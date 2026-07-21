

Vidéo : Une femme s'entraine au kung-fu avec un maître Posté par Daniellou

Une élève suit un entraînement de kung-fu particulièrement exigeant sous la direction d’un maître Shaolin.



Vidéo (39s) : Une femme s'entraine au kung-fu





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Vidéo : Entrainement de Kung-Fu Vidéo : Un enfant moine apprend le kung-fu Shaolin à Jackie Chan Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Loom- Je poste trop Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 11242 Karma: 4802 Re: Une femme s'entraine au kung-fu avec un maître Re: Une femme s'entraine au kung-fu avec un maître 13 Elle est forte mais la musique aussi. Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87592 Karma: 10078 Re: Une femme s'entraine au kung-fu avec un maître Re: Une femme s'entraine au kung-fu avec un maître 4 Elle a des preuves vidéos que des hommes l'ont battu. corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1791 Karma: 5196 Re: Une femme s'entraine au kung-fu avec un maître Re: Une femme s'entraine au kung-fu avec un maître 1 Probablement du bullshit.



Dans cette vidéo, le mec explique à quel point presque tout est mis en scène pour le spectacle.





Real Shaolin Disciple Reacts to BBC Shaolin Master Documentary pandaren Je viens d'arriver Inscrit le: 31/1/2008 Envois: 66 Re: Une femme s'entraine au kung-fu avec un maître Re: Une femme s'entraine au kung-fu avec un maître 4 @corent2 il montre juste qu'il se mettent en scène pour des cameras dans certains lieux ou scenarios, mais il ne remet pas en cause leurs compétences et il a lui même été élève la bas donc je vois pas trop ce que tu essaye de prouver a par le fait qu'il leur arrivent d'accepter de travailler avec des équipes de tournages. LutinFie Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2026 Envois: 60 Re: Une femme s'entraine au kung-fu avec un maître Re: Une femme s'entraine au kung-fu avec un maître 2 @corent2 Comment veux-tu mettre en scène une telle souplesse ? Dans ta vidéo youtube il n'y a pas de passage là-dessus ! myuk134679 Je m'installe Inscrit le: 29/10/2021 Envois: 231 Karma: 307 Re: Une femme s'entraine au kung-fu avec un maître Re: Une femme s'entraine au kung-fu avec un maître 0

@pandaren

@corent2 il montre juste qu'il se mettent en scène pour des cameras dans certains lieux ou scenarios, mais il ne remet pas en cause leurs compétences et il a lui même été élève la bas donc je vois pas trop ce que tu essaye de prouver a par le fait qu'il leur arrivent d'accepter de travailler avec des équipes de tournages.



Je vis en Chine depuis plus de dix ans. Je connais pas trop Shaolin même si je vis pas loin, mais connaissant bien la Chine, c'est assez safe d'estimer que 99% de ce qu'on voit est truqué, chiqué, faké pour la caméra, pour les vues et pour les pépètes. Ça m'étonnerait pas que même le temple millénaire ait encore des code-barre sur les piliers. Citation :Je vis en Chine depuis plus de dix ans. Je connais pas trop Shaolin même si je vis pas loin, mais connaissant bien la Chine, c'est assez safe d'estimer que 99% de ce qu'on voit est truqué, chiqué, faké pour la caméra, pour les vues et pour les pépètes. Ça m'étonnerait pas que même le temple millénaire ait encore des code-barre sur les piliers. ilou_ras Je m'installe Inscrit le: 28/5/2010 Envois: 149 Karma: 262 Re: Une femme s'entraine au kung-fu avec un maître Re: Une femme s'entraine au kung-fu avec un maître 0 Nerio Je suis accro Inscrit le: 3/5/2005 Envois: 846 Karma: 593 Re: Une femme s'entraine au kung-fu avec un maître Re: Une femme s'entraine au kung-fu avec un maître 0

@myuk134679

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@pandaren

@corent2 il montre juste qu'il se mettent en scène pour des cameras dans certains lieux ou scenarios, mais il ne remet pas en cause leurs compétences et il a lui même été élève la bas donc je vois pas trop ce que tu essaye de prouver a par le fait qu'il leur arrivent d'accepter de travailler avec des équipes de tournages.



Je vis en Chine depuis plus de dix ans. Je connais pas trop Shaolin même si je vis pas loin, mais connaissant bien la Chine, c'est assez safe d'estimer que 99% de ce qu'on voit est truqué, chiqué, faké pour la caméra, pour les vues et pour les pépètes. Ça m'étonnerait pas que même le temple millénaire ait encore des code-barre sur les piliers.



un truc qui va dans ce sens c'est le podcast méta de choc, elle a fait une série de 6 émissions et ils commencent par les arts martiaux! ça casse beaucoup de mythes... Citation :un truc qui va dans ce sens c'est le podcast méta de choc, elle a fait une série de 6 émissions et ils commencent par les arts martiaux! ça casse beaucoup de mythes... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.