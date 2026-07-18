Vidéo : Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus d’un taureau lancé à pleine vitesse

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Mykel
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Posté le: 18/7/2026 9:07 Mis à jour: 18/7/2026 9:07
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Je m'installe
Inscrit le: 8/10/2019
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Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ...
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On voit vraiment que le taureau est bufflé par la performance du torero !
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Bricci
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Posté le: 18/7/2026 9:33 Mis à jour: 18/7/2026 9:33
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Je masterise !
Inscrit le: 30/9/2019
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Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ...
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Lô pô compris le taureau !
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Emerys
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Posté le: 18/7/2026 13:13 Mis à jour: 18/7/2026 13:13
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Je suis accro
Inscrit le: 24/4/2006
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Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ...
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Le taureau bug, puis il demande la VAR
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Kraktwo
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Posté le: 18/7/2026 13:14 Mis à jour: 18/7/2026 13:14
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Je viens d'arriver
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Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ...
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Error 404 après il regarde et se dit "attend il se fout de ma gueule le p'tit bonhomme là"
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Padma
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Posté le: 18/7/2026 13:19 Mis à jour: 18/7/2026 13:19
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Je masterise !
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Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ...
1
Tant qu'il ne tue pas le taureau…
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Decademon
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Posté le: 18/7/2026 14:05 Mis à jour: 18/7/2026 14:05
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Je m'installe
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Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ...
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Yep, le Taureau en reste cornes muettes ! Du genre :"mais qu'est-ce que c'est que ce truc là encore !?"
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Phanou6942
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Posté le: 18/7/2026 17:32 Mis à jour: 18/7/2026 17:32
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Je masterise !
Inscrit le: 16/12/2013
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Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ...
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s'il se rate, plus de colonne...
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oxidation5955
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Posté le: 19/7/2026 16:59 Mis à jour: 19/7/2026 16:59
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Je viens d'arriver
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Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ...
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Chui Choqué!!
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Crazy-13
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Posté le: 19/7/2026 18:30 Mis à jour: 19/7/2026 18:30
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Je poste trop
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En ligne !
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Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ...
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Voir l'inverse aurait quand même été bien plus surprenant.
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myuk134679
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Posté le: 20/7/2026 14:57 Mis à jour: 20/7/2026 14:57
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Je m'installe
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Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ...
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Citation :
@Mykel
On voit vraiment que le taureau est bufflé par la performance du torero !
Clairement, il préfère les fêt
es à la chass
e. Et il aime se faire bi
ser par des grosses bê
tes.
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