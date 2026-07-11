Un crayon en équilibre sur sa pointe

Après dix années de recherche et de développement, l’artiste et ingénieur britannique Steven Pippin est parvenu à réaliser un exploit fascinant : faire tenir un simple crayon 2B parfaitement en équilibre sur sa pointe. Dans son installation intitulée Ω = 1, deux capteurs optiques détectent les plus infimes mouvements du crayon et transmettent ces informations à des moteurs qui déplacent imperceptiblement le support toutes les 20 millisecondes afin de compenser le moindre déséquilibre. Le résultat est saisissant : le crayon semble défier les lois de la physique en restant immobile sur sa mine.



L’œuvre s’inspire d’une métaphore utilisée en astrophysique pour illustrer un univers en équilibre critique, situé entre un effondrement gravitationnel et une expansion infinie. Cet état théorique est associé à une valeur proche de Ω = 1, d’où le nom de l’installation.