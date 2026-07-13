

Vidéo : Le roi du Yellowstone Posté par Kilroy1

À Yellowstone, un bison particulièrement agressif projette un touriste à plus de deux mètres de hauteur.



Vidéo (1mn9s) : Un bison projette un homme en l'air





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Vidéo : Un bison se coince la tête dans une voiture Vidéo : Un bison projette une fillette en l'air Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation forsnox Je viens d'arriver Inscrit le: 2/11/2011 Envois: 52 Karma: 249 Re: Le roi du Yellowstone Re: Le roi du Yellowstone 16 La miniature est........ EXCEEEEEEEPTIONNELLE Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 4822 Karma: 3438 Re: Le roi du Yellowstone Re: Le roi du Yellowstone 4 C'est un bison affûté ! Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1556 Karma: 1409 Re: Le roi du Yellowstone Re: Le roi du Yellowstone 4 Alors,... tu voulais ma photo! Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 872 Karma: 1198 Re: Le roi du Yellowstone Re: Le roi du Yellowstone 0 @forsnox et t'as pas vu tout les même qui en découle XD



bref,



prochaine demandé l'autorisation de prendre en photo ! Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 486 Karma: 1893 Re: Le roi du Yellowstone Re: Le roi du Yellowstone 4 L’homme chauve sourit…mais pas longtemps. Kamerz Je m'installe Inscrit le: 12/5/2024 Envois: 246 Karma: 300 Re: Le roi du Yellowstone Re: Le roi du Yellowstone 2

@Chrys77

C'est un bison affûté !



En tout cas pas un bisonours Citation :En tout cas pas un bisonours Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87489 Karma: 10068 Re: Le roi du Yellowstone Re: Le roi du Yellowstone 0 Jolie figure PointP Je viens d'arriver Inscrit le: 17/6/2016 Envois: 68 Karma: 174 Re: Le roi du Yellowstone Re: Le roi du Yellowstone 2



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