Une femme s'entraine au kung-fu

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Dans une école de kung-fu en Chine, une élève enchaîne les exercices sous l’œil attentif de son maître. Entre assouplissements, renforcement musculaire, travail des appuis, coups de pied et corrections techniques, la séance illustre l’exigence d’un entraînement traditionnel inspiré des méthodes de Shaolin. Chaque mouvement est répété avec précision afin de développer à la fois la force, la souplesse, la coordination et la discipline, des valeurs au cœur de cet enseignement. L’école Yu Kung Fu accueille des élèves du monde entier pour les initier à cet art martial ancestral.