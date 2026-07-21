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Vidéo : Des chercheurs ont conçu un drone invisible

Posté par Kilroy1 le 21/7/2026 15:41:52

vidéo drone invisible rotation illusion optique science
Grâce à sa rotation de 25 tours par seconde, le drone Phantom Twist devient presque invisible à l’œil humain.




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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Top commentaires

    Jijou
    Posté le: 21/7/2026 15:49  Mis à jour: 21/7/2026 15:49
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 24/1/2022
    Envois: 23
    Karma: 91
    Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible
     8 
    "Observation de la faune". Oé oé...
    EndymionRaul
    Posté le: 21/7/2026 16:08  Mis à jour: 21/7/2026 16:08
    Je suis accro
    Inscrit le: 16/10/2019
    Envois: 1438
    Karma: 1443
    Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible
     7 
    Invisible pour espionner des sourds.

    10 commentaires

    Auteur Conversation
    Jijou
    Posté le: 21/7/2026 15:49  Mis à jour: 21/7/2026 15:49
    #1
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 24/1/2022
    Envois: 23
    Karma: 91
     Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible
     8 
    "Observation de la faune". Oé oé...
    mawt1
    Posté le: 21/7/2026 16:03  Mis à jour: 21/7/2026 16:03
    #2
    J'aime glander ici
    Inscrit le: 17/2/2008
    Envois: 7149
    Karma: 3469
     Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible
     2 
    Le gars responsable d'installer une caméra doit avoir quelques sueurs ^^
    EndymionRaul
    Posté le: 21/7/2026 16:08  Mis à jour: 21/7/2026 16:08
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 16/10/2019
    Envois: 1438
    Karma: 1443
     Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible
     7 
    Invisible pour espionner des sourds.
    ablator
    Posté le: 21/7/2026 17:11  Mis à jour: 21/7/2026 17:11
    #4
    Je masterise !
    Inscrit le: 6/12/2005
    Envois: 2117
    Karma: 3938
     Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible
     2 
    Ça a bien changé les lanceurs de Beyblade…
    raymond06
    Posté le: 21/7/2026 18:04  Mis à jour: 21/7/2026 18:04
    #5
    Je m'installe
    Inscrit le: 25/11/2014
    Envois: 152
    Karma: 249
     Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible
     4 
    Merci pour la vidéo.
    J'adore le commentaire candide sur la finalité de cette amélioration.
    L'observation de la faune, ooooh tchoupiiii.
    Crazy-13
    Posté le: 21/7/2026 19:25  Mis à jour: 21/7/2026 19:25
    #6
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87592
    Karma: 10078
     Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible
     0 
    à choisir je préfère encore avoir un petit drone silencieux
    masaya
    Posté le: 22/7/2026 2:55  Mis à jour: 22/7/2026 2:55
    #7
    Je suis accro
    Inscrit le: 28/5/2015
    Envois: 853
    Karma: 642
     Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible
     1 
    Celui-là tu ne le vois pas (en fait si) mais tu l'entends à 500 mètres
    Vigyland
    Posté le: 22/7/2026 12:22  Mis à jour: 22/7/2026 12:22
    #8
    Je masterise !
    Inscrit le: 19/12/2013
    Envois: 2283
    Karma: 851
     Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible
     0 
    Le silence du drone est drolement visible !
    Dalwoo
    Posté le: 22/7/2026 12:31  Mis à jour: 22/7/2026 12:31
    #9
    Je m'installe
    Inscrit le: 24/6/2010
    Envois: 199
    Karma: 207
     Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible
     0 
    " les chercheurs ont généré près de 20 000 configurations différentes à l’aide d’algorithmes et d’intelligence artificielle "

    Mais du coup, maintenant pour être chercheur, il suffit juste de savoir utiliser l'I.A on est d'accord ?
    Car là je ne trouves pas que le travail relève vraiment de celui d'un chercheur mais plus d'un étudiant en informatique / robotique qui présente un projet d'école bien que la finalité se révèle être hautement intéressante dans certains contextes.
    Bargeau
    Posté le: 25/7/2026 18:18  Mis à jour: 25/7/2026 18:18
    #10
    Je m'installe
    Inscrit le: 6/3/2005
    Envois: 471
    Karma: 191
     Re: Des chercheurs ont conçu un drone invisible
     0 
    @ablator
    moins expressif mais tu aurais été la star des battles !
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