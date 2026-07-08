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Vidéo : Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs

Posté par Lantiponner le 8/7/2026 11:23:50

vidéo antilope lycaon technique rocher vide oreotrague
Des antilopes se placent au bord d'un surplomb rocheux escarpé pour échapper à des lycaons. Et ça marche plutôt bien.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Impala vs Lycaons
  • Vidéo : Un hippopotame sauve et tue une antilope
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Top commentaires

    Roronoa
    Posté le: 8/7/2026 12:51  Mis à jour: 8/7/2026 12:51
    Je m'installe
    Inscrit le: 23/10/2009
    Envois: 202
    Karma: 362
    Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs
     9 
    C'est balèze une antilope à chat perchée
    Chrys77
    Posté le: 8/7/2026 12:22  Mis à jour: 8/7/2026 12:22
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 4757
    Karma: 3392
    Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs
     8 
    @Yazguen @Wiiip
    Les lycaons ne sont pas cons, c'est simplement l'instinct de survie qui prend le dessus, un animal blessé est en général condamné.

    11 commentaires

    Auteur Conversation
    Yazguen
    Posté le: 8/7/2026 11:32  Mis à jour: 8/7/2026 11:32
    #1
    Membre Premium
    Inscrit le: 18/2/2005
    Envois: 16509
    Karma: 17088
    En ligne !
     Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs
     1 
    Pas con face aux lycaons même si eux je pense qu'ils le sont. A mon avis ils pouvaient sauter et en pousser un au passage , on est pas à 5m de haut quand même.
    Wiiip
    Posté le: 8/7/2026 11:48  Mis à jour: 8/7/2026 11:48
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 31/7/2007
    Envois: 1023
    Karma: 1854
     Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs
     4 
    J'aime bien comment les antilopes semblent détendues sur leur caillou ... (même si elles n'ont pas l'air si détendues que ca quand la bestiole s'approche de trop)

    Par contre, les clebs sont vraiment nuls : non seulement ca ne leur vient pas à l'idée de se laisser tomber sur l'antilope, qui amortira bien la descente d'une manière ou d'une autre, mais ca ne leur vient pas non plus à l'idée de pousser le copain penché un peu trop près "pour aider"...
    Nebinaf
    Posté le: 8/7/2026 11:59  Mis à jour: 8/7/2026 11:59
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 22/1/2014
    Envois: 1658
    Karma: 2872
     Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs
     1 
    @Wiiip
    J'aime bien ton idée de pousser le collègue 🙂

    Encore une preuve que les canidés ne sont pas des félins
    Exotope
    Posté le: 8/7/2026 12:06  Mis à jour: 8/7/2026 12:07
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 30/12/2020
    Envois: 1128
    Karma: 1565
     Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs
     0 
    edit: j'ai rien dit.
    Loom-
    Posté le: 8/7/2026 12:20  Mis à jour: 8/7/2026 12:20
    #5
    Je poste trop
    Inscrit le: 24/4/2013
    Envois: 11211
    Karma: 4798
     Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs
     0 
    21 vs 3 en plus , sacré meute .
    Chrys77
    Posté le: 8/7/2026 12:22  Mis à jour: 8/7/2026 12:22
    #6
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 4757
    Karma: 3392
     Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs
     8 
    @Yazguen @Wiiip
    Les lycaons ne sont pas cons, c'est simplement l'instinct de survie qui prend le dessus, un animal blessé est en général condamné.
    Roronoa
    Posté le: 8/7/2026 12:51  Mis à jour: 8/7/2026 12:51
    #7
    Je m'installe
    Inscrit le: 23/10/2009
    Envois: 202
    Karma: 362
     Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs
     9 
    C'est balèze une antilope à chat perchée
    zorgOne
    Posté le: 8/7/2026 14:02  Mis à jour: 8/7/2026 14:02
    #8
    Je suis accro
    Inscrit le: 7/3/2022
    Envois: 540
    Karma: 714
     Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs
     1 
    Citation :

    @Yazguen
    Pas con face aux lycaons même si eux je pense qu'ils le sont. A mon avis ils pouvaient sauter et en pousser un au passage , on est pas à 5m de haut quand même.

    ils ne sont pas sy caons
    Batfly
    Posté le: 8/7/2026 15:51  Mis à jour: 8/7/2026 15:51
    #9
    Je m'installe
    Inscrit le: 9/8/2023
    Envois: 144
    Karma: 300
     Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs
     0 
    Chat-bite et perché !
    Crazy-13
    Posté le: 8/7/2026 18:23  Mis à jour: 8/7/2026 18:23
    #10
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87447
    Karma: 10060
     Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs
     0 
    En vrai, il aurait suffit aux prédateurs de se relayer pour garder ces Antilopes à l’œil, il y a bien un moment où elles se seraient retrouvé obligé de partir de là pour manger, où même, je ne sais pas si elles peuvent dormir en gardant l'équilibre, donc en vrai, ici le nombre était une force, que ces prédateurs n'auront pas su exploiter, donc n'étaient pas si mort de faim que ça les bestiaux.
    myuk134679
    Posté le: 9/7/2026 18:12  Mis à jour: 9/7/2026 18:12
    #11
    Je m'installe
    Inscrit le: 29/10/2021
    Envois: 229
    Karma: 306
     Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs
     0 
    Pour ceux que ça intéresse, ces lycaons ont sans doute voté avant de participer à cette chasse.

    Et oui, la démocratie existe chez les animaux.

    https://dailygeekshow.com/lycaons-vote-decider-chasse/
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