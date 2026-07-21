Vidéo : Une femme s'entraine au kung-fu avec un maître

Re: Une femme s'entraine au kung-fu avec un maître
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@corent2 il montre juste qu'il se mettent en scène pour des cameras dans certains lieux ou scenarios, mais il ne remet pas en cause leurs compétences et il a lui même été élève la bas donc je vois pas trop ce que tu essaye de prouver a par le fait qu'il leur arrivent d'accepter de travailler avec des équipes de tournages.
LutinFie
Posté le: 22/7/2026 3:04 Mis à jour: 22/7/2026 3:04
Re: Une femme s'entraine au kung-fu avec un maître
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Citation :
@pandaren @corent2 il montre juste qu'il se mettent en scène pour des cameras dans certains lieux ou scenarios, mais il ne remet pas en cause leurs compétences et il a lui même été élève la bas donc je vois pas trop ce que tu essaye de prouver a par le fait qu'il leur arrivent d'accepter de travailler avec des équipes de tournages.
Je vis en Chine depuis plus de dix ans. Je connais pas trop Shaolin même si je vis pas loin, mais connaissant bien la Chine, c'est assez safe d'estimer que 99% de ce qu'on voit est truqué, chiqué, faké pour la caméra, pour les vues et pour les pépètes. Ça m'étonnerait pas que même le temple millénaire ait encore des code-barre sur les piliers.
ilou_ras
Posté le: 24/7/2026 21:44 Mis à jour: 24/7/2026 21:45
Re: Une femme s'entraine au kung-fu avec un maître
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Citation :
@myuk134679 Citation :
@pandaren @corent2 il montre juste qu'il se mettent en scène pour des cameras dans certains lieux ou scenarios, mais il ne remet pas en cause leurs compétences et il a lui même été élève la bas donc je vois pas trop ce que tu essaye de prouver a par le fait qu'il leur arrivent d'accepter de travailler avec des équipes de tournages.
Je vis en Chine depuis plus de dix ans. Je connais pas trop Shaolin même si je vis pas loin, mais connaissant bien la Chine, c'est assez safe d'estimer que 99% de ce qu'on voit est truqué, chiqué, faké pour la caméra, pour les vues et pour les pépètes. Ça m'étonnerait pas que même le temple millénaire ait encore des code-barre sur les piliers.
un truc qui va dans ce sens c'est le podcast méta de choc, elle a fait une série de 6 émissions et ils commencent par les arts martiaux! ça casse beaucoup de mythes...
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