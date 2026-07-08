

Vidéo : Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de 25 roues haut de plus de 10 mètres Posté par Lantiponner

Ça doit être hyper difficile de pédaler avec 25 roues.



Le performeur Wesley Williams fait un tour sur un monocycle de 25 roues. Cette performance a été réalisée pour le Ringling Circus, un cirque itinérant américain. Pour l'anecdote, il détenait en 2022 le record mondial du plus haut monocycle monté (mais quelqu'un d'autre l'a battu en 2025).



Vidéo (24s) : Wesley Williams sur un monocyle à 25 roues





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Ouais, je chipote, ça reste une perf rigolote ! DanyTheGod Je m'installe Inscrit le: 9/9/2013 Envois: 477 Karma: 1686 Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... 8 Il est con ou quoi ? Ça serait beaucoup plus stable si les 25 roues étaient au sol.

22 commentaires Auteur Conversation platis Je viens d'arriver Inscrit le: 30/8/2021 Envois: 45 Karma: 82 Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... 11 Comment peut-on appeler ça un monocyle s'il y a 25 roues ?



Ouais, je chipote, ça reste une perf rigolote ! Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 683 Karma: 3692 Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... 2 Mouais bof, il aurait pu mettre 24 ou 26 roues plutôt que 25, comme ça en pédalant en avant il aurait été en arrière et LA, ça aurait été impressionnant. Bricci Je masterise ! Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 3213 Karma: 11218 Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... 1 Comme aurait dit ma Grand-Mère "Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour gagner sa vie..." Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 4751 Karma: 3390 Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... 0 Chef, j'ai un pneu à plat... mais je ne sais pas lequel ! Roronoa Je m'installe Inscrit le: 23/10/2009 Envois: 202 Karma: 362 Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... 1

@platis

Comment peut-on appeler ça un monocyle s'il y a 25 roues ?



Ouais, je chipote, ça reste une perf rigolote !



Je dirais que ca dépend du nombre de roues en contact avec le sol Citation :Je dirais que ca dépend du nombre de roues en contact avec le sol Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87447 Karma: 10059 Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... 0

@Mopimoi

Mouais bof, il aurait pu mettre 24 ou 26 roues plutôt que 25, comme ça en pédalant en avant il aurait été en arrière et LA, ça aurait été impressionnant.



C'est aussi la remarque que j'allais faire, mais reste quand même, que plus il prend de la hauteur, et moins il doit être facile de maintenir l'équilibre la haut, vu qu'on m'a toujours expliqué que plus un centre de gravité est bas, plus une chose est stable, dans cette configuration, je n'ose imaginé l'altitude à laquelle ce fameux centre de gravité à grimpé. ‍ Citation :C'est aussi la remarque que j'allais faire, mais reste quand même, que plus il prend de la hauteur, et moins il doit être facile de maintenir l'équilibre la haut, vu qu'on m'a toujours expliqué que plus un centre de gravité est bas, plus une chose est stable, dans cette configuration, je n'ose imaginé l'altitude à laquelle ce fameux centre de gravité à grimpé. tomdsign Je m'installe Inscrit le: 26/2/2014 Envois: 169 Karma: 378 Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... 2 par contre faut habiter au 3eme étage avec balcon pour s'en servir quoi ... Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1658 Karma: 2872 Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... 6 J'aimerais bien voir comment il monte et descend de son engin. Ça doit être intéressant... DanyTheGod Je m'installe Inscrit le: 9/9/2013 Envois: 477 Karma: 1686 Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... 8 Il est con ou quoi ? Ça serait beaucoup plus stable si les 25 roues étaient au sol. Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 683 Karma: 3692 Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... 0

@Crazy-13plus il prend de la hauteur, et moins il doit être facile de maintenir l'équilibre la haut, vu qu'on m'a toujours expliqué que plus un centre de gravité est bas, plus une chose est stable, dans cette configuration, je n'ose imaginé l'altitude à laquelle ce fameux centre de gravité à grimpé. ‍

Ca se discute : pose un balais sur la paume de ta main côté poils et tente de le faire tenir en équilibre => compliqué.

Pose le côté manche (poils en haut) => facile



Et pourtant, dans le second cas, le centre de gravité est bien plus haut. Citation :Ca se discute : pose un balais sur la paume de ta main côté poils et tente de le faire tenir en équilibre => compliqué.Pose le côté manche (poils en haut) => facileEt pourtant, dans le second cas, le centre de gravité est bien plus haut. Lantiponner Membre Premium Inscrit le: 20/5/2026 Envois: 696 Karma: 703 Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... 4 @Nebinaf

Il utilise une plateforme aérienne, à laquelle il revient quand il termine la performance. marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 762 Karma: 1331 Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... 1 De toute façon, sur la photo finish, c'est le pneu avant qui compte. Loom- Je poste trop Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 11211 Karma: 4798 Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... 0 Déjà qu'avec une roue j'y arrive toujours pas... EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1432 Karma: 1443 Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... 1

@Crazy-13

Citation :

@Mopimoi

Mouais bof, il aurait pu mettre 24 ou 26 roues plutôt que 25, comme ça en pédalant en avant il aurait été en arrière et LA, ça aurait été impressionnant.



C'est aussi la remarque que j'allais faire, mais reste quand même, que plus il prend de la hauteur, et moins il doit être facile de maintenir l'équilibre la haut, vu qu'on m'a toujours expliqué que plus un centre de gravité est bas, plus une chose est stable, dans cette configuration, je n'ose imaginé l'altitude à laquelle ce fameux centre de gravité à grimpé. ‍



Pas tout a fait. Dans ce cas précis, plus on est haut, plus on a de temps pour rectifier son équillibre. Plus on est bas, plus il faut être vif pour se maintenir. Citation :Pas tout a fait. Dans ce cas précis, plus on est haut, plus on a de temps pour rectifier son équillibre. Plus on est bas, plus il faut être vif pour se maintenir. niavro Je viens d'arriver Inscrit le: 4/10/2012 Envois: 30 Karma: 151 Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... 2 Chiant à ranger dans le garage... Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87447 Karma: 10059 Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... 0 EndymionRaul j'admets ne pas avoir pris ça en compte, par contre, en cas de chute, je ne pense pas que de prendre de la hauteur, améliore les choses en cas de chute. j'admets ne pas avoir pris ça en compte, par contre, en cas de chute, je ne pense pas que de prendre de la hauteur, améliore les choses en cas de chute. myuk134679 Je m'installe Inscrit le: 29/10/2021 Envois: 229 Karma: 306 Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... 2 Je comprends même pas comment il arrive à appuyer assez fort sur les pédales pour faire avancer ce tanker.



Même en sautant à pieds joints sur chaque pédale, je vois pas comment ça avance. Sans compter que les pédales, et la chaîne doivent être ultra-ultra-résistantes pour ne pas claquer sous ce poids.



Et en appuyant aussi fort à gauche puis à droite, ça doit bien pencher à chaque coup de pédale.



Et même comme ça, s'il y a juste quelques centimètres d'élasticité entre chaque roue (car le caoutchouc ça s'étire), il doit sans doute pédaler dans le vide pendant 10 secondes avant d'avancer- temps pendant lequel il fait du sur place et peut donc tomber. Et j'ose pas imaginer la friction qu'il doit y avoir, même si toutes les roues sont gonflées à bloc juste avant le numéro.



La seule explication plausible que je trouve, c'est que le pédalier n'active que la roue qui touche le sol - et que toutes les autres roues sont décoratives - même si elles tournent, elles ne sont pas porteuses. Elles ne portent aucun poids et n'entraînent aucun mouvement, c'est au contraire l'avancée du vélo qui les fait tourner - un peu comme une dynamo sur un pneu billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1265 Karma: 2164 Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... 2 myuk134679 Oui j'me suis fait la même réflexion, il me semble impossible que le monocycle fonctionne uniquement via le contact pneu à pneu, il y aurait beaucoup trop de lag et ça demanderai beaucoup trop de force. Il est plus probable qu'il y aie une chaine qui descend jusqu'en bas, mais même comme ça honnêtement comment tu fais pour qu'elle reste bien tendue et tout, franchement j'aimerai bien savoir!



Edit: J'ai trouvé une photo (dont j'ai juste zoomé/cropé le bas) ou on arrive vaguement à voir la chaine qui est divisée en plusieurs tronçons, avec des "relais" une roue sur trois dans la colonne du milieu, jusqu'à la dernière en bas. Les quelques roues motrices de la colonne centrale entrainent ensuite les autres.







lien vers l'image entière Oui j'me suis fait la même réflexion, il me semble impossible que le monocycle fonctionne uniquement via le contact pneu à pneu, il y aurait beaucoup trop de lag et ça demanderai beaucoup trop de force. Il est plus probable qu'il y aie une chaine qui descend jusqu'en bas, mais même comme ça honnêtement comment tu fais pour qu'elle reste bien tendue et tout, franchement j'aimerai bien savoir!Edit: J'ai trouvé une photo (dont j'ai juste zoomé/cropé le bas) ou on arrive vaguement à voir la chaine qui est divisée en plusieurs tronçons, avec des "relais" une roue sur trois dans la colonne du milieu, jusqu'à la dernière en bas. Les quelques roues motrices de la colonne centrale entrainent ensuite les autres. Supernaz Je viens d'arriver Inscrit le: 14/7/2021 Envois: 42 Karma: 56 Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... 0 @Crazy-13 il est maintenu par des filins, aucun danger pour lui. Kraktwo Je viens d'arriver Inscrit le: 17/3/2019 Envois: 50 Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... 0 myuk134679 il l'a fait non donc entraîne toi si tu veux demande des conseils si tu as besoin il l'a fait non donc entraîne toi si tu veux demande des conseils si tu as besoin Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87447 Karma: 10059 Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... 0 effectivement, je n'y avais pas prêté attention, de nos jours, tout ce perd, c'est quoi là prochaine étape, regarder quelqu'un faire ça depuis le sil, avec un casque VR sur la tête? myuk134679 Je m'installe Inscrit le: 29/10/2021 Envois: 229 Karma: 306 Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ... 0

@Kraktwo

@myuk134679 il l'a fait non donc entraîne toi si tu veux demande des conseils si tu as besoin



il a fait quoi? Du monocycle à 25 roues ou du monocycle à une roue + 24 non motrices? Citation :il a fait quoi? Du monocycle à 25 roues ou du monocycle à une roue + 24 non motrices? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.