Mitrailleuse rotative Fail

Lors d’un exercice de tir, des soldats russes testent une YakB-12.7, une mitrailleuse rotative de 12,7 mm normalement installée sous les hélicoptères d’attaque Mi-24, en la montant sur une plateforme terrestre. Mais dès l’ouverture du feu, la puissance du recul est largement sous-estimée. Déséquilibré, le tireur est violemment entraîné par l’arme qui pivote de manière incontrôlée, manquant de balayer ses camarades avec les rafales. Heureusement, personne ne semble avoir été blessé lors de cet impressionnant incident, qui rappelle les difficultés d’adapter un armement conçu pour un hélicoptère à une installation improvisée au sol.