Vidéo : Des chercheurs ont conçu un drone invisible

|Auteur
|Conversation
|
Jijou
|
Posté le: 21/7/2026 15:49 Mis à jour: 21/7/2026 15:49
|
Je viens d'arriver
Inscrit le: 24/1/2022
Envois: 23
Karma: 91
|
Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible
8
"Observation de la faune". Oé oé...
|
|
|
mawt1
|
Posté le: 21/7/2026 16:03 Mis à jour: 21/7/2026 16:03
|
J'aime glander ici
Inscrit le: 17/2/2008
Envois: 7149
Karma: 3469
|
Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible
2
Le gars responsable d'installer une caméra doit avoir quelques sueurs ^^
|
|
|
EndymionRaul
|
Posté le: 21/7/2026 16:08 Mis à jour: 21/7/2026 16:08
|
Je suis accro
Inscrit le: 16/10/2019
Envois: 1438
Karma: 1443
|
Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible
7
Invisible pour espionner des sourds.
|
|
|
ablator
|
Posté le: 21/7/2026 17:11 Mis à jour: 21/7/2026 17:11
|
Je masterise !
Inscrit le: 6/12/2005
Envois: 2117
Karma: 3938
|
Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible
2
Ça a bien changé les lanceurs de Beyblade…
|
|
|
raymond06
|
Posté le: 21/7/2026 18:04 Mis à jour: 21/7/2026 18:04
|
Je m'installe
Inscrit le: 25/11/2014
Envois: 152
Karma: 249
|
Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible
4
Merci pour la vidéo.
J'adore le commentaire candide sur la finalité de cette amélioration.
L'observation de la faune, ooooh tchoupiiii.
|
|
|
Crazy-13
|
Posté le: 21/7/2026 19:25 Mis à jour: 21/7/2026 19:25
|
Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
Envois: 87592
Karma: 10078
|
Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible
0
à choisir je préfère encore avoir un petit drone silencieux
|
|
|
masaya
|
Posté le: 22/7/2026 2:55 Mis à jour: 22/7/2026 2:55
|
Je suis accro
Inscrit le: 28/5/2015
Envois: 853
Karma: 642
|
Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible
1
Celui-là tu ne le vois pas (en fait si) mais tu l'entends à 500 mètres
|
|
|
Vigyland
|
Posté le: 22/7/2026 12:22 Mis à jour: 22/7/2026 12:22
|
Je masterise !
Inscrit le: 19/12/2013
Envois: 2283
Karma: 851
|
Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible
0
Le silence du drone est drolement visible !
|
|
|
Dalwoo
|
Posté le: 22/7/2026 12:31 Mis à jour: 22/7/2026 12:31
|
Je m'installe
Inscrit le: 24/6/2010
Envois: 199
Karma: 207
|
Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible
0
" les chercheurs ont généré près de 20 000 configurations différentes à l’aide d’algorithmes et d’intelligence artificielle "
Mais du coup, maintenant pour être chercheur, il suffit juste de savoir utiliser l'I.A on est d'accord ?
Car là je ne trouves pas que le travail relève vraiment de celui d'un chercheur mais plus d'un étudiant en informatique / robotique qui présente un projet d'école bien que la finalité se révèle être hautement intéressante dans certains contextes.
|
|
|
Bargeau
|
Posté le: 25/7/2026 18:18 Mis à jour: 25/7/2026 18:18
|
Je m'installe
Inscrit le: 6/3/2005
Envois: 471
Karma: 191
|
Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible
0
@ablator
moins expressif mais tu aurais été la star des battles !
|
|