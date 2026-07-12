Vidéo : Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noyade en pleine mer en Alaska

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Chrys77
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Posté le: 12/7/2026 9:48 Mis à jour: 12/7/2026 9:48
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Je masterise !
Inscrit le: 18/3/2009
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Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy...
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Il fait vraiment peine à voir, complétement crevé !
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p_bapt
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Posté le: 12/7/2026 9:48 Mis à jour: 12/7/2026 9:48
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Je m'installe
Inscrit le: 17/4/2014
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Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy...
9
Citation :
il a finalement repris son envol sous les yeux des témoins, offrant une scène aussi spectaculaire qu’émouvante.
Dommage qu'on n'ait pas cette scène dans la vidéo
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Emerys
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Posté le: 12/7/2026 9:57 Mis à jour: 12/7/2026 9:57
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Je suis accro
Inscrit le: 24/4/2006
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Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy...
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À le voir grelotter, tu as envie de le sécher dans une grande serviette moelleuse, mais tu n’as pas envie de te faire crever un oeil non plus
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Crazy-13
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Posté le: 12/7/2026 10:08 Mis à jour: 12/7/2026 10:09
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Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
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Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy...
2
C'est bien un Pygargue à tête blanche?
j'aurais juré voir Nathalie Kosciusko-Morizet.
pour ceux qui n'aurait pas la ref:
JDG Le Pygargue
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Drakylla
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Posté le: 12/7/2026 10:21 Mis à jour: 12/7/2026 10:21
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Je suis accro
Inscrit le: 5/3/2013
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Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy...
15
C'est émouvant de le voir grelotter comme ça.
Je vais faire ma rabat-joie mais le bruit de l'eau, du bateau, des gens autour etc.. C'est quand même mieux d'entendre l'environnement que les chansons posées par dessus les vidéos non ?
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myuk134679
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Posté le: 12/7/2026 14:50 Mis à jour: 12/7/2026 14:50
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Je m'installe
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Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy...
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Citation :
@Drakylla
C'est émouvant de le voir grelotter comme ça.
Je vais faire ma rabat-joie mais le bruit de l'eau, du bateau, des gens autour etc.. C'est quand même mieux d'entendre l'environnement que les chansons posées par dessus les vidéos non ?
j'allais dire la même chose. J'ai du muter le son tellement c'était crade.
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Kamerz
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Posté le: 12/7/2026 16:56 Mis à jour: 12/7/2026 16:56
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Je m'installe
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Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy...
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Ou comment transformer un des rapasses les plus farouche en canari
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papives
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Posté le: 12/7/2026 17:17 Mis à jour: 12/7/2026 17:17
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J'aime glander ici
Inscrit le: 26/2/2007
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Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy...
2
Je pense que lui donner quelque chose à manger lui aurait fait du bien avant de s’envoler.
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Bukowski
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Posté le: 12/7/2026 17:20 Mis à jour: 12/7/2026 17:20
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Je suis accro
Inscrit le: 12/7/2021
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Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy...
1
Quitte à faire du kitsch, j'aurais préféré la musique d'Alerte à Malibu.
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Plopplopplop2
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Posté le: 12/7/2026 20:44 Mis à jour: 12/7/2026 20:44
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Je viens d'arriver
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Envois: 5
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Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy...
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@Drakylla
la bande son à laquelle on a échappé :
Citation :
"Fuck ! What the fuck ! I fucking can't believe it! That's fucking incredible! Hey bro, take a look! That's a fucking eagle! - fuck yeah ! Wow dude what the fuck! That's fucking amazing!"
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EndymionRaul
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Posté le: 12/7/2026 21:02 Mis à jour: 12/7/2026 21:02
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Je suis accro
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Karma: 1443
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Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy...
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L'emblême national des Etats-Unis.
Sa situation est tellement symbolique...
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Drakylla
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Posté le: 13/7/2026 9:22 Mis à jour: 13/7/2026 9:22
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Je suis accro
Inscrit le: 5/3/2013
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Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy...
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@Plopplopplop2
Excellent argument ^^
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