'oeuf en chocolat entouré d'alu, c'est ce qu'elle a


    Il existe une version emballée dans une coque en plastique. Sur la vidéo je n'ai pas réussi à savoir quelle version c'était.
    L’œuf me paraît bien résistant. Pour avoir déjà testé dans ma jeunesse, les versions papier alu ne sont pas très difficiles à broyer dans la bouche pour pouvoir les ressortir.
    vivaberthaga
    Posté le: 10/7/2026 14:26  Mis à jour: 10/7/2026 14:26
    #11
    Je masterise !
    Inscrit le: 21/4/2015
    Envois: 3845
    Karma: 3865
     Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind...
     0 
    Faut avoir confiance en ses organes, il paraitrait que les plus confiants gobent des noix de coco!
    Baba-Yaga
    Posté le: 10/7/2026 16:22  Mis à jour: 10/7/2026 16:22
    #12
    Membre Premium
    Inscrit le: 10/7/2016
    Envois: 20163
    Karma: 13200
     Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind...
     0 
    Citation :

    @Interfector
    @NoloZ Quand t'es prit par un kinder surprise, ce sont les reflexes naturels qui s'activent en premier :
    (...)


    😅
    SoBas
    Posté le: 10/7/2026 16:53  Mis à jour: 10/7/2026 16:53
    #13
    Je m'installe
    Inscrit le: 13/4/2022
    Envois: 420
    Karma: 605
     Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind...
     0 
    Askip, aux USA, les paquets de fraises Tagada aussi sont interdits…

    Car les enfants ont tendance à les mettre tout entier dans leur bouche, sans les ouvrir.

    'Murica.
    poiuytreza525
    Posté le: 11/7/2026 13:04  Mis à jour: 11/7/2026 13:04
    #14
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3922
    Karma: 1324
     Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind...
     0 
    Ils feraient mieux d'interdire les enfants.
    LutinFie
    Posté le: 15/7/2026 17:31  Mis à jour: 15/7/2026 17:31
    #15
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 21/5/2026
    Envois: 58
     Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind...
     0 
    @billyboy45 😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣
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