

Vidéo : Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24 montée sur une plateforme terrestre Posté par Pettoman

Des troupes russes ont montées une mitrailleuse d'hélicoptère YakB-12.7 sur un support fixe pour un entraînement, mais l'exercice a rapidement mal tourné. Enfin je sais pas si on peut vraiment dire "mal tourné" !



Vidéo (34s) : Mitrailleuse rotative Fail





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Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2588 Karma: 4711 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 10 Le contexte derrière ce tourniquet comique, c'est que la Russie débordée et assez désespérée cherche à adapter des canons-mitrailleur de Mig et hélicoptères sur des camions, pour lutter contre les drones ukrainiens.

Même l'instructeur se plante en touchant le canon chaud (dernières images). Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87530 Karma: 10072 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 7

Entre l'arme de destruction massive et le gag de cartoon, la frontière est apparemment très fine.

Heureusement que cette démonstration de force s'est transformée en numéro de voltige sans gravité ! Tellement cartoonesque comme situation !Entre l'arme de destruction massive et le gag de cartoon, la frontière est apparemment très fine.Heureusement que cette démonstration de force s'est transformée en numéro de voltige sans gravité !

33 commentaires Auteur Conversation Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87530 Karma: 10072 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 7

Entre l'arme de destruction massive et le gag de cartoon, la frontière est apparemment très fine.

Heureusement que cette démonstration de force s'est transformée en numéro de voltige sans gravité ! Tellement cartoonesque comme situation !Entre l'arme de destruction massive et le gag de cartoon, la frontière est apparemment très fine.Heureusement que cette démonstration de force s'est transformée en numéro de voltige sans gravité ! Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2588 Karma: 4711 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 10 Le contexte derrière ce tourniquet comique, c'est que la Russie débordée et assez désespérée cherche à adapter des canons-mitrailleur de Mig et hélicoptères sur des camions, pour lutter contre les drones ukrainiens.

Même l'instructeur se plante en touchant le canon chaud (dernières images). JackVance Je suis accro Inscrit le: 3/2/2008 Envois: 1151 Karma: 1167 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 4







Aller, et en terme d'amateurisme, le mec qui remplace l'hélicoptère est en baskets, treillis Temu...

Belle bande de clowns. Aller, et en terme d'amateurisme, le mec qui remplace l'hélicoptère est en baskets, treillis Temu...Belle bande de clowns. Batfly Je m'installe Inscrit le: 9/8/2023 Envois: 145 Karma: 301 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 0





Rha mais ils font iech à ne pas autoriser le visionnage ici >< stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 1153 Karma: 1189 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 2 c'est une mitrailleuse rotative alors aucune surprise pour le coup Zant3 Je viens d'arriver Inscrit le: 26/9/2009 Envois: 21 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 1 Le mec qui se brûle la main sur le canon encore chaud à 0:19 !!

Ils ont déjà utilisé autre chose que des Nerf avant d'essayer ça ? Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 3341 Karma: 940 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 0 une armée de pieds nickelés WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 248 Karma: 382 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 0 C'est la version suédée de Starship Trooper ? Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1424 Karma: 2052 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 0 Ro-ta-tive

C’est dans le nom !



Les 2 bozos auraient pu se faire couper en deux avec cette cascade



Et la main brûlée, c’est pour moi, c’est cadeau Kritik Je m'installe Inscrit le: 16/9/2015 Envois: 230 Karma: 349 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 0 Heureusement, heureusement... On est du côté des russes maintenant ? billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1266 Karma: 2164 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 1 Mais à quel moment les ingénieurs (ou plutot les clowns) qui ont bricolé ce truc se sont dit que c'était okay de désaxer le canon par rapport au pivot?? grenadekorp Je viens d'arriver Inscrit le: 8/3/2019 Envois: 20 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 1

Qu'est-ce qu'ils vont pas inventer pour se débarrasser de leurs chefs qui les jettent dans le broyeur ukrainien ... C'est pas passé loin.Qu'est-ce qu'ils vont pas inventer pour se débarrasser de leurs chefs qui les jettent dans le broyeur ukrainien ... Loom- Je poste trop Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 11230 Karma: 4800 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 2 C'est pas que ça tourne mal , ça tourne bien plutôt ;p zorgOne Je suis accro Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 548 Karma: 731 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 0 @Padma une Russie débordée qui gagne du terrain en Ukraine. Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2588 Karma: 4711 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 3

@zorgOne

@Padma une Russie débordée qui gagne du terrain en Ukraine.

Ça dépend ce que tu appelles gagner du terrain, si tu en perds plus en même temps.

Guerre en Ukraine : le déclin russe se confirme sur le front, les Ukrainiens ont repris en mai 7 fois plus de territoire que la Russie n'en a conquis Citation :Ça dépend ce que tu appelles gagner du terrain, si tu en perds plus en même temps. nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 997 Karma: 2283 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 0 @Padma Ton com fait chaud au cœur <3 zorgOne Je suis accro Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 548 Karma: 731 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 0 @Padma



Je sais bien que t'aimerais l'inverse. Ce n'est pas le point.

Au début, les russes étaient dans la capitale et se sont retirés "stratégiquement". Mais depuis ce temps et malgré ce qu'on pouvait lire dans les news, le front recule en faveur des russes. Si les russes avancent c'est qu'ils ne sont pas débordés.





Faut savoir rester froid dans l'analyse Shrimpy Je m'installe Inscrit le: 15/1/2015 Envois: 480 Karma: 285 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 0

@zorgOne

@Padma



Je sais bien que t'aimerais l'inverse. Ce n'est pas le point.

Au début, les russes étaient dans la capitale et se sont retirés "stratégiquement". Mais depuis ce temps et malgré ce qu'on pouvait lire dans les news, le front recule en faveur des russes. Si les russes avancent c'est qu'ils ne sont pas débordés.





Faut savoir rester froid dans l'analyse



Sure thing, tovarich Blyat.



Citation :Sure thing, tovarich Blyat. zorgOne Je suis accro Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 548 Karma: 731 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 1 @Shrimpy exactement !

dire des âneries c'est prendre ses désirs pour des réalités. Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2588 Karma: 4711 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 1 zorgOne

J'ai cité une source, mais j'en ai beaucoup. Et toi ? Comment as-tu cette grande connaissance :

Citation : …les russes étaient dans la capitale et se sont retirés "stratégiquement". Mais depuis ce temps et malgré ce qu'on pouvait lire dans les news, le front recule en faveur des russes. Si les russes avancent c'est qu'ils ne sont pas débordés.

Pour moi, il n'y a rien qui va dans ces affirmations, l'armée russe est au bord de l'implosion et la défaite de Poutine n'est qu'une question de mois. Tes sources semblent forgées à Moscou. Donne-les nous. J'ai cité une source, mais j'en ai beaucoup. Et toi ? Comment as-tu cette grande connaissance :Citation :Pour moi, il n'y a rien qui va dans ces affirmations, l'armée russe est au bord de l'implosion et la défaite de Poutine n'est qu'une question de mois. Tes sources semblent forgées à Moscou. Donne-les nous. dacaid Je m'installe Inscrit le: 12/4/2007 Envois: 428 Karma: 1325 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 0 @Padma Je t'invite à questionner et diversifier tes sources. J'ai moi aussi lu et entendu ce que tu rapportes, mais il y a les faits et l'interprétation.

Les faits sont clairs, l'armée russe est en difficulté, c'est pas nouveau et le support apporté à l'ukraine porte ses fruits.

L'interprétation "l'armée russe est au bord de l'implosion et la défaite de Poutine n'est qu'une question de mois" ça par contre c'est ce qui est martelé sur BFM... et même leurs "experts", gênés, tentent de nuancer voir contredire ces affirmations mais se font museler.

Bref, il faut avoir un peu d'esprit critique, les "sources" ne sont pas des boules de cristal. Djizeusse Je suis accro Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 814 Karma: 1400 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 2 Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2588 Karma: 4711 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 5 dacaid C’est vrai que mon post précédent était simpliste, le but c’était de secouer un peu @zorgOne qui me semble bien imprégné par la comm' russe.

Mais pour répondre sur le fond : je ne prends pas mes infos au hasard, je croise les sources des deux côtés. Et justement, ça fait 5-6 semaines que les "mil-bloggers" russes — qui sont pourtant patriotes et sur le terrain — commencent à chanter la même partition que les analystes pro-Ukraine : ça sent le roussi (jeu de mot !) pour Moscou.

Si tu regardes les faits bruts, Poutine est coincé :

- S'il continue à s'obstiner, la logistique, l'économie et le moral vont lâcher. La CEI va exploser.

- S'il tente une nouvelle mobilisation, le pays risque de basculer. Avec les désordres. La CEI risque d'exploser.

- S'il admet la défaite, il saute. La CEI va exploser.

Ce n'est pas sorti de mon imagination, c'est juste que les indicateurs sont au rouge vif. Le fait qu'il ait quadruplé sa garde rapprochée est un aveu de panique en interne. Le régime durcit sa propagande et ses lois liberticides (presse, internet, déplacements, enrôlements de force), fuit en avant, en préparant des attaques contre la Finlande, les Pays Baltes, la Pologne (nombreuse sources), pour pouvoir se targuer d'une victoire quelconque, sauver la face et la cohésion sociale.



Puis-je conseiller l'excellente

Et aussi Xavier Tytelmann (fr) qui traite beaucoup de la guerre en Ukraine sur place. Sinon, j'ai des canaux personnels d'infos. Mais je ne peux pas véritablement en tirer de l'analyse géopolitique. On me dit juste le ras-le-bol profond de la population russe de Novgorod et Voronezh, mais ils n'osent pas désigner le grand patron comme responsable des mensonges. Pas encore. Alors qu'ils étaient à fond en 2022-24 pour l'Opération Militaire Spéciale de 3 jours, persuadés de lutter contre les méchants nazis d'Ukraine, les troupes de la méchante Otan ou les laboratoires d'armes biologiques… C’est vrai que mon post précédent était simpliste, le but c’était de secouer un peu @qui me semble bien imprégné par la comm' russe.Mais pour répondre sur le fond : je ne prends pas mes infos au hasard, je croise les sources des deux côtés. Et justement, ça fait 5-6 semaines que les "mil-bloggers" russes — qui sont pourtant patriotes et sur le terrain — commencent à chanter la même partition que les analystes pro-Ukraine : ça sent le roussi (jeu de mot !) pour Moscou.Si tu regardes les faits bruts, Poutine est coincé :- S'il continue à s'obstiner, la logistique, l'économie et le moral vont lâcher. La CEI va exploser.- S'il tente une nouvelle mobilisation, le pays risque de basculer. Avec les désordres. La CEI risque d'exploser.- S'il admet la défaite, il saute. La CEI va exploser.Ce n'est pas sorti de mon imagination, c'est juste que les indicateurs sont au rouge vif. Le fait qu'il ait quadruplé sa garde rapprochée est un aveu de panique en interne. Le régime durcit sa propagande et ses lois liberticides (presse, internet, déplacements, enrôlements de force), fuit en avant, en préparant des attaques contre la Finlande, les Pays Baltes, la Pologne (nombreuse sources), pour pouvoir se targuer d'une victoire quelconque, sauver la face et la cohésion sociale.Puis-je conseiller l'excellente chaîne de Denys davydov (en) qui croise aussi plein d'informations et qui depuis les années où je le suis a été très fiable, et humble.Et aussi Xavier Tytelmann (fr) qui traite beaucoup de la guerre en Ukraine sur place. Sinon, j'ai des canaux personnels d'infos. Mais je ne peux pas véritablement en tirer de l'analyse géopolitique. On me dit juste le ras-le-bol profond de la population russe de Novgorod et Voronezh, mais ils n'osent pas désigner le grand patron comme responsable des mensonges. Pas encore. Alors qu'ils étaient à fond en 2022-24 pour l'Opération Militaire Spéciale de 3 jours, persuadés de lutter contre les méchants nazis d'Ukraine, les troupes de la méchante Otan ou les laboratoires d'armes biologiques… zorgOne Je suis accro Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 548 Karma: 731 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 0 @Padma

qui fait de la propagande ici ?



je regarde le reporting sur les cartes de position dans les 2 camps. Ils disent la même chose à peu de chose près. ça se dispute au pire sur 5-8km. Tu en trouves pléthore sur youtube



Si tu te fie aux gros titre des médias tu seras toujours sur le faux par contre regarde le terrain. Si les 2 propagandes sont quasi d'accord a peu de village près c'est que c'est la vérité.



Apres qui est le méchant ou le gentil, le fatigué ou celui en pleine forme... c'est de l'ordre de la propagande



une chose reste sur: malheur aux vaincus. Shrimpy Je m'installe Inscrit le: 15/1/2015 Envois: 480 Karma: 285 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 2

@zorgOne

Apres qui est le méchant ou le gentil, le fatigué ou celui en pleine forme... c'est de l'ordre de la propagande





Ah non. Non non. Du tout.



La Russie est responsable de ses actes, à 100%, et doit en assumer toutes les conséquences. Ceci est factuel.



Enfin, il n'y a pas grand-chose à attendre, peu importe le niveau, d'un pays qui a érigé la dedovshchina en étalon or, excepté le pire. Citation :Ah non. Non non. Du tout.La Russie est responsable de ses actes, à 100%, et doit en assumer toutes les conséquences. Ceci est factuel.Enfin, il n'y a pas grand-chose à attendre, peu importe le niveau, d'un pays qui a érigé la dedovshchina en étalon or, excepté le pire. raikko2 Je suis accro Inscrit le: 29/5/2013 Envois: 752 Karma: 383 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 2 @zorgOne En fait il faut surtout prendre les choses dans son ensemble, gagne-terrain ou non. La russie avec sa force de frappe, son armée en nombre et ses moyens auraient dû ne faire qu'une bouchée de l'Ukraine. Ils ne s'attendaient pas à une réponse de cet ordre. Et tant mieux ! Poutine attaque un pays pour choper des zones stratégiques en faisant passer cela pour du nettoyage de méchants russophobes. Tout ce qu'on sait, c'est tant qu'il y aura un tel guguss à la tête de ce beau pays, les russes ne seront jamais pénards ni en bonne santé, n'auront pas tous accès à l'eau potable ou encore tout bêtement n'auront pas le loisir de s'exprimer librement. Ces malades mentaux (quand je dis "ces", suivez mon regard outre atlantique entre autres) marqueront l'histoire comme étant les pires dirigeants de leur époque. zorgOne Je suis accro Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 548 Karma: 731 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 0 @Shrimpy je crois que t'as pas compris mon point. mais j'ai parfaitement compris ta position.



@raikko2 les médias ont dit aussi que l'armée russe n'avait pas de matos, qu'elle vivait sur ses dépôts de munitions de la guerre froide en très mauvais état et qu'elle n'avait pas de sous officiers... notre ministre à dit que l'économie Russe était à genoux 6 mois après (à vérifier pour la date)... Tu oublies l'intervention de l'Europe et surtout des USA.

Bref...

les russes gagnent du terrain et de buter le messager parce qu'il a osé dire qu'elle n'était pas "débordée" en un mot sous estimer la Russie, ça tient du fanatisme EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1433 Karma: 1443 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 1 Je préfère encore voir des vidéos de pigeons s'écraser sur des pare brises que ces crétins de meurtriers. raikko2 Je suis accro Inscrit le: 29/5/2013 Envois: 752 Karma: 383 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 1 @zorgOne Tu pourras reconnaitre qu'avant l'intervention des EU et de l'Europe, ils ont été tenaces les ukrainiens car avec le rouleau compresseur russe, peu de pays auraient tenus. Ça me rappelle la résistance finlandaise en 39 lors d'un assaut de l'URSS.

Poutine s'est vu trop beau. Il pensait que ce serait plié tranquillou. Il a sacrifié des vies russes (et ukrainiennes de facto) pour une histoire de territoires dont il revendique officiellement la paternité (malgré une historiographie russo-ukrainienne qui dit le contraire) mais officieusement c'est que pour les points stratégiques et les terres rares. Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2588 Karma: 4711 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 0 zorgOneCitation : les russes gagnent du terrain et de buter le messager parce qu'il a osé dire qu'elle n'était pas "débordée" en un mot sous estimer la Russie, ça tient du fanatisme

Bref, tu n'as rien compris et rien lu de nos posts, rien vérifié non plus, tu es juste sur ta croyance en mode "j'ai raison, ils ont tort parce que c'est comme ça". Le fanatisme semble plutôt de ton côté. Citation :Bref, tu n'as rien compris et rien lu de nos posts, rien vérifié non plus, tu es juste sur ta croyance en mode "j'ai raison, ils ont tort parce que c'est comme ça". Le fanatisme semble plutôt de ton côté. Batfly Je m'installe Inscrit le: 9/8/2023 Envois: 145 Karma: 301 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 0

@EndymionRaul

Je préfère encore voir des vidéos de pigeons s'écraser sur des pare brises que ces crétins de meurtriers.



Je préfère encore voir des vidéos de crétins de meurtriers s'écraser sur des pare brises.



On laisse les pigeons tranquille ! Ils n'ont rien fait, eux !





Quand au reste, peu importe qui a raison : ce ne sont pas nos conversations de PMU qui vont changer l'issu de cette guerre. Le mieux est d'attendre le résultat final. Donc: wait & see . Citation :Je préfère encore voir des vidéos des'écraser sur des pare brises.On laisse les pigeons tranquille ! Ils n'ont rien fait, eux !Quand au reste, peu importe qui a raison : ce ne sont pas nos conversations de PMU qui vont changer l'issu de cette guerre. Le mieux est d'attendre le résultat final. Donc: wait & see . gr4sd0ubl3 Je m'installe Inscrit le: 6/11/2019 Envois: 139 Karma: 306 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 0

Quand au reste, peu importe qui a raison : ce ne sont pas nos conversations de PMU qui vont changer l'issu de cette guerre. Le mieux est d'attendre le résultat final. Donc: wait & see .



Voilà ce que Etienne Chouard a répondu à la question "pourquoi croyez-vous que nous ne sommes pas en démocratie ?".

-- mettons nous d'accord sur les termes est-ce que 1°/ en démocratie c'est le peuple qui peut décider ou 2°/ en démocratie c'est le peuple qui peut parler ; si nous sommes en 2°/ alors nous sommes en démocratie

(mais pas en 1°/ ndlr).



toi tu voudrais même plus que l'on parle ?? Citation :Voilà ce que Etienne Chouard a répondu à la question "pourquoi croyez-vous que nous ne sommes pas en démocratie ?".-- mettons nous d'accord sur les termes est-ce que 1°/ en démocratie c'est le peuple qui peut décider ou 2°/ en démocratie c'est le peuple qui peut parler ; si nous sommes en 2°/ alors nous sommes en démocratie(mais pas en 1°/ ndlr).toi tu voudrais même plus que l'on parle ?? Shrimpy Je m'installe Inscrit le: 15/1/2015 Envois: 480 Karma: 285 Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... Re: Un exercice tourne mal avec une mitrailleuse de Mi-24... 0

@gr4sd0ubl3

Citation :

Quand au reste, peu importe qui a raison : ce ne sont pas nos conversations de PMU qui vont changer l'issu de cette guerre. Le mieux est d'attendre le résultat final. Donc: wait & see .



Voilà ce que Etienne Chouard a répondu à la question "pourquoi croyez-vous que nous ne sommes pas en démocratie ?".

-- mettons nous d'accord sur les termes est-ce que 1°/ en démocratie c'est le peuple qui peut décider ou 2°/ en démocratie c'est le peuple qui peut parler ; si nous sommes en 2°/ alors nous sommes en démocratie

(mais pas en 1°/ ndlr).



toi tu voudrais même plus que l'on parle ??



Indispensablement les deux même. Le peuple doit décider et s’exprimer, sur tout, et de tout, et surtout pour rien, sinon point de démocratie.



Etre libre au point de le vivre, c’est de pouvoir s’en plaindre. Citation :Indispensablement les deux même. Le peuple doit décider et s’exprimer, sur tout, et de tout, et surtout pour rien, sinon point de démocratie.Etre libre au point de le vivre, c’est de pouvoir s’en plaindre. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.