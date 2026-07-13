Vidéo : Le roi du Yellowstone
Posté par Kilroy1 le 13/7/2026 8:58:29
À Yellowstone, un bison particulièrement agressif projette un touriste à plus de deux mètres de hauteur.
- Vidéo (1mn9s) : Un bison projette un homme en l'air
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Vidéo : Le roi du Yellowstone
Posté par Kilroy1 le 13/7/2026 8:58:29
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