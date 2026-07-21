Ballon de baudruche dans l'azote liquide

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Dans cette expérience scientifique, un ballon de baudruche est plongé dans un récipient rempli d’azote liquide à -196 °C. En quelques secondes, le ballon se contracte jusqu’à devenir tout fripé, sans pour autant éclater. Une fois ressorti et réchauffé à température ambiante, il retrouve progressivement son volume d’origine comme par magie.



Le phénomène s’explique par la baisse de température de l’air contenu dans le ballon. En refroidissant, les molécules se déplacent moins vite et occupent un volume beaucoup plus faible, ce qui fait se dégonfler le ballon. Lorsque l’air se réchauffe, il se dilate à nouveau et le ballon reprend sa forme initiale. Une démonstration simple et spectaculaire de la loi de Charles sur le comportement des gaz.