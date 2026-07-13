

Vidéo : Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un chemin compliqué Posté par Kilroy1

Un Toyota Hilux et sa remorque descendent la spectaculaire « Chicken Track », la variante la plus facile de Gunshot Creek.



Vidéo (1mn41s) : 4x4 avec remorque vs Pente compliquée





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Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Bargeau Je m'installe Inscrit le: 6/3/2005 Envois: 471 Karma: 191 Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che... 7 @spyke257



on est quand même très loin des gens qui font fumer leur diesel noir pour le fun.



Le type passe tout en souplesse en accélérant ce qu'il faut et reste globalement bas dans les tours.

12 commentaires Auteur Conversation Glandos Je viens d'arriver Inscrit le: 17/8/2007 Envois: 67 Karma: 112 Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che... Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che... 4 Et pour revenir ? EmpereurZorg Je m'installe Inscrit le: 1/4/2012 Envois: 164 Karma: 423 Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che... Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che... 0 Aah, partir camper en famille en empruntant des chemins zinexplorés, c'est beau comme un pickup !

On a la vidéo du retour ? spyke257 Je viens d'arriver Inscrit le: 11/10/2020 Envois: 38 Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che... Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che... 1 N'oubliez pas de pisser dans la douche.. Bargeau Je m'installe Inscrit le: 6/3/2005 Envois: 471 Karma: 191 Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che... Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che... 7 @spyke257



on est quand même très loin des gens qui font fumer leur diesel noir pour le fun.



Le type passe tout en souplesse en accélérant ce qu'il faut et reste globalement bas dans les tours. Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1424 Karma: 2052 Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che... Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che... 1 Tout ça pour aller se faire bouffer/piquer/mordre par la faune locale vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1535 Karma: 1722 Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che... Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che... 0 quand tu suis les raccourcis google maps avec ta cidadine xD (je me suis déjà retrouvé sur des pistes incendie DFCI Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87489 Karma: 10068 Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che... Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che... 0 j'ai cherché le modèle alors que c'est juste indiqué dans la titre... Vigyland Je masterise ! Inscrit le: 19/12/2013 Envois: 2283 Karma: 851 Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che... Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che... 0 @Glandos : "Et pour revenir ?"



Tout en marche arrière, évidemment ! Baba-Yaga Membre Premium Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 20164 Karma: 13201 Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che... Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che... 0 Et pendant ce temps là, quand je croise un mec dans sa grosse ****** 4x4 (BMW, Audi, Mercedes, Volvo...) il ose à peine mettre ses roues dans l'herbe sur les routes de campagne. (¬_¬ ) stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 1153 Karma: 1189 Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che... Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che... 0 IL y a quand même un truc à dire aux services de ponts et chaussée ! Ils sont à court de gravier en Australie ?

Les romains faisaient des routes il y a 2000 ans quand je vois ça je me dis qu'on a pas beaucoup avancé ! Smashamps Je m'installe Inscrit le: 22/4/2017 Envois: 170 Karma: 233 Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che... Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che... 0 C'est pas un nid de poule, c'est un nid d'autruche. sigzegv Je m'installe Inscrit le: 23/7/2008 Envois: 295 Karma: 414 Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che... Re: Un Toyota Hilux avec une remorque s’engage sur un che... 1 je suppose que d'avoir une remorque ca aide a la stabilité du vehicule dans la descente. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.