Sauvetage d'un père et sa fille par un kitesurfeur

Le 11 juillet 2025, sur la plage d’Epanomi, près de Thessalonique en Grèce, une journée d’entraînement s’est transformée en opération de sauvetage. Le kitesurfeur grec Anastassis Garipis et la championne espagnole de wingfoil Iset Segura ont aperçu un père hongrois et sa fille de 10 ans, emportés au large par de puissants courants après avoir quitté un banc de sable réputé trompeur.



Garipis a été le premier à rejoindre les deux baigneurs en détresse. Il leur a donné sa planche pour qu’ils puissent rester à flot, avant d’être rejoint une vingtaine de minutes plus tard par Iset Segura, qui leur a également prêté son matériel. Incapables de lutter contre le courant, les deux sportifs sont restés à leurs côtés pendant près de 45 minutes, jusqu’à l’arrivée d’un bateau dépêché par les secours. Le père et sa fille ont finalement été ramenés sains et saufs sur la plage.



Leur sang-froid et leur courage ont été salués bien au-delà de la Grèce. Quelques mois plus tard, Anastassis Garipis et Iset Segura ont reçu la Médaille d’or d’honneur du président de la Hongrie, une distinction exceptionnelle récompensant leur acte héroïque.