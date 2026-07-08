

Vidéo : Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs Posté par Lantiponner

Des antilopes se placent au bord d'un surplomb rocheux escarpé pour échapper à des lycaons. Et ça marche plutôt bien.



Vidéo (5mn28s) : La technique d'antilopes pour échapper à des lycaons





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Les lycaons ne sont pas cons, c'est simplement l'instinct de survie qui prend le dessus, un animal blessé est en général condamné.

11 commentaires Auteur Conversation Yazguen Membre Premium Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 16509 Karma: 17088 En ligne ! Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs 1 Pas con face aux lycaons même si eux je pense qu'ils le sont. A mon avis ils pouvaient sauter et en pousser un au passage , on est pas à 5m de haut quand même. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 1023 Karma: 1854 Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs 4 J'aime bien comment les antilopes semblent détendues sur leur caillou ... (même si elles n'ont pas l'air si détendues que ca quand la bestiole s'approche de trop)



Par contre, les clebs sont vraiment nuls : non seulement ca ne leur vient pas à l'idée de se laisser tomber sur l'antilope, qui amortira bien la descente d'une manière ou d'une autre, mais ca ne leur vient pas non plus à l'idée de pousser le copain penché un peu trop près "pour aider"... Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1658 Karma: 2872 Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs 1 Wiiip

J'aime bien ton idée de pousser le collègue



Encore une preuve que les canidés ne sont pas des félins J'aime bien ton idée de pousser le collègueEncore une preuve que les canidés ne sont pas des félins Exotope Je suis accro Inscrit le: 30/12/2020 Envois: 1128 Karma: 1565 Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs 0 edit: j'ai rien dit. Loom- Je poste trop Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 11211 Karma: 4798 Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs 0 21 vs 3 en plus , sacré meute . Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 4757 Karma: 3392 Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs 8 @Yazguen @Wiiip

Les lycaons ne sont pas cons, c'est simplement l'instinct de survie qui prend le dessus, un animal blessé est en général condamné. Roronoa Je m'installe Inscrit le: 23/10/2009 Envois: 202 Karma: 362 Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs 9 C'est balèze une antilope à chat perchée zorgOne Je suis accro Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 540 Karma: 714 Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs 1

@Yazguen

Pas con face aux lycaons même si eux je pense qu'ils le sont. A mon avis ils pouvaient sauter et en pousser un au passage , on est pas à 5m de haut quand même.

ils ne sont pas sy caons Citation :ils ne sont pas sy caons Batfly Je m'installe Inscrit le: 9/8/2023 Envois: 144 Karma: 300 Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs 0 Chat-bite et perché ! Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87447 Karma: 10060 Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs 0 En vrai, il aurait suffit aux prédateurs de se relayer pour garder ces Antilopes à l’œil, il y a bien un moment où elles se seraient retrouvé obligé de partir de là pour manger, où même, je ne sais pas si elles peuvent dormir en gardant l'équilibre, donc en vrai, ici le nombre était une force, que ces prédateurs n'auront pas su exploiter, donc n'étaient pas si mort de faim que ça les bestiaux. myuk134679 Je m'installe Inscrit le: 29/10/2021 Envois: 229 Karma: 306 Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs 0



Et oui, la démocratie existe chez les animaux.



https://dailygeekshow.com/lycaons-vote-decider-chasse/ Pour ceux que ça intéresse, ces lycaons ont sans doute voté avant de participer à cette chasse.Et oui, la démocratie existe chez les animaux. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.