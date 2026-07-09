Vidéo : Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kinder Surprise sont bannis aux Etats-Unis

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avalon471
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Posté le: 9/7/2026 19:04 Mis à jour: 9/7/2026 19:04
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Je masterise !
Inscrit le: 28/4/2008
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Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind...
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le darwin award n'était pas loin!
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Crazy-13
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Posté le: 9/7/2026 19:40 Mis à jour: 9/7/2026 19:44
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Je poste trop
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Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind...
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Si ça peut aider:
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NoloZ
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Posté le: 9/7/2026 20:03 Mis à jour: 9/7/2026 20:03
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Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind...
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Le saviez-vous ? On peut aussi respirer par le nez
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Interfector
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Posté le: 9/7/2026 22:57 Mis à jour: 9/7/2026 22:57
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Je masterise !
Inscrit le: 20/4/2014
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Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind...
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@NoloZ Quand t'es prit par surprise, ce sont les reflexes naturels qui s'activent en premier :
bouche ouverte => respirer par la bouche
quelque chose dans la bouche => reflexe de deglutition pour avaler
gène dans la bouche et pour la respiration => panique
Et la boucle est bouclée.
Et si t'avale ne serait ce qu'un peu l'oeuf qui se bloquerait il y a moyen qu'il bloque juste assez pour meme respirer par le nez.
Apres, j'ai pas acheté de kinder depuis... 30 ans peut etre, c'est plus un oeuf en chocolat mais un oeuf en plastique maintenant ? c'est quoi le délire:o ? Mais que ce soit les anciens avec la capsule jaune plus petite avec le jouer dedans ou cet oeuf plus gros, je comprend pas que comme pour les bouchon de stylo le ceontenant plastique ne soit pas persé a plusieurs endroits pour éviter toute obstruction totale des voies respiratoires en cas d'incident.
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NoloZ
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Posté le: 9/7/2026 23:09 Mis à jour: 9/7/2026 23:09
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Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind...
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@Interfector Bah si c'est toujours pareil, l'oeuf en chocolat entouré d'alu, c'est ce qu'elle a
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billyboy45
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Posté le: 10/7/2026 7:52 Mis à jour: 10/7/2026 7:52
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Je suis accro
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Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind...
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"Les américains sont des putains d'abrutis, regardez j'en suis la preuve" xDDD
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marcaflushhh
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Posté le: 10/7/2026 8:00 Mis à jour: 10/7/2026 8:01
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Je suis accro
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Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind...
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C'est pour ça que les fruits et légumes sont aussi interdiiiiits....
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Loom-
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Posté le: 10/7/2026 8:33 Mis à jour: 10/7/2026 8:33
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Je poste trop
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Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind...
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Sans son emballage , ça glisse mieux aussi .
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zorgOne
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Posté le: 10/7/2026 9:49 Mis à jour: 10/7/2026 9:49
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Je suis accro
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Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind...
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wooo... aucune autre réaction que des rires... c'est flippant.
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n666eo
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Posté le: 10/7/2026 10:52 Mis à jour: 10/7/2026 10:52
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Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind...
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Citation :
@NoloZ
@Interfector Bah si c'est toujours pareil, l'oeuf en chocolat entouré d'alu, c'est ce qu'elle a
Il existe une version emballée dans une coque en plastique. Sur la vidéo je n'ai pas réussi à savoir quelle version c'était.
L’œuf me paraît bien résistant. Pour avoir déjà testé dans ma jeunesse, les versions papier alu ne sont pas très difficiles à broyer dans la bouche pour pouvoir les ressortir.
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vivaberthaga
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Posté le: 10/7/2026 14:26 Mis à jour: 10/7/2026 14:26
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Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind...
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Faut avoir confiance en ses organes, il paraitrait que les plus confiants gobent des noix de coco!
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Baba-Yaga
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Posté le: 10/7/2026 16:22 Mis à jour: 10/7/2026 16:22
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Membre Premium
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Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind...
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Citation :
@Interfector
@NoloZ Quand t'es prit par un kinder surprise, ce sont les reflexes naturels qui s'activent en premier :
(...)
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SoBas
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Posté le: 10/7/2026 16:53 Mis à jour: 10/7/2026 16:53
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Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind...
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Askip, aux USA, les paquets de fraises Tagada aussi sont interdits…
Car les enfants ont tendance à les mettre tout entier dans leur bouche, sans les ouvrir.
'Murica.
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poiuytreza525
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Posté le: 11/7/2026 13:04 Mis à jour: 11/7/2026 13:04
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Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind...
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Ils feraient mieux d'interdire les enfants.
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LutinFie
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Posté le: 15/7/2026 17:31 Mis à jour: 15/7/2026 17:31
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Je viens d'arriver
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Re: Une femme sur Twitch explique pourquoi les oeufs Kind...
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