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Vidéo : Une femme s'entraine au kung-fu avec un maître

Posté par Daniellou le 21/7/2026 10:39:19

vidéo femme kung-fu shaolin entrainement art martial chine discipline maitre
Une élève suit un entraînement de kung-fu particulièrement exigeant sous la direction d’un maître Shaolin.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Entrainement de Kung-Fu
  • Vidéo : Un enfant moine apprend le kung-fu Shaolin à Jackie Chan
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Loom-
    Posté le: 21/7/2026 12:11  Mis à jour: 21/7/2026 12:11
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 24/4/2013
    Envois: 11242
    Karma: 4802
     Re: Une femme s'entraine au kung-fu avec un maître
     13 
    Elle est forte mais la musique aussi.
    Crazy-13
    Posté le: 21/7/2026 12:53  Mis à jour: 21/7/2026 12:53
    #2
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87592
    Karma: 10078
     Re: Une femme s'entraine au kung-fu avec un maître
     4 
    Elle a des preuves vidéos que des hommes l'ont battu.
    corent2
    Posté le: 21/7/2026 17:36  Mis à jour: 21/7/2026 17:36
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 29/10/2013
    Envois: 1791
    Karma: 5196
     Re: Une femme s'entraine au kung-fu avec un maître
     1 
    Probablement du bullshit.

    Dans cette vidéo, le mec explique à quel point presque tout est mis en scène pour le spectacle.


    Real Shaolin Disciple Reacts to BBC Shaolin Master Documentary
    pandaren
    Posté le: 21/7/2026 22:28  Mis à jour: 21/7/2026 22:28
    #4
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 31/1/2008
    Envois: 66
     Re: Une femme s'entraine au kung-fu avec un maître
     4 
    @corent2 il montre juste qu'il se mettent en scène pour des cameras dans certains lieux ou scenarios, mais il ne remet pas en cause leurs compétences et il a lui même été élève la bas donc je vois pas trop ce que tu essaye de prouver a par le fait qu'il leur arrivent d'accepter de travailler avec des équipes de tournages.
    LutinFie
    Posté le: 22/7/2026 3:04  Mis à jour: 22/7/2026 3:04
    #5
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 21/5/2026
    Envois: 60
     Re: Une femme s'entraine au kung-fu avec un maître
     2 
    @corent2 Comment veux-tu mettre en scène une telle souplesse ? Dans ta vidéo youtube il n'y a pas de passage là-dessus !
    myuk134679
    Posté le: 23/7/2026 13:59  Mis à jour: 23/7/2026 13:59
    #6
    Je m'installe
    Inscrit le: 29/10/2021
    Envois: 231
    Karma: 307
     Re: Une femme s'entraine au kung-fu avec un maître
     0 
    Citation :

    @pandaren
    @corent2 il montre juste qu'il se mettent en scène pour des cameras dans certains lieux ou scenarios, mais il ne remet pas en cause leurs compétences et il a lui même été élève la bas donc je vois pas trop ce que tu essaye de prouver a par le fait qu'il leur arrivent d'accepter de travailler avec des équipes de tournages.


    Je vis en Chine depuis plus de dix ans. Je connais pas trop Shaolin même si je vis pas loin, mais connaissant bien la Chine, c'est assez safe d'estimer que 99% de ce qu'on voit est truqué, chiqué, faké pour la caméra, pour les vues et pour les pépètes. Ça m'étonnerait pas que même le temple millénaire ait encore des code-barre sur les piliers.
    ilou_ras
    Posté le: 24/7/2026 21:44  Mis à jour: 24/7/2026 21:45
    #7
    Je m'installe
    Inscrit le: 28/5/2010
    Envois: 149
    Karma: 262
     Re: Une femme s'entraine au kung-fu avec un maître
     0 
    Nerio
    Posté le: 25/7/2026 15:04  Mis à jour: 25/7/2026 15:04
    #8
    Je suis accro
    Inscrit le: 3/5/2005
    Envois: 846
    Karma: 593
     Re: Une femme s'entraine au kung-fu avec un maître
     0 
    Citation :

    @myuk134679
    Citation :

    @pandaren
    @corent2 il montre juste qu'il se mettent en scène pour des cameras dans certains lieux ou scenarios, mais il ne remet pas en cause leurs compétences et il a lui même été élève la bas donc je vois pas trop ce que tu essaye de prouver a par le fait qu'il leur arrivent d'accepter de travailler avec des équipes de tournages.


    Je vis en Chine depuis plus de dix ans. Je connais pas trop Shaolin même si je vis pas loin, mais connaissant bien la Chine, c'est assez safe d'estimer que 99% de ce qu'on voit est truqué, chiqué, faké pour la caméra, pour les vues et pour les pépètes. Ça m'étonnerait pas que même le temple millénaire ait encore des code-barre sur les piliers.


    un truc qui va dans ce sens c'est le podcast méta de choc, elle a fait une série de 6 émissions et ils commencent par les arts martiaux! ça casse beaucoup de mythes...
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