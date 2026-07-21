Drone invisible

Des chercheurs de la Northwestern University (États-Unis) ont mis au point un prototype de drone baptisé Phantom Twist capable de devenir presque invisible à l’œil nu. Son secret ? Au lieu de faire tourner uniquement ses hélices comme un quadricoptère classique, c’est l’ensemble de sa structure qui tourne sur elle-même jusqu’à 25 fois par seconde. À cette vitesse, le cerveau ne parvient plus à distinguer clairement sa forme et le drone n’apparaît plus que comme une légère tache translucide qui se fond dans le décor.



Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont généré près de 20 000 configurations différentes à l’aide d’algorithmes et d’intelligence artificielle afin de trouver la disposition des composants offrant le meilleur compromis entre stabilité en vol et discrétion visuelle. Selon leur méthode de mesure, le Phantom Twist est environ 10 fois moins visible qu’un drone conventionnel de taille équivalente. Le prototype reste toutefois audible et n’est pas totalement invisible, mais les chercheurs espèrent encore améliorer le concept avec des matériaux plus transparents et une propulsion plus silencieuse. L’objectif est notamment de permettre l’observation de la faune ou l’inspection d’infrastructures avec un minimum de perturbations visuelles