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Vidéo : Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus d’un taureau lancé à pleine vitesse

Posté par Daniellou le 18/7/2026 8:43:38

vidéo taureau back flip salto arene
Le mec à Yellowstone avec son bison il aurait dû faire pareil





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  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Top commentaires

    Mykel
    Posté le: 18/7/2026 9:07  Mis à jour: 18/7/2026 9:07
    Je m'installe
    Inscrit le: 8/10/2019
    Envois: 182
    Karma: 283
    Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ...
     10 
    On voit vraiment que le taureau est bufflé par la performance du torero !

    10 commentaires

    Auteur Conversation
    Mykel
    Posté le: 18/7/2026 9:07  Mis à jour: 18/7/2026 9:07
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 8/10/2019
    Envois: 182
    Karma: 283
     Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ...
     10 
    On voit vraiment que le taureau est bufflé par la performance du torero !
    Bricci
    Posté le: 18/7/2026 9:33  Mis à jour: 18/7/2026 9:33
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 30/9/2019
    Envois: 3253
    Karma: 11348
     Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ...
     1 
    Lô pô compris le taureau ! 🤣
    Emerys
    Posté le: 18/7/2026 13:13  Mis à jour: 18/7/2026 13:13
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1425
    Karma: 2051
     Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ...
     2 
    Le taureau bug, puis il demande la VAR
    Kraktwo
    Posté le: 18/7/2026 13:14  Mis à jour: 18/7/2026 13:14
    #4
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 17/3/2019
    Envois: 50
     Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ...
     0 
    Error 404 après il regarde et se dit "attend il se fout de ma gueule le p'tit bonhomme là"
    Padma
    Posté le: 18/7/2026 13:19  Mis à jour: 18/7/2026 13:19
    #5
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2588
    Karma: 4711
     Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ...
     1 
    Tant qu'il ne tue pas le taureau…
    Decademon
    Posté le: 18/7/2026 14:05  Mis à jour: 18/7/2026 14:05
    #6
    Je m'installe
    Inscrit le: 9/2/2005
    Envois: 490
     Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ...
     1 
    Yep, le Taureau en reste cornes muettes ! Du genre :"mais qu'est-ce que c'est que ce truc là encore !?"
    Phanou6942
    Posté le: 18/7/2026 17:32  Mis à jour: 18/7/2026 17:32
    #7
    Je masterise !
    Inscrit le: 16/12/2013
    Envois: 3344
    Karma: 940
     Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ...
     1 
    s'il se rate, plus de colonne...
    oxidation5955
    Posté le: 19/7/2026 16:59  Mis à jour: 19/7/2026 16:59
    #8
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 15/5/2015
    Envois: 38
    Karma: 153
     Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ...
     0 

    Chui Choqué!!
    Crazy-13
    Posté le: 19/7/2026 18:30  Mis à jour: 19/7/2026 18:30
    #9
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87537
    Karma: 10076
    En ligne !
     Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ...
     0 
    Voir l'inverse aurait quand même été bien plus surprenant. 😁
    myuk134679
    Posté le: 20/7/2026 14:57  Mis à jour: 20/7/2026 14:57
    #10
    Je m'installe
    Inscrit le: 29/10/2021
    Envois: 231
    Karma: 306
     Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ...
     0 
    Citation :

    @Mykel
    On voit vraiment que le taureau est bufflé par la performance du torero !


    Clairement, il préfère les fêtes à la chasse. Et il aime se faire biser par des grosses bêtes.
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