Vidéo : L'avantage d'avoir des parents qui parlent plusieurs langues

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Crazy-13
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Posté le: 14/7/2026 11:11 Mis à jour: 14/7/2026 11:13
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Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
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Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ...
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C’est à double tranchant ! La mère d'un ami d'enfance parlait aussi couramment trois langues depuis toute petite. Quand elle discutait avec sa sœur au téléphone, il leur arrivait souvent de changer de langue en plein milieu de la conversation sans même s'en rendre compte. Un jour, je lui ai demandé en quelle langue elle pensait intérieurement, mais elle était incapable de me répondre. Pour elle, c'était simplement différentes façons de s'exprimer, un peu comme ces personnes qui repassent automatiquement à leur langue maternelle sous le coup de la colère.
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Claudy
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Posté le: 14/7/2026 11:33 Mis à jour: 14/7/2026 11:33
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Je m'installe
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Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ...
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Un peu de morve dans la café ça donne du goût!
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Padma
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Posté le: 14/7/2026 11:33 Mis à jour: 14/7/2026 11:33
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Je masterise !
Inscrit le: 25/12/2015
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Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ...
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Impressive, impressionante, impressionant, même si il piccolo sta sbavando, the little one is drooling, le petit bave.
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ThomGamer
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Posté le: 14/7/2026 11:57 Mis à jour: 14/7/2026 11:57
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Je suis accro
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Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ...
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Habitant en Pologne je confirme, mes enfants passent d'une langue à l'autre assez facilement.
Pareil quand une voiture m'a renversé, j'ai engueulé le chauffeur en polonais (avec des fautes niveau maternelle certainement) car je voulais qu'il comprenne que j'étais vénère...
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Wiiip
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Posté le: 14/7/2026 12:06 Mis à jour: 14/7/2026 12:06
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Je suis accro
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Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ...
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Ce que l'on dit moins, c'est qu'un enfant est aussi à l'aise pour acquérir de nouvelles langues que pour les oublier ...
Au moment de l'adolescence, toutes les langues qui ne sont pas utilisées au quotidien vont s'endormir... (ca permet aussi de faire le nettoyage pour maitriser au moins une langue proprement)
Il y a évidemment des facilités énorme pour les récupérer à nouveau, mais souvent, un énorme désintérêt (sauf à aller dans le pays) puisque justement, on les a oubliées parce qu'inutiles.
C'est aussi bien davantage le vocabulaire et les expressions qui sont acquises, la grammaire beaucoup moins. (forcément, faut faire des phrases avec des mots de toutes les langues en même temps)
D'ailleurs, il y a pas mal de langues dont la grammaire disparait (l'Irlandais est connu, mais les langues scandinaves aussi perdent doucement leur grammaire au profit de la grammaire anglaise. J'imagine que c'est la même chose pour les dialectes locaux en France.)
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Crazy-13
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Posté le: 14/7/2026 12:27 Mis à jour: 14/7/2026 12:27
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Je poste trop
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Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ...
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@Wiiip ça me fait penser au youtubeur Henry Tran, qui ne parle clairement plus aussi bien la langue qu'il avait facilité à employer enfant.
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Baba-Yaga
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Posté le: 14/7/2026 13:31 Mis à jour: 14/7/2026 13:31
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Membre Premium
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Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ...
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Démonstration une fois adulte :
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Mopimoi
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Posté le: 14/7/2026 14:20 Mis à jour: 14/7/2026 14:20
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Je suis accro
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Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ...
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@Baba-Yaga
C'est vraiment 0.01% des gens qui comprennent ? Parce que pour le coup j'ai tout compris sans effort malgré les 4 langues utilisées (sisi, l'accent québécois compte pour une langue). Du coup, je me sens vachement fort d'un coup.
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n666eo
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Posté le: 14/7/2026 15:25 Mis à jour: 14/7/2026 15:25
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Je m'installe
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Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ...
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Citation :
@Mopimoi
@Baba-Yaga
C'est vraiment 0.01% des gens qui comprennent ? Parce que pour le coup j'ai tout compris sans effort malgré les 4 langues utilisées (sisi, l'accent québécois compte pour une langue). Du coup, je me sens vachement fort d'un coup.
Je pense que c'est parler le plus gros souci. Effectivement, la vidéo ne m'a pas perturbé, et je n'ai même pas réellement fait attention à la langue utilisée sur chaque partie de phrase.
Par contre j'aurais un mal de chien à parler comme il fait. J'ai déjà eu à faire une traduction anglais / espagnol en live, sans passer par le français, et ça a été une galère pas possible, alors que les traductions anglais/français ou français/espagnol ne me posent pas trop de souci.
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mawt1
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Posté le: 14/7/2026 19:27 Mis à jour: 14/7/2026 19:34
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J'aime glander ici
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Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ...
4
Les enfants Montréalais c'est souvent comme cela et y en a de plus en plus.
Francais et anglais de base, et la langue immigrante qui va avec.
Je me suis demandé on est combien de trilingue la stat est intéressante
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billyboy45
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Posté le: 15/7/2026 2:12 Mis à jour: 15/7/2026 2:12
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Je suis accro
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Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ...
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@Baba-Yaga Franchement j'ai pas eu de mal à comprendre (alors que j'ai juste des mini mini bases rouillées d'il y a 20 ans en Espagnol).
Mais ouais il a raison quand t'es trilingue c'est naturel, vivant au Japon quand je parle avec des potes Français ici on mélange Français/Anglais/Japonais tout le temps, pareil avec ma femme on fait du Franponais xD
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myuk134679
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Posté le: 15/7/2026 8:33 Mis à jour: 15/7/2026 8:35
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Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ...
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Pareil chez nous, y'a en permanence 4 langues au quotidien (français, anglais, mandarin, dialecte chinois).
Apparemment le cerveau humain peut apprendre jusqu'à 5-6 langues dans l'enfance tant que c'est OPOL (One Person = One Language).
Comme on n'est pas vraiment comme ça, il a aussi des jouets qui ne "parlent" que certaines langues (peluche Astérix = français, peluche Cheburashka = russe, Mafalda = espagnol)
Le seul inconvénient, c'est qu'il parlera sans doute plus tard que les autres et que son vocabulaire sera plus limité que les autres enfants pendant les premières années. Mais je serais super heureux s'il pouvait absorber tout ça
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Baba-Yaga
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Posté le: 15/7/2026 10:46 Mis à jour: 15/7/2026 10:46
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Membre Premium
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Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ...
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@billyboy45
Fraponais, j'aime beaucoup
Quand tu vis dans un pays où il y a 4 langues nationales, ton oreille est habituée à entendre le mélange de langue.
Et selon nos origines - et la langue maternelle - il est plus facile d'apprendre plusieurs langues, c'est le cas pour les slaves. Par ex mon père parle couramment 5 langues (le français étant sa 4e !).
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kopbkk
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Posté le: 17/7/2026 17:45 Mis à jour: 17/7/2026 17:45
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Je viens d'arriver
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Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ...
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Moi, au contraire, c'est compliqué... Ma fille de 3 ans, de maman américaine, ne parle pas encore l'anglais (elle comprend sa mère mais ne lui répond pas en anglais) et ne parle que très mal le français pour son age. Du coup, je sais pas si c'est nous qui avons merdé ou si c'est différent d'un enfant à l'autre.
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