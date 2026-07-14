Enfant trilingue

Dans cette adorable vidéo, un enfant prépare un café sous les yeux de ses parents tout en discutant avec eux dans trois langues différentes. Il s’adresse à sa maman en français, répond à son papa en italien, puis passe à l’anglais avec une étonnante facilité. Cette aisance à alterner entre les langues sans la moindre hésitation impressionne autant que son application à préparer le café, preuve qu’il grandit dans un environnement véritablement multilingue. Les enfants exposés très tôt à plusieurs langues sont en effet capables de passer naturellement de l’une à l’autre selon leur interlocuteur.