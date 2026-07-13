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Vidéo : Le roi du Yellowstone

Posté par Kilroy1 le 13/7/2026 8:58:29

vidéo bison attaque homme air yellowstone projetter
À Yellowstone, un bison particulièrement agressif projette un touriste à plus de deux mètres de hauteur.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Un bison se coince la tête dans une voiture
  • Vidéo : Un bison projette une fillette en l'air
  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    forsnox
    Posté le: 13/7/2026 9:08  Mis à jour: 13/7/2026 9:09
    #1
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 2/11/2011
    Envois: 52
    Karma: 249
     Re: Le roi du Yellowstone
     16 
    La miniature est........ EXCEEEEEEEPTIONNELLE
    Chrys77
    Posté le: 13/7/2026 9:22  Mis à jour: 13/7/2026 9:22
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 4822
    Karma: 3438
     Re: Le roi du Yellowstone
     4 
    C'est un bison affûté !
    Aldebaran
    Posté le: 13/7/2026 15:14  Mis à jour: 13/7/2026 15:14
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 8/5/2006
    Envois: 1556
    Karma: 1409
     Re: Le roi du Yellowstone
     4 
    Alors,... tu voulais ma photo!
    Pettoman
    Posté le: 13/7/2026 17:27  Mis à jour: 13/7/2026 17:27
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 28/1/2009
    Envois: 872
    Karma: 1198
     Re: Le roi du Yellowstone
     0 
    @forsnox et t'as pas vu tout les même qui en découle XD

    bref,

    prochaine demandé l'autorisation de prendre en photo !
    Jujube51
    Posté le: 13/7/2026 19:12  Mis à jour: 13/7/2026 19:12
    #5
    Je m'installe
    Inscrit le: 30/10/2019
    Envois: 486
    Karma: 1893
     Re: Le roi du Yellowstone
     4 
    L’homme chauve sourit…mais pas longtemps.
    Kamerz
    Posté le: 13/7/2026 23:19  Mis à jour: 13/7/2026 23:19
    #6
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/5/2024
    Envois: 246
    Karma: 300
     Re: Le roi du Yellowstone
     2 
    Citation :

    @Chrys77
    C'est un bison affûté !


    En tout cas pas un bisonours
    Crazy-13
    Posté le: 13/7/2026 23:28  Mis à jour: 13/7/2026 23:28
    #7
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87489
    Karma: 10068
     Re: Le roi du Yellowstone
     0 
    Jolie figure
    PointP
    Posté le: 14/7/2026 22:30  Mis à jour: 14/7/2026 22:30
    #8
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 17/6/2016
    Envois: 68
    Karma: 174
     Re: Le roi du Yellowstone
     2 


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