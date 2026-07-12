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Vidéo : Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noyade en pleine mer en Alaska

Posté par Bricci le 12/7/2026 8:45:07

vidéo sauvetage pygargue tete blanc oiseu mer bateau
Des plaisanciers sauvent un pygargue à tête blanche épuisé qui était en train de se noyer au large de Kodiak, en Alaska.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Sauvetage d'un dauphin dans un filet
  • Vidéo : Sauvetage d'un écureuil dans l'eau
  • Source : Forum

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    Top commentaires

    Drakylla
    Posté le: 12/7/2026 10:21  Mis à jour: 12/7/2026 10:21
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/3/2013
    Envois: 1457
    Karma: 1088
    Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy...
     15 
    C'est émouvant de le voir grelotter comme ça.

    Je vais faire ma rabat-joie mais le bruit de l'eau, du bateau, des gens autour etc.. C'est quand même mieux d'entendre l'environnement que les chansons posées par dessus les vidéos non ?
    p_bapt
    Posté le: 12/7/2026 9:48  Mis à jour: 12/7/2026 9:48
    Je m'installe
    Inscrit le: 17/4/2014
    Envois: 139
    Karma: 204
    Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy...
     9 
    Citation :
    il a finalement repris son envol sous les yeux des témoins, offrant une scène aussi spectaculaire qu’émouvante.

    Dommage qu'on n'ait pas cette scène dans la vidéo 😑

    12 commentaires

    Auteur Conversation
    Chrys77
    Posté le: 12/7/2026 9:48  Mis à jour: 12/7/2026 9:48
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 4796
    Karma: 3419
     Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy...
     3 
    Il fait vraiment peine à voir, complétement crevé !
    p_bapt
    Posté le: 12/7/2026 9:48  Mis à jour: 12/7/2026 9:48
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 17/4/2014
    Envois: 139
    Karma: 204
     Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy...
     9 
    Citation :
    il a finalement repris son envol sous les yeux des témoins, offrant une scène aussi spectaculaire qu’émouvante.

    Dommage qu'on n'ait pas cette scène dans la vidéo 😑
    Emerys
    Posté le: 12/7/2026 9:57  Mis à jour: 12/7/2026 9:57
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1424
    Karma: 2052
     Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy...
     2 
    À le voir grelotter, tu as envie de le sécher dans une grande serviette moelleuse, mais tu n’as pas envie de te faire crever un oeil non plus
    Crazy-13
    Posté le: 12/7/2026 10:08  Mis à jour: 12/7/2026 10:09
    #4
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87477
    Karma: 10067
     Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy...
     2 
    C'est bien un Pygargue à tête blanche?
    j'aurais juré voir Nathalie Kosciusko-Morizet. 😁
    pour ceux qui n'aurait pas la ref:

    JDG Le Pygargue
    Drakylla
    Posté le: 12/7/2026 10:21  Mis à jour: 12/7/2026 10:21
    #5
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/3/2013
    Envois: 1457
    Karma: 1088
     Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy...
     15 
    C'est émouvant de le voir grelotter comme ça.

    Je vais faire ma rabat-joie mais le bruit de l'eau, du bateau, des gens autour etc.. C'est quand même mieux d'entendre l'environnement que les chansons posées par dessus les vidéos non ?
    myuk134679
    Posté le: 12/7/2026 14:50  Mis à jour: 12/7/2026 14:50
    #6
    Je m'installe
    Inscrit le: 29/10/2021
    Envois: 229
    Karma: 306
     Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy...
     0 
    Citation :

    @Drakylla
    C'est émouvant de le voir grelotter comme ça.

    Je vais faire ma rabat-joie mais le bruit de l'eau, du bateau, des gens autour etc.. C'est quand même mieux d'entendre l'environnement que les chansons posées par dessus les vidéos non ?


    j'allais dire la même chose. J'ai du muter le son tellement c'était crade.
    Kamerz
    Posté le: 12/7/2026 16:56  Mis à jour: 12/7/2026 16:56
    #7
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/5/2024
    Envois: 246
    Karma: 300
     Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy...
     1 
    Ou comment transformer un des rapasses les plus farouche en canari 😂
    papives
    Posté le: 12/7/2026 17:17  Mis à jour: 12/7/2026 17:17
    #8
    J'aime glander ici
    Inscrit le: 26/2/2007
    Envois: 6913
    Karma: 4465
     Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy...
     2 
    Je pense que lui donner quelque chose à manger lui aurait fait du bien avant de s’envoler.
    Bukowski
    Posté le: 12/7/2026 17:20  Mis à jour: 12/7/2026 17:20
    #9
    Je suis accro
    Inscrit le: 12/7/2021
    Envois: 703
    Karma: 1408
     Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy...
     1 
    Quitte à faire du kitsch, j'aurais préféré la musique d'Alerte à Malibu.
    Plopplopplop2
    Posté le: 12/7/2026 20:44  Mis à jour: 12/7/2026 20:44
    #10
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 14/5/2025
    Envois: 5
     Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy...
     3 
    @Drakylla la bande son à laquelle on a échappé :

    Citation :
    "Fuck ! What the fuck ! I fucking can't believe it! That's fucking incredible! Hey bro, take a look! That's a fucking eagle! - fuck yeah ! Wow dude what the fuck! That's fucking amazing!"
    EndymionRaul
    Posté le: 12/7/2026 21:02  Mis à jour: 12/7/2026 21:02
    #11
    Je suis accro
    Inscrit le: 16/10/2019
    Envois: 1432
    Karma: 1443
     Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy...
     0 
    L'emblême national des Etats-Unis.

    Sa situation est tellement symbolique...
    Drakylla
    Posté le: 13/7/2026 9:22  Mis à jour: 13/7/2026 9:22
    #12
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/3/2013
    Envois: 1457
    Karma: 1088
     Re: Un pygargue à tête blanche épuisé est sauvé de la noy...
     1 
    @Plopplopplop2

    Excellent argument ^^
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