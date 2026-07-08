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Vidéo : Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de 25 roues haut de plus de 10 mètres

Posté par Lantiponner le 8/7/2026 15:27:31

vidéo monocycle 25 roue cirque wesley williams
Ça doit être hyper difficile de pédaler avec 25 roues.

Le performeur Wesley Williams fait un tour sur un monocycle de 25 roues. Cette performance a été réalisée pour le Ringling Circus, un cirque itinérant américain. Pour l'anecdote, il détenait en 2022 le record mondial du plus haut monocycle monté (mais quelqu'un d'autre l'a battu en 2025).




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  • Vidéo : Une femme fait de la roue allemande
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Top commentaires

    platis
    Posté le: 8/7/2026 15:36  Mis à jour: 8/7/2026 15:36
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 30/8/2021
    Envois: 45
    Karma: 82
    Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ...
     11 
    Comment peut-on appeler ça un monocyle s'il y a 25 roues ?

    Ouais, je chipote, ça reste une perf rigolote !
    DanyTheGod
    Posté le: 8/7/2026 18:45  Mis à jour: 8/7/2026 18:45
    Je m'installe
    Inscrit le: 9/9/2013
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    Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ...
     8 
    Il est con ou quoi ? Ça serait beaucoup plus stable si les 25 roues étaient au sol.

    22 commentaires

    Auteur Conversation
    platis
    Posté le: 8/7/2026 15:36  Mis à jour: 8/7/2026 15:36
    #1
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 30/8/2021
    Envois: 45
    Karma: 82
     Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ...
     11 
    Comment peut-on appeler ça un monocyle s'il y a 25 roues ?

    Ouais, je chipote, ça reste une perf rigolote !
    Mopimoi
    Posté le: 8/7/2026 15:46  Mis à jour: 8/7/2026 15:46
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 10/2/2010
    Envois: 683
    Karma: 3692
     Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ...
     2 
    Mouais bof, il aurait pu mettre 24 ou 26 roues plutôt que 25, comme ça en pédalant en avant il aurait été en arrière et LA, ça aurait été impressionnant.
    Bricci
    Posté le: 8/7/2026 15:57  Mis à jour: 8/7/2026 15:57
    #3
    Je masterise !
    Inscrit le: 30/9/2019
    Envois: 3213
    Karma: 11218
     Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ...
     1 
    Comme aurait dit ma Grand-Mère "Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour gagner sa vie..."
    Chrys77
    Posté le: 8/7/2026 17:26  Mis à jour: 8/7/2026 17:26
    #4
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 4751
    Karma: 3390
     Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ...
     0 
    Chef, j'ai un pneu à plat... mais je ne sais pas lequel !
    Roronoa
    Posté le: 8/7/2026 17:57  Mis à jour: 8/7/2026 17:57
    #5
    Je m'installe
    Inscrit le: 23/10/2009
    Envois: 202
    Karma: 362
     Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ...
     1 
    Citation :

    @platis
    Comment peut-on appeler ça un monocyle s'il y a 25 roues ?

    Ouais, je chipote, ça reste une perf rigolote !


    Je dirais que ca dépend du nombre de roues en contact avec le sol
    Crazy-13
    Posté le: 8/7/2026 18:15  Mis à jour: 8/7/2026 18:15
    #6
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87447
    Karma: 10059
     Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ...
     0 
    Citation :

    @Mopimoi
    Mouais bof, il aurait pu mettre 24 ou 26 roues plutôt que 25, comme ça en pédalant en avant il aurait été en arrière et LA, ça aurait été impressionnant.


    C'est aussi la remarque que j'allais faire, mais reste quand même, que plus il prend de la hauteur, et moins il doit être facile de maintenir l'équilibre la haut, vu qu'on m'a toujours expliqué que plus un centre de gravité est bas, plus une chose est stable, dans cette configuration, je n'ose imaginé l'altitude à laquelle ce fameux centre de gravité à grimpé. 😵💫
    tomdsign
    Posté le: 8/7/2026 18:28  Mis à jour: 8/7/2026 18:28
    #7
    Je m'installe
    Inscrit le: 26/2/2014
    Envois: 169
    Karma: 378
     Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ...
     2 
    par contre faut habiter au 3eme étage avec balcon pour s'en servir quoi ...
    Nebinaf
    Posté le: 8/7/2026 18:41  Mis à jour: 8/7/2026 18:41
    #8
    Je suis accro
    Inscrit le: 22/1/2014
    Envois: 1658
    Karma: 2872
     Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ...
     6 
    J'aimerais bien voir comment il monte et descend de son engin. Ça doit être intéressant...
    DanyTheGod
    Posté le: 8/7/2026 18:45  Mis à jour: 8/7/2026 18:45
    #9
    Je m'installe
    Inscrit le: 9/9/2013
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    Karma: 1686
     Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ...
     8 
    Il est con ou quoi ? Ça serait beaucoup plus stable si les 25 roues étaient au sol.
    Mopimoi
    Posté le: 8/7/2026 22:42  Mis à jour: 8/7/2026 22:42
    #10
    Je suis accro
    Inscrit le: 10/2/2010
    Envois: 683
    Karma: 3692
     Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ...
     0 
    Citation :

    @Crazy-13plus il prend de la hauteur, et moins il doit être facile de maintenir l'équilibre la haut, vu qu'on m'a toujours expliqué que plus un centre de gravité est bas, plus une chose est stable, dans cette configuration, je n'ose imaginé l'altitude à laquelle ce fameux centre de gravité à grimpé. 😵💫

    Ca se discute : pose un balais sur la paume de ta main côté poils et tente de le faire tenir en équilibre => compliqué.
    Pose le côté manche (poils en haut) => facile

    Et pourtant, dans le second cas, le centre de gravité est bien plus haut.
    Lantiponner
    Posté le: 8/7/2026 23:16  Mis à jour: 8/7/2026 23:16
    #11
    Membre Premium
    Inscrit le: 20/5/2026
    Envois: 696
    Karma: 703
     Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ...
     4 
    @Nebinaf
    Il utilise une plateforme aérienne, à laquelle il revient quand il termine la performance.
    marcaflushhh
    Posté le: 9/7/2026 12:00  Mis à jour: 9/7/2026 12:00
    #12
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/7/2017
    Envois: 762
    Karma: 1331
     Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ...
     1 
    De toute façon, sur la photo finish, c'est le pneu avant qui compte.
    Loom-
    Posté le: 9/7/2026 12:27  Mis à jour: 9/7/2026 12:27
    #13
    Je poste trop
    Inscrit le: 24/4/2013
    Envois: 11211
    Karma: 4798
     Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ...
     0 
    Déjà qu'avec une roue j'y arrive toujours pas...
    EndymionRaul
    Posté le: 9/7/2026 13:07  Mis à jour: 9/7/2026 13:07
    #14
    Je suis accro
    Inscrit le: 16/10/2019
    Envois: 1432
    Karma: 1443
     Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ...
     1 
    Citation :

    @Crazy-13
    Citation :

    @Mopimoi
    Mouais bof, il aurait pu mettre 24 ou 26 roues plutôt que 25, comme ça en pédalant en avant il aurait été en arrière et LA, ça aurait été impressionnant.


    C'est aussi la remarque que j'allais faire, mais reste quand même, que plus il prend de la hauteur, et moins il doit être facile de maintenir l'équilibre la haut, vu qu'on m'a toujours expliqué que plus un centre de gravité est bas, plus une chose est stable, dans cette configuration, je n'ose imaginé l'altitude à laquelle ce fameux centre de gravité à grimpé. 😵💫


    Pas tout a fait. Dans ce cas précis, plus on est haut, plus on a de temps pour rectifier son équillibre. Plus on est bas, plus il faut être vif pour se maintenir.
    niavro
    Posté le: 9/7/2026 13:56  Mis à jour: 9/7/2026 13:56
    #15
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 4/10/2012
    Envois: 30
    Karma: 151
     Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ...
     2 
    Chiant à ranger dans le garage...
    Crazy-13
    Posté le: 9/7/2026 13:59  Mis à jour: 9/7/2026 13:59
    #16
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87447
    Karma: 10059
     Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ...
     0 
    @EndymionRaul j'admets ne pas avoir pris ça en compte, par contre, en cas de chute, je ne pense pas que de prendre de la hauteur, améliore les choses en cas de chute. 🤕
    myuk134679
    Posté le: 9/7/2026 18:03  Mis à jour: 9/7/2026 18:08
    #17
    Je m'installe
    Inscrit le: 29/10/2021
    Envois: 229
    Karma: 306
     Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ...
     2 
    Je comprends même pas comment il arrive à appuyer assez fort sur les pédales pour faire avancer ce tanker.

    Même en sautant à pieds joints sur chaque pédale, je vois pas comment ça avance. Sans compter que les pédales, et la chaîne doivent être ultra-ultra-résistantes pour ne pas claquer sous ce poids.

    Et en appuyant aussi fort à gauche puis à droite, ça doit bien pencher à chaque coup de pédale.

    Et même comme ça, s'il y a juste quelques centimètres d'élasticité entre chaque roue (car le caoutchouc ça s'étire), il doit sans doute pédaler dans le vide pendant 10 secondes avant d'avancer- temps pendant lequel il fait du sur place et peut donc tomber. Et j'ose pas imaginer la friction qu'il doit y avoir, même si toutes les roues sont gonflées à bloc juste avant le numéro.

    La seule explication plausible que je trouve, c'est que le pédalier n'active que la roue qui touche le sol - et que toutes les autres roues sont décoratives - même si elles tournent, elles ne sont pas porteuses. Elles ne portent aucun poids et n'entraînent aucun mouvement, c'est au contraire l'avancée du vélo qui les fait tourner - un peu comme une dynamo sur un pneu
    billyboy45
    Posté le: 10/7/2026 8:16  Mis à jour: 10/7/2026 8:31
    #18
    Je suis accro
    Inscrit le: 17/7/2008
    Envois: 1265
    Karma: 2164
     Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ...
     2 
    @myuk134679 Oui j'me suis fait la même réflexion, il me semble impossible que le monocycle fonctionne uniquement via le contact pneu à pneu, il y aurait beaucoup trop de lag et ça demanderai beaucoup trop de force. Il est plus probable qu'il y aie une chaine qui descend jusqu'en bas, mais même comme ça honnêtement comment tu fais pour qu'elle reste bien tendue et tout, franchement j'aimerai bien savoir!

    Edit: J'ai trouvé une photo (dont j'ai juste zoomé/cropé le bas) ou on arrive vaguement à voir la chaine qui est divisée en plusieurs tronçons, avec des "relais" une roue sur trois dans la colonne du milieu, jusqu'à la dernière en bas. Les quelques roues motrices de la colonne centrale entrainent ensuite les autres.



    lien vers l'image entière
    Supernaz
    Posté le: 11/7/2026 10:11  Mis à jour: 11/7/2026 10:11
    #19
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 14/7/2021
    Envois: 42
    Karma: 56
     Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ...
     0 
    @Crazy-13 il est maintenu par des filins, aucun danger pour lui.
    Kraktwo
    Posté le: 11/7/2026 14:02  Mis à jour: 11/7/2026 14:02
    #20
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 17/3/2019
    Envois: 50
     Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ...
     0 
    @myuk134679 il l'a fait non donc entraîne toi si tu veux demande des conseils si tu as besoin 😉😉😉
    Crazy-13
    Posté le: 11/7/2026 19:23  Mis à jour: 11/7/2026 19:23
    #21
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87447
    Karma: 10059
     Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ...
     0 
    effectivement, je n'y avais pas prêté attention, de nos jours, tout ce perd, c'est quoi là prochaine étape, regarder quelqu'un faire ça depuis le sil, avec un casque VR sur la tête? 🙄
    myuk134679
    Posté le: 12/7/2026 14:52  Mis à jour: 12/7/2026 14:52
    #22
    Je m'installe
    Inscrit le: 29/10/2021
    Envois: 229
    Karma: 306
     Re: Un artiste de cirque roule sur un monocycle géant de ...
     0 
    Citation :

    @Kraktwo
    @myuk134679 il l'a fait non donc entraîne toi si tu veux demande des conseils si tu as besoin 😉😉😉


    il a fait quoi? Du monocycle à 25 roues ou du monocycle à une roue + 24 non motrices?
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