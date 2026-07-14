Une jolie peinture de Tatiana Palaiciuc

L’artiste moldave Palaiciuc Tatiana, connue sous le nom de Pon Arsher, présente son œuvre originale intitulée Leave it to me. Réalisée à la peinture à l’huile, cette composition représente plusieurs femmes enlacées dans une scène empreinte de douceur et d’émotion. Dans la vidéo, l’artiste révèle les différentes textures et les reliefs de la peinture, obtenus en travaillant la matière à l’aide de chiffons plutôt qu’avec des outils traditionnels. Une technique originale qui apporte beaucoup de profondeur à l’œuvre. Selon l’artiste, cette création est l’une des préférées de ses abonnés.