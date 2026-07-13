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Vidéo : Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un chemin compliqué

Posté par Kilroy1 le 13/7/2026 10:10:08

vidéo 4x4 voiture remorque pente
Un Toyota Hilux et sa remorque descendent la spectaculaire « Chicken Track », la variante la plus facile de Gunshot Creek.




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  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Top commentaires

    Bargeau
    Posté le: 13/7/2026 14:57  Mis à jour: 13/7/2026 14:57
    Je m'installe
    Inscrit le: 6/3/2005
    Envois: 471
    Karma: 191
    Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che...
     7 
    @spyke257

    on est quand même très loin des gens qui font fumer leur diesel noir pour le fun.

    Le type passe tout en souplesse en accélérant ce qu'il faut et reste globalement bas dans les tours.

    12 commentaires

    Auteur Conversation
    Glandos
    Posté le: 13/7/2026 10:28  Mis à jour: 13/7/2026 10:28
    #1
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 17/8/2007
    Envois: 67
    Karma: 112
     Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che...
     4 
    Et pour revenir ?
    EmpereurZorg
    Posté le: 13/7/2026 10:28  Mis à jour: 13/7/2026 10:28
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 1/4/2012
    Envois: 164
    Karma: 423
     Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che...
     0 
    Aah, partir camper en famille en empruntant des chemins zinexplorés, c'est beau comme un pickup !
    On a la vidéo du retour ?
    spyke257
    Posté le: 13/7/2026 12:24  Mis à jour: 13/7/2026 12:24
    #3
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 11/10/2020
    Envois: 38
     Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che...
     1 
    N'oubliez pas de pisser dans la douche..
    Bargeau
    Posté le: 13/7/2026 14:57  Mis à jour: 13/7/2026 14:57
    #4
    Je m'installe
    Inscrit le: 6/3/2005
    Envois: 471
    Karma: 191
     Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che...
     7 
    @spyke257

    on est quand même très loin des gens qui font fumer leur diesel noir pour le fun.

    Le type passe tout en souplesse en accélérant ce qu'il faut et reste globalement bas dans les tours.
    Emerys
    Posté le: 13/7/2026 20:27  Mis à jour: 13/7/2026 20:27
    #5
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1424
    Karma: 2052
     Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che...
     1 
    Tout ça pour aller se faire bouffer/piquer/mordre par la faune locale
    vantage93
    Posté le: 13/7/2026 22:25  Mis à jour: 13/7/2026 22:25
    #6
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/11/2014
    Envois: 1535
    Karma: 1722
     Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che...
     0 
    quand tu suis les raccourcis google maps avec ta cidadine xD (je me suis déjà retrouvé sur des pistes incendie DFCI
    Crazy-13
    Posté le: 13/7/2026 23:11  Mis à jour: 13/7/2026 23:11
    #7
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87489
    Karma: 10068
     Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che...
     0 
    j'ai cherché le modèle alors que c'est juste indiqué dans la titre...
    Vigyland
    Posté le: 13/7/2026 23:15  Mis à jour: 13/7/2026 23:15
    #8
    Je masterise !
    Inscrit le: 19/12/2013
    Envois: 2283
    Karma: 851
     Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che...
     0 
    @Glandos : "Et pour revenir ?"

    Tout en marche arrière, évidemment !
    Baba-Yaga
    Posté le: 14/7/2026 10:09  Mis à jour: 14/7/2026 10:09
    #9
    Membre Premium
    Inscrit le: 10/7/2016
    Envois: 20164
    Karma: 13201
     Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che...
     0 
    Et pendant ce temps là, quand je croise un mec dans sa grosse ******  4x4 (BMW, Audi, Mercedes, Volvo...) il ose à peine mettre ses roues dans l'herbe sur les routes de campagne. (¬_¬ )
    stero
    Posté le: 14/7/2026 11:24  Mis à jour: 14/7/2026 11:24
    #10
    Je suis accro
    Inscrit le: 14/9/2015
    Envois: 1153
    Karma: 1189
     Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che...
     0 
    IL y a quand même un truc à dire aux services de ponts et chaussée ! Ils sont à court de gravier en Australie ?
    Les romains faisaient des routes il y a 2000 ans quand je vois ça je me dis qu'on a pas beaucoup avancé !
    Smashamps
    Posté le: 16/7/2026 20:58  Mis à jour: 16/7/2026 20:58
    #11
    Je m'installe
    Inscrit le: 22/4/2017
    Envois: 170
    Karma: 233
     Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che...
     0 
    C'est pas un nid de poule, c'est un nid d'autruche.
    sigzegv
    Posté le: 17/7/2026 11:05  Mis à jour: 17/7/2026 11:05
    #12
    Je m'installe
    Inscrit le: 23/7/2008
    Envois: 295
    Karma: 414
     Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che...
     1 
    je suppose que d'avoir une remorque ca aide a la stabilité du vehicule dans la descente.
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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

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