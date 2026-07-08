Vidéo : Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs

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Yazguen
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Posté le: 8/7/2026 11:32 Mis à jour: 8/7/2026 11:32
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Membre Premium
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En ligne !
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Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs
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Pas con face aux lycaons même si eux je pense qu'ils le sont. A mon avis ils pouvaient sauter et en pousser un au passage , on est pas à 5m de haut quand même.
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Wiiip
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Posté le: 8/7/2026 11:48 Mis à jour: 8/7/2026 11:48
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Je suis accro
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Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs
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J'aime bien comment les antilopes semblent détendues sur leur caillou ... (même si elles n'ont pas l'air si détendues que ca quand la bestiole s'approche de trop)
Par contre, les clebs sont vraiment nuls : non seulement ca ne leur vient pas à l'idée de se laisser tomber sur l'antilope, qui amortira bien la descente d'une manière ou d'une autre, mais ca ne leur vient pas non plus à l'idée de pousser le copain penché un peu trop près "pour aider"...
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Nebinaf
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Posté le: 8/7/2026 11:59 Mis à jour: 8/7/2026 11:59
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Je suis accro
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Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs
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@Wiiip
J'aime bien ton idée de pousser le collègue
Encore une preuve que les canidés ne sont pas des félins
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Exotope
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Posté le: 8/7/2026 12:06 Mis à jour: 8/7/2026 12:07
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Je suis accro
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Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs
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edit: j'ai rien dit.
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Loom-
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Posté le: 8/7/2026 12:20 Mis à jour: 8/7/2026 12:20
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Je poste trop
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Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs
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21 vs 3 en plus , sacré meute .
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Chrys77
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Posté le: 8/7/2026 12:22 Mis à jour: 8/7/2026 12:22
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Je masterise !
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Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs
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@Yazguen @Wiiip
Les lycaons ne sont pas cons, c'est simplement l'instinct de survie qui prend le dessus, un animal blessé est en général condamné.
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Roronoa
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Posté le: 8/7/2026 12:51 Mis à jour: 8/7/2026 12:51
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Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs
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C'est balèze une antilope à chat perchée
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zorgOne
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Posté le: 8/7/2026 14:02 Mis à jour: 8/7/2026 14:02
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Je suis accro
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Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs
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Citation :
@Yazguen
Pas con face aux lycaons même si eux je pense qu'ils le sont. A mon avis ils pouvaient sauter et en pousser un au passage , on est pas à 5m de haut quand même.
ils ne sont pas sy caons
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Batfly
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Posté le: 8/7/2026 15:51 Mis à jour: 8/7/2026 15:51
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Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs
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Chat-bite et perché !
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Crazy-13
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Posté le: 8/7/2026 18:23 Mis à jour: 8/7/2026 18:23
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Je poste trop
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Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs
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En vrai, il aurait suffit aux prédateurs de se relayer pour garder ces Antilopes à l’œil, il y a bien un moment où elles se seraient retrouvé obligé de partir de là pour manger, où même, je ne sais pas si elles peuvent dormir en gardant l'équilibre, donc en vrai, ici le nombre était une force, que ces prédateurs n'auront pas su exploiter, donc n'étaient pas si mort de faim que ça les bestiaux.
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myuk134679
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Posté le: 9/7/2026 18:12 Mis à jour: 9/7/2026 18:12
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Re: Un stratégie efficace pour se protéger de prédateurs
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Pour ceux que ça intéresse, ces lycaons ont sans doute voté avant de participer à cette chasse.
Et oui, la démocratie existe chez les animaux. https://dailygeekshow.com/lycaons-vote-decider-chasse/
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