

Vidéo : Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus d’un taureau lancé à pleine vitesse Posté par Daniellou

Le mec à Yellowstone avec son bison il aurait dû faire pareil





Vidéo (19s) : Backflip par dessus un taureau





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Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Mykel Je m'installe Inscrit le: 8/10/2019 Envois: 182 Karma: 283 Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ... 10 On voit vraiment que le taureau est bufflé par la performance du torero !

10 commentaires Auteur Conversation Mykel Je m'installe Inscrit le: 8/10/2019 Envois: 182 Karma: 283 Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ... Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ... 10 On voit vraiment que le taureau est bufflé par la performance du torero ! Bricci Je masterise ! Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 3253 Karma: 11348 Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ... Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ... 1 Lô pô compris le taureau ! Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1425 Karma: 2051 Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ... Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ... 2 Le taureau bug, puis il demande la VAR Kraktwo Je viens d'arriver Inscrit le: 17/3/2019 Envois: 50 Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ... Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ... 0 Error 404 après il regarde et se dit "attend il se fout de ma gueule le p'tit bonhomme là" Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2588 Karma: 4711 Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ... Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ... 1 Tant qu'il ne tue pas le taureau… Decademon Je m'installe Inscrit le: 9/2/2005 Envois: 490 Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ... Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ... 1 Yep, le Taureau en reste cornes muettes ! Du genre :"mais qu'est-ce que c'est que ce truc là encore !?" Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 3344 Karma: 940 Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ... Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ... 1 s'il se rate, plus de colonne... oxidation5955 Je viens d'arriver Inscrit le: 15/5/2015 Envois: 38 Karma: 153 Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ... Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ... 0

Chui Choqué!! Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87537 Karma: 10076 En ligne ! Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ... Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ... 0 Voir l'inverse aurait quand même été bien plus surprenant. myuk134679 Je m'installe Inscrit le: 29/10/2021 Envois: 231 Karma: 306 Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ... Re: Un torero amateur réalise un salto arrière au-dessus ... 0

@Mykel

On voit vraiment que le taureau est bufflé par la performance du torero !



Clairement, il préfère les fêtes à la chasse. Et il aime se faire biser par des grosses bêtes. Citation :Clairement, il préfère les fêes à la chae. Et il aime se faire bser par des grosses btes. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.