

Vidéo : Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kinder Surprise sont bannis aux Etats-Unis Posté par Daniellou

Pendant un live twtich, une Américaine de passage en Ecosse teste quelques confiseries qu'elles a trouvé dans les rayons de son magasin.



Vidéo (40s) : Pourquoi les Kinder Surprise sont bannis aux US





Sur le même sujet :

Vidéo : Kinder Surprise version Game of Thrones Image : Rasta Surprise Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires NoloZ Je m'installe Inscrit le: 28/1/2021 Envois: 200 Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind... 8 Le saviez-vous ? On peut aussi respirer par le nez

15 commentaires Auteur Conversation avalon471 Je masterise ! Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 2204 Karma: 1746 Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind... Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind... 3 le darwin award n'était pas loin! Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87447 Karma: 10062 Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind... Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind... 2

Si ça peut aider: NoloZ Je m'installe Inscrit le: 28/1/2021 Envois: 200 Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind... Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind... 8 Le saviez-vous ? On peut aussi respirer par le nez Interfector Je masterise ! Inscrit le: 20/4/2014 Envois: 2194 Karma: 2304 Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind... Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind... 1 @NoloZ Quand t'es prit par surprise, ce sont les reflexes naturels qui s'activent en premier :

bouche ouverte => respirer par la bouche

quelque chose dans la bouche => reflexe de deglutition pour avaler

gène dans la bouche et pour la respiration => panique

Et la boucle est bouclée.

Et si t'avale ne serait ce qu'un peu l'oeuf qui se bloquerait il y a moyen qu'il bloque juste assez pour meme respirer par le nez.



Apres, j'ai pas acheté de kinder depuis... 30 ans peut etre, c'est plus un oeuf en chocolat mais un oeuf en plastique maintenant ? c'est quoi le délire:o ? Mais que ce soit les anciens avec la capsule jaune plus petite avec le jouer dedans ou cet oeuf plus gros, je comprend pas que comme pour les bouchon de stylo le ceontenant plastique ne soit pas persé a plusieurs endroits pour éviter toute obstruction totale des voies respiratoires en cas d'incident. NoloZ Je m'installe Inscrit le: 28/1/2021 Envois: 200 Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind... Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind... 0 @Interfector Bah si c'est toujours pareil, l'oeuf en chocolat entouré d'alu, c'est ce qu'elle a billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1265 Karma: 2164 Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind... Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind... 1 "Les américains sont des putains d'abrutis, regardez j'en suis la preuve" xDDD marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 762 Karma: 1331 Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind... Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind... 0

C'est pour ça que les fruits et légumes sont aussi interdiiiiits.... Loom- Je poste trop Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 11216 Karma: 4798 Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind... Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind... 0 Sans son emballage , ça glisse mieux aussi . zorgOne Je suis accro Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 540 Karma: 714 Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind... Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind... 1 wooo... aucune autre réaction que des rires... c'est flippant. n666eo Je m'installe Inscrit le: 15/10/2018 Envois: 464 Karma: 577 Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind... Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind... 0

@NoloZ

@Interfector Bah si c'est toujours pareil, l'oeuf en chocolat entouré d'alu, c'est ce qu'elle a



Il existe une version emballée dans une coque en plastique. Sur la vidéo je n'ai pas réussi à savoir quelle version c'était.

L’œuf me paraît bien résistant. Pour avoir déjà testé dans ma jeunesse, les versions papier alu ne sont pas très difficiles à broyer dans la bouche pour pouvoir les ressortir. Citation :Il existe une version emballée dans une coque en plastique. Sur la vidéo je n'ai pas réussi à savoir quelle version c'était.L’œuf me paraît bien résistant. Pour avoir déjà testé dans ma jeunesse, les versions papier alu ne sont pas très difficiles à broyer dans la bouche pour pouvoir les ressortir. vivaberthaga Je masterise ! Inscrit le: 21/4/2015 Envois: 3845 Karma: 3865 Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind... Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind... 0 Faut avoir confiance en ses organes, il paraitrait que les plus confiants gobent des noix de coco! Baba-Yaga Membre Premium Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 20163 Karma: 13200 Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind... Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind... 0

@Interfector

@NoloZ Quand t'es prit par un kinder surprise, ce sont les reflexes naturels qui s'activent en premier :

(...)



Citation : SoBas Je m'installe Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 420 Karma: 605 Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind... Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind... 0 Askip, aux USA, les paquets de fraises Tagada aussi sont interdits…



Car les enfants ont tendance à les mettre tout entier dans leur bouche, sans les ouvrir.



'Murica. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3922 Karma: 1324 Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind... Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind... 0 Ils feraient mieux d'interdire les enfants. LutinFie Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2026 Envois: 58 Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind... Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind... 0 billyboy45 Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.