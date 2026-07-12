

Vidéo : Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noyade en pleine mer en Alaska Posté par Bricci

Des plaisanciers sauvent un pygargue à tête blanche épuisé qui était en train de se noyer au large de Kodiak, en Alaska.



Vidéo (1mn34s) : Sauvetage d’un pygargue à tête blanche en pleine mer





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Je vais faire ma rabat-joie mais le bruit de l'eau, du bateau, des gens autour etc.. C'est quand même mieux d'entendre l'environnement que les chansons posées par dessus les vidéos non ? p_bapt Je m'installe Inscrit le: 17/4/2014 Envois: 139 Karma: 204 Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy... 9 il a finalement repris son envol sous les yeux des témoins, offrant une scène aussi spectaculaire qu’émouvante.

Dommage qu'on n'ait pas cette scène dans la vidéo Citation :Dommage qu'on n'ait pas cette scène dans la vidéo

12 commentaires Auteur Conversation Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 4796 Karma: 3419 Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy... Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy... 3 Il fait vraiment peine à voir, complétement crevé ! p_bapt Je m'installe Inscrit le: 17/4/2014 Envois: 139 Karma: 204 Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy... Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy... 9 il a finalement repris son envol sous les yeux des témoins, offrant une scène aussi spectaculaire qu’émouvante.

Dommage qu'on n'ait pas cette scène dans la vidéo Citation :Dommage qu'on n'ait pas cette scène dans la vidéo Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1424 Karma: 2052 Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy... Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy... 2 À le voir grelotter, tu as envie de le sécher dans une grande serviette moelleuse, mais tu n’as pas envie de te faire crever un oeil non plus Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87477 Karma: 10067 Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy... Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy... 2

j'aurais juré voir Nathalie Kosciusko-Morizet.

pour ceux qui n'aurait pas la ref:



JDG Le Pygargue C'est bien un Pygargue à tête blanche?j'aurais juré voir Nathalie Kosciusko-Morizet.pour ceux qui n'aurait pas la ref:JDG Le Pygargue Drakylla Je suis accro Inscrit le: 5/3/2013 Envois: 1457 Karma: 1088 Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy... Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy... 15 C'est émouvant de le voir grelotter comme ça.



Je vais faire ma rabat-joie mais le bruit de l'eau, du bateau, des gens autour etc.. C'est quand même mieux d'entendre l'environnement que les chansons posées par dessus les vidéos non ? myuk134679 Je m'installe Inscrit le: 29/10/2021 Envois: 229 Karma: 306 Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy... Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy... 0

@Drakylla

C'est émouvant de le voir grelotter comme ça.



Je vais faire ma rabat-joie mais le bruit de l'eau, du bateau, des gens autour etc.. C'est quand même mieux d'entendre l'environnement que les chansons posées par dessus les vidéos non ?



j'allais dire la même chose. J'ai du muter le son tellement c'était crade. Citation :j'allais dire la même chose. J'ai du muter le son tellement c'était crade. Kamerz Je m'installe Inscrit le: 12/5/2024 Envois: 246 Karma: 300 Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy... Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy... 1 Ou comment transformer un des rapasses les plus farouche en canari papives J'aime glander ici Inscrit le: 26/2/2007 Envois: 6913 Karma: 4465 Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy... Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy... 2 Je pense que lui donner quelque chose à manger lui aurait fait du bien avant de s’envoler. Bukowski Je suis accro Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 703 Karma: 1408 Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy... Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy... 1 Quitte à faire du kitsch, j'aurais préféré la musique d'Alerte à Malibu. Plopplopplop2 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/5/2025 Envois: 5 Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy... Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy... 3 Drakylla la bande son à laquelle on a échappé :



Citation : "Fuck ! What the fuck ! I fucking can't believe it! That's fucking incredible! Hey bro, take a look! That's a fucking eagle! - fuck yeah ! Wow dude what the fuck! That's fucking amazing!"

la bande son à laquelle on a échappé :Citation : EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1432 Karma: 1443 Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy... Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy... 0 L'emblême national des Etats-Unis.



Sa situation est tellement symbolique... Drakylla Je suis accro Inscrit le: 5/3/2013 Envois: 1457 Karma: 1088 Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy... Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy... 1 @Plopplopplop2



Excellent argument ^^ Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.