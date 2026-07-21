

Vidéo : Des chercheurs ont conçu un drone invisible Posté par Kilroy1

Grâce à sa rotation de 25 tours par seconde, le drone Phantom Twist devient presque invisible à l’œil humain.



Vidéo (1mn11s) : Drone invisible





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10 commentaires Auteur Conversation Jijou Je viens d'arriver Inscrit le: 24/1/2022 Envois: 23 Karma: 91 Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible 8 "Observation de la faune". Oé oé... mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 7149 Karma: 3469 Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible 2 Le gars responsable d'installer une caméra doit avoir quelques sueurs ^^ EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1438 Karma: 1443 Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible 7 Invisible pour espionner des sourds. ablator Je masterise ! Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 2117 Karma: 3938 Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible 2



Ça a bien changé les lanceurs de Beyblade… raymond06 Je m'installe Inscrit le: 25/11/2014 Envois: 152 Karma: 249 Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible 4 Merci pour la vidéo.

J'adore le commentaire candide sur la finalité de cette amélioration.

L'observation de la faune, ooooh tchoupiiii. Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87592 Karma: 10078 Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible 0 à choisir je préfère encore avoir un petit drone silencieux masaya Je suis accro Inscrit le: 28/5/2015 Envois: 853 Karma: 642 Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible 1 Celui-là tu ne le vois pas (en fait si) mais tu l'entends à 500 mètres Vigyland Je masterise ! Inscrit le: 19/12/2013 Envois: 2283 Karma: 851 Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible 0 Le silence du drone est drolement visible ! Dalwoo Je m'installe Inscrit le: 24/6/2010 Envois: 199 Karma: 207 Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible 0 " les chercheurs ont généré près de 20 000 configurations différentes à l’aide d’algorithmes et d’intelligence artificielle "



Mais du coup, maintenant pour être chercheur, il suffit juste de savoir utiliser l'I.A on est d'accord ?

Car là je ne trouves pas que le travail relève vraiment de celui d'un chercheur mais plus d'un étudiant en informatique / robotique qui présente un projet d'école bien que la finalité se révèle être hautement intéressante dans certains contextes. Bargeau Je m'installe Inscrit le: 6/3/2005 Envois: 471 Karma: 191 Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible 0 @ablator

moins expressif mais tu aurais été la star des battles ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.