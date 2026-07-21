Un mec claque une autruche

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Le 13 juin 2026, dans la province du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud, une sortie de chasse a failli mal tourner lorsqu’une autruche particulièrement agressive s’est approchée d’un groupe où se trouvaient également des enfants. Le propriétaire des lieux avait pourtant prévenu que l’oiseau était de très mauvaise humeur et a tenté de l’éloigner avec sa moto. L’autruche a cependant chargé, obligeant un homme à intervenir.



Après avoir utilisé la moto comme bouclier, il parvient à saisir l’autruche par le cou pour éviter ses dangereux coups de pattes, avant de lui administrer une série de claques aussi inattendues qu’efficaces. Déstabilisé, le grand oiseau finit par battre en retraite sous les yeux médusés des témoins. Si la scène prête à sourire, les autruches peuvent infliger de très graves blessures grâce à leurs puissantes pattes et à leurs griffes acérées