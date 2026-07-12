Sauvetage d’un pygargue à tête blanche en pleine mer

Le 7 juillet 2026, près de Kodiak en Alaska, des plaisanciers ont aperçu un pygargue à tête blanche en grande difficulté au milieu de l’océan. L’oiseau, complètement épuisé, peinait à rester à la surface de l’eau et semblait condamné.



Ils ont alors approché leur embarcation et abaissé la rampe avant pour permettre au rapace de grimper à bord. Trempé et à bout de forces, le pygargue est resté quelques instants sur le bateau afin de sécher et de récupérer. Une fois suffisamment reposé, il a finalement repris son envol sous les yeux des témoins, offrant une scène aussi spectaculaire qu’émouvante.