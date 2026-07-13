4x4 avec remorque vs Pente compliquée

À Cape York, dans le Queensland (Australie), le conducteur d’un Toyota Hilux tractant une remorque s’engage sur la « Chicken Track », une variante permettant de contourner la célèbre descente quasi verticale de Gunshot Creek. Si cet itinéraire est considéré comme le plus accessible pour rejoindre le fond du ravin, il reste loin d’être une promenade de santé. La piste est extrêmement pentue, étroite et irrégulière, d’autant plus impressionnante avec une remorque à tracter. Le conducteur avoue avoir été particulièrement nerveux avant de s’y engager. La vidéo montre l’ensemble basculer lentement dans la pente, offrant une bonne idée de la difficulté du terrain, même sans emprunter la descente principale qui a fait la réputation de Gunshot Creek.