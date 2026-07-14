

Vidéo : L'avantage d'avoir des parents qui parlent plusieurs langues Posté par Kilroy1

Un enfant impressionne en préparant un café tout en parlant français, italien et anglais avec ses parents.



Vidéo (1mn37s) : Enfant trilingue





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Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Claudy Je m'installe Inscrit le: 4/11/2016 Envois: 281 Karma: 556 Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ... 8 Un peu de morve dans la café ça donne du goût!

14 commentaires Auteur Conversation Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87530 Karma: 10072 Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ... Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ... 3 C’est à double tranchant ! La mère d'un ami d'enfance parlait aussi couramment trois langues depuis toute petite. Quand elle discutait avec sa sœur au téléphone, il leur arrivait souvent de changer de langue en plein milieu de la conversation sans même s'en rendre compte. Un jour, je lui ai demandé en quelle langue elle pensait intérieurement, mais elle était incapable de me répondre. Pour elle, c'était simplement différentes façons de s'exprimer, un peu comme ces personnes qui repassent automatiquement à leur langue maternelle sous le coup de la colère. Claudy Je m'installe Inscrit le: 4/11/2016 Envois: 281 Karma: 556 Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ... Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ... 8 Un peu de morve dans la café ça donne du goût! Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2588 Karma: 4711 Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ... Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ... 1 Impressive, impressionante, impressionant, même si il piccolo sta sbavando, the little one is drooling, le petit bave. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1987 Karma: 4041 Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ... Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ... 2 Habitant en Pologne je confirme, mes enfants passent d'une langue à l'autre assez facilement.



Pareil quand une voiture m'a renversé, j'ai engueulé le chauffeur en polonais (avec des fautes niveau maternelle certainement) car je voulais qu'il comprenne que j'étais vénère... Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 1029 Karma: 1865 Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ... Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ... 3 Ce que l'on dit moins, c'est qu'un enfant est aussi à l'aise pour acquérir de nouvelles langues que pour les oublier ...

Au moment de l'adolescence, toutes les langues qui ne sont pas utilisées au quotidien vont s'endormir... (ca permet aussi de faire le nettoyage pour maitriser au moins une langue proprement)

Il y a évidemment des facilités énorme pour les récupérer à nouveau, mais souvent, un énorme désintérêt (sauf à aller dans le pays) puisque justement, on les a oubliées parce qu'inutiles.



C'est aussi bien davantage le vocabulaire et les expressions qui sont acquises, la grammaire beaucoup moins. (forcément, faut faire des phrases avec des mots de toutes les langues en même temps)

D'ailleurs, il y a pas mal de langues dont la grammaire disparait (l'Irlandais est connu, mais les langues scandinaves aussi perdent doucement leur grammaire au profit de la grammaire anglaise. J'imagine que c'est la même chose pour les dialectes locaux en France.) Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87530 Karma: 10072 Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ... Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ... 1 @Wiiip ça me fait penser au youtubeur Henry Tran, qui ne parle clairement plus aussi bien la langue qu'il avait facilité à employer enfant. Baba-Yaga Membre Premium Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 20164 Karma: 13201 Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ... Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ... 3



Démonstration une fois adulte : Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 685 Karma: 3697 Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ... Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ... 1 @Baba-Yaga

C'est vraiment 0.01% des gens qui comprennent ? Parce que pour le coup j'ai tout compris sans effort malgré les 4 langues utilisées (sisi, l'accent québécois compte pour une langue). Du coup, je me sens vachement fort d'un coup. n666eo Je m'installe Inscrit le: 15/10/2018 Envois: 465 Karma: 577 Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ... Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ... 1

@Mopimoi

@Baba-Yaga

C'est vraiment 0.01% des gens qui comprennent ? Parce que pour le coup j'ai tout compris sans effort malgré les 4 langues utilisées (sisi, l'accent québécois compte pour une langue). Du coup, je me sens vachement fort d'un coup.



Je pense que c'est parler le plus gros souci. Effectivement, la vidéo ne m'a pas perturbé, et je n'ai même pas réellement fait attention à la langue utilisée sur chaque partie de phrase.

Par contre j'aurais un mal de chien à parler comme il fait. J'ai déjà eu à faire une traduction anglais / espagnol en live, sans passer par le français, et ça a été une galère pas possible, alors que les traductions anglais/français ou français/espagnol ne me posent pas trop de souci. Citation :Je pense que c'est parler le plus gros souci. Effectivement, la vidéo ne m'a pas perturbé, et je n'ai même pas réellement fait attention à la langue utilisée sur chaque partie de phrase.Par contre j'aurais un mal de chien à parler comme il fait. J'ai déjà eu à faire une traduction anglais / espagnol en live, sans passer par le français, et ça a été une galère pas possible, alors que les traductions anglais/français ou français/espagnol ne me posent pas trop de souci. mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 7148 Karma: 3466 Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ... Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ... 4



Francais et anglais de base, et la langue immigrante qui va avec.

Je me suis demandé on est combien de trilingue la stat est intéressante



Les enfants Montréalais c'est souvent comme cela et y en a de plus en plus.Francais et anglais de base, et la langue immigrante qui va avec.Je me suis demandé on est combien de trilingue la stat est intéressante billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1266 Karma: 2164 Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ... Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ... 1 @Baba-Yaga Franchement j'ai pas eu de mal à comprendre (alors que j'ai juste des mini mini bases rouillées d'il y a 20 ans en Espagnol).



Mais ouais il a raison quand t'es trilingue c'est naturel, vivant au Japon quand je parle avec des potes Français ici on mélange Français/Anglais/Japonais tout le temps, pareil avec ma femme on fait du Franponais xD myuk134679 Je m'installe Inscrit le: 29/10/2021 Envois: 229 Karma: 306 Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ... Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ... 1 Pareil chez nous, y'a en permanence 4 langues au quotidien (français, anglais, mandarin, dialecte chinois).

Apparemment le cerveau humain peut apprendre jusqu'à 5-6 langues dans l'enfance tant que c'est OPOL (One Person = One Language).

Comme on n'est pas vraiment comme ça, il a aussi des jouets qui ne "parlent" que certaines langues (peluche Astérix = français, peluche Cheburashka = russe, Mafalda = espagnol)

Le seul inconvénient, c'est qu'il parlera sans doute plus tard que les autres et que son vocabulaire sera plus limité que les autres enfants pendant les premières années. Mais je serais super heureux s'il pouvait absorber tout ça Baba-Yaga Membre Premium Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 20164 Karma: 13201 Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ... Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ... 2 billyboy45

Fraponais, j'aime beaucoup



Quand tu vis dans un pays où il y a 4 langues nationales, ton oreille est habituée à entendre le mélange de langue.



Et selon nos origines - et la langue maternelle - il est plus facile d'apprendre plusieurs langues, c'est le cas pour les slaves. Par ex mon père parle couramment 5 langues (le français étant sa 4e !). Fraponais, j'aime beaucoupQuand tu vis dans un pays où il y a 4 langues nationales, ton oreille est habituée à entendre le mélange de langue.Et selon nos origines - et la langue maternelle - il est plus facile d'apprendre plusieurs langues, c'est le cas pour les slaves. Par ex mon père parle couramment 5 langues (le français étant sa 4e !). kopbkk Je viens d'arriver Inscrit le: 8/6/2018 Envois: 19 Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ... Re: L'avantage d'avoir des parents qui parlent ... 0 Moi, au contraire, c'est compliqué... Ma fille de 3 ans, de maman américaine, ne parle pas encore l'anglais (elle comprend sa mère mais ne lui répond pas en anglais) et ne parle que très mal le français pour son age. Du coup, je sais pas si c'est nous qui avons merdé ou si c'est différent d'un enfant à l'autre. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.