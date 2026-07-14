Vidéo : Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24 montée sur une plateforme terrestre

Des troupes russes ont montées une mitrailleuse d'hélicoptère YakB-12.7 sur un support fixe pour un entraînement, mais l'exercice a rapidement mal tourné. Enfin je sais pas si on peut vraiment dire "mal tourné" !
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
Top commentaires
Padma
Posté le: 14/7/2026 11:28 Mis à jour: 14/7/2026 11:28
Je masterise !
Inscrit le: 25/12/2015
Envois: 2588
Karma: 4711
Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24...
10
Le contexte derrière ce tourniquet comique, c'est que la Russie débordée et assez désespérée cherche à adapter des canons-mitrailleur de Mig et hélicoptères sur des camions, pour lutter contre les drones ukrainiens. Même l'instructeur se plante en touchant le canon chaud (dernières images).
Crazy-13
Posté le: 14/7/2026 11:15 Mis à jour: 14/7/2026 11:20
Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
Envois: 87530
Karma: 10072
Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24...
7
Tellement cartoonesque comme situation ! Entre l'arme de destruction massive et le gag de cartoon, la frontière est apparemment très fine. Heureusement que cette démonstration de force s'est transformée en numéro de voltige sans gravité !
33 commentaires
Auteur
Conversation
Crazy-13
Posté le: 14/7/2026 11:15 Mis à jour: 14/7/2026 11:20
Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24...
7
Tellement cartoonesque comme situation ! Entre l'arme de destruction massive et le gag de cartoon, la frontière est apparemment très fine. Heureusement que cette démonstration de force s'est transformée en numéro de voltige sans gravité !
Padma
Posté le: 14/7/2026 11:28 Mis à jour: 14/7/2026 11:28
Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24...
10
Le contexte derrière ce tourniquet comique, c'est que la Russie débordée et assez désespérée cherche à adapter des canons-mitrailleur de Mig et hélicoptères sur des camions, pour lutter contre les drones ukrainiens. Même l'instructeur se plante en touchant le canon chaud (dernières images).
JackVance
Posté le: 14/7/2026 11:37 Mis à jour: 14/7/2026 11:37
Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24...
0
@Padma
Je sais bien que t'aimerais l'inverse. Ce n'est pas le point. Au début, les russes étaient dans la capitale et se sont retirés "stratégiquement". Mais depuis ce temps et malgré ce qu'on pouvait lire dans les news, le front recule en faveur des russes. Si les russes avancent c'est qu'ils ne sont pas débordés.
Faut savoir rester froid dans l'analyse
Shrimpy
Posté le: 15/7/2026 14:33 Mis à jour: 15/7/2026 14:33
Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24...
0
Citation :
@zorgOne @Padma
Je sais bien que t'aimerais l'inverse. Ce n'est pas le point. Au début, les russes étaient dans la capitale et se sont retirés "stratégiquement". Mais depuis ce temps et malgré ce qu'on pouvait lire dans les news, le front recule en faveur des russes. Si les russes avancent c'est qu'ils ne sont pas débordés.
Faut savoir rester froid dans l'analyse
Sure thing, tovarich Blyat.
zorgOne
Posté le: 15/7/2026 15:13 Mis à jour: 15/7/2026 15:14
Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24...
1
@zorgOne J'ai cité une source, mais j'en ai beaucoup. Et toi ? Comment as-tu cette grande connaissance : Citation :
…les russes étaient dans la capitale et se sont retirés "stratégiquement". Mais depuis ce temps et malgré ce qu'on pouvait lire dans les news, le front recule en faveur des russes. Si les russes avancent c'est qu'ils ne sont pas débordés.
Pour moi, il n'y a rien qui va dans ces affirmations, l'armée russe est au bord de l'implosion et la défaite de Poutine n'est qu'une question de mois. Tes sources semblent forgées à Moscou. Donne-les nous.
dacaid
Posté le: 16/7/2026 12:10 Mis à jour: 16/7/2026 12:10
Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24...
0
@Padma Je t'invite à questionner et diversifier tes sources. J'ai moi aussi lu et entendu ce que tu rapportes, mais il y a les faits et l'interprétation. Les faits sont clairs, l'armée russe est en difficulté, c'est pas nouveau et le support apporté à l'ukraine porte ses fruits. L'interprétation "l'armée russe est au bord de l'implosion et la défaite de Poutine n'est qu'une question de mois" ça par contre c'est ce qui est martelé sur BFM... et même leurs "experts", gênés, tentent de nuancer voir contredire ces affirmations mais se font museler. Bref, il faut avoir un peu d'esprit critique, les "sources" ne sont pas des boules de cristal.
Djizeusse
Posté le: 16/7/2026 12:13 Mis à jour: 16/7/2026 12:13
Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24...
5
@dacaid C’est vrai que mon post précédent était simpliste, le but c’était de secouer un peu @zorgOne qui me semble bien imprégné par la comm' russe. Mais pour répondre sur le fond : je ne prends pas mes infos au hasard, je croise les sources des deux côtés. Et justement, ça fait 5-6 semaines que les "mil-bloggers" russes — qui sont pourtant patriotes et sur le terrain — commencent à chanter la même partition que les analystes pro-Ukraine : ça sent le roussi (jeu de mot !) pour Moscou. Si tu regardes les faits bruts, Poutine est coincé : - S'il continue à s'obstiner, la logistique, l'économie et le moral vont lâcher. La CEI va exploser. - S'il tente une nouvelle mobilisation, le pays risque de basculer. Avec les désordres. La CEI risque d'exploser. - S'il admet la défaite, il saute. La CEI va exploser. Ce n'est pas sorti de mon imagination, c'est juste que les indicateurs sont au rouge vif. Le fait qu'il ait quadruplé sa garde rapprochée est un aveu de panique en interne. Le régime durcit sa propagande et ses lois liberticides (presse, internet, déplacements, enrôlements de force), fuit en avant, en préparant des attaques contre la Finlande, les Pays Baltes, la Pologne (nombreuse sources), pour pouvoir se targuer d'une victoire quelconque, sauver la face et la cohésion sociale.
Puis-je conseiller l'excellente chaîne de Denys davydov (en) qui croise aussi plein d'informations et qui depuis les années où je le suis a été très fiable, et humble. Et aussi Xavier Tytelmann (fr) qui traite beaucoup de la guerre en Ukraine sur place. Sinon, j'ai des canaux personnels d'infos. Mais je ne peux pas véritablement en tirer de l'analyse géopolitique. On me dit juste le ras-le-bol profond de la population russe de Novgorod et Voronezh, mais ils n'osent pas désigner le grand patron comme responsable des mensonges. Pas encore. Alors qu'ils étaient à fond en 2022-24 pour l'Opération Militaire Spéciale de 3 jours, persuadés de lutter contre les méchants nazis d'Ukraine, les troupes de la méchante Otan ou les laboratoires d'armes biologiques…
zorgOne
Posté le: 16/7/2026 19:15 Mis à jour: 16/7/2026 19:22
Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24...
2
@zorgOne En fait il faut surtout prendre les choses dans son ensemble, gagne-terrain ou non. La russie avec sa force de frappe, son armée en nombre et ses moyens auraient dû ne faire qu'une bouchée de l'Ukraine. Ils ne s'attendaient pas à une réponse de cet ordre. Et tant mieux ! Poutine attaque un pays pour choper des zones stratégiques en faisant passer cela pour du nettoyage de méchants russophobes. Tout ce qu'on sait, c'est tant qu'il y aura un tel guguss à la tête de ce beau pays, les russes ne seront jamais pénards ni en bonne santé, n'auront pas tous accès à l'eau potable ou encore tout bêtement n'auront pas le loisir de s'exprimer librement. Ces malades mentaux (quand je dis "ces", suivez mon regard outre atlantique entre autres) marqueront l'histoire comme étant les pires dirigeants de leur époque.
zorgOne
Posté le: 17/7/2026 15:38 Mis à jour: 17/7/2026 15:38
Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24...
0
@Shrimpy je crois que t'as pas compris mon point. mais j'ai parfaitement compris ta position.
@raikko2 les médias ont dit aussi que l'armée russe n'avait pas de matos, qu'elle vivait sur ses dépôts de munitions de la guerre froide en très mauvais état et qu'elle n'avait pas de sous officiers... notre ministre à dit que l'économie Russe était à genoux 6 mois après (à vérifier pour la date)... Tu oublies l'intervention de l'Europe et surtout des USA. Bref... les russes gagnent du terrain et de buter le messager parce qu'il a osé dire qu'elle n'était pas "débordée" en un mot sous estimer la Russie, ça tient du fanatisme
EndymionRaul
Posté le: 17/7/2026 17:08 Mis à jour: 17/7/2026 17:08
Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24...
1
@zorgOne Tu pourras reconnaitre qu'avant l'intervention des EU et de l'Europe, ils ont été tenaces les ukrainiens car avec le rouleau compresseur russe, peu de pays auraient tenus. Ça me rappelle la résistance finlandaise en 39 lors d'un assaut de l'URSS. Poutine s'est vu trop beau. Il pensait que ce serait plié tranquillou. Il a sacrifié des vies russes (et ukrainiennes de facto) pour une histoire de territoires dont il revendique officiellement la paternité (malgré une historiographie russo-ukrainienne qui dit le contraire) mais officieusement c'est que pour les points stratégiques et les terres rares.
Padma
Posté le: 18/7/2026 13:17 Mis à jour: 18/7/2026 13:17
Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24...
0
@zorgOneCitation :
les russes gagnent du terrain et de buter le messager parce qu'il a osé dire qu'elle n'était pas "débordée" en un mot sous estimer la Russie, ça tient du fanatisme
Bref, tu n'as rien compris et rien lu de nos posts, rien vérifié non plus, tu es juste sur ta croyance en mode "j'ai raison, ils ont tort parce que c'est comme ça". Le fanatisme semble plutôt de ton côté.
Batfly
Posté le: 19/7/2026 17:49 Mis à jour: 19/7/2026 17:49
Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24...
0
Citation :
Quand au reste, peu importe qui a raison : ce ne sont pas nos conversations de PMU qui vont changer l'issu de cette guerre. Le mieux est d'attendre le résultat final. Donc: wait & see .
Voilà ce que Etienne Chouard a répondu à la question "pourquoi croyez-vous que nous ne sommes pas en démocratie ?". -- mettons nous d'accord sur les termes est-ce que 1°/ en démocratie c'est le peuple qui peut décider ou 2°/ en démocratie c'est le peuple qui peut parler ; si nous sommes en 2°/ alors nous sommes en démocratie (mais pas en 1°/ ndlr).
toi tu voudrais même plus que l'on parle ??
Shrimpy
Posté le: 21/7/2026 12:21 Mis à jour: 21/7/2026 12:21
Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24...
0
Citation :
@gr4sd0ubl3 Citation :
Quand au reste, peu importe qui a raison : ce ne sont pas nos conversations de PMU qui vont changer l'issu de cette guerre. Le mieux est d'attendre le résultat final. Donc: wait & see .
Voilà ce que Etienne Chouard a répondu à la question "pourquoi croyez-vous que nous ne sommes pas en démocratie ?". -- mettons nous d'accord sur les termes est-ce que 1°/ en démocratie c'est le peuple qui peut décider ou 2°/ en démocratie c'est le peuple qui peut parler ; si nous sommes en 2°/ alors nous sommes en démocratie (mais pas en 1°/ ndlr).
toi tu voudrais même plus que l'on parle ??
Indispensablement les deux même. Le peuple doit décider et s’exprimer, sur tout, et de tout, et surtout pour rien, sinon point de démocratie.
Etre libre au point de le vivre, c’est de pouvoir s’en plaindre.
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.