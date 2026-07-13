Un bison projette un homme en l'air

Le 10 juillet 2026, au camping de Bridge Bay dans le parc national de Yellowstone (États-Unis), un touriste a été grièvement blessé après avoir été violemment chargé par un bison mâle. Filmée par le photographe Mike MacLeod, la scène montre l’animal, particulièrement agité, poursuivre plusieurs visiteurs avant de s’en prendre à un homme qui se promenait avec son petit-fils. Le bison l’encorne puis le projette à environ 2,5 mètres de hauteur (8 pieds) avant de retomber lourdement au sol.



Selon le témoin, l’animal semblait extrêmement nerveux et chargeait « tout ce qui bougeait ». D’autres visiteurs sont intervenus en criant pour détourner son attention et permettre à la victime d’être secourue. L’homme a été transporté à l’hôpital avec de graves blessures. Fait notable, les témoins estiment qu’il respectait les distances de sécurité recommandées et n’avait pas provoqué l’animal. L’incident s’est produit en pleine saison du rut, une période où les bisons mâles sont particulièrement agressifs.