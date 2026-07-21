Vidéo : Comment s'occuper d'une autruche aggressive

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Crazy-13
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Posté le: 21/7/2026 16:17 Mis à jour: 21/7/2026 16:17
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Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
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En ligne !
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Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
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je pensais ces vermines volantes bien plus tenaces que ça, je ne m'y serait pas tenté à sa place.
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Chrys77
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Posté le: 21/7/2026 16:41 Mis à jour: 21/7/2026 16:41
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Je masterise !
Inscrit le: 18/3/2009
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Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
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Normal, elle veut lui piquer sa mob !
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ThomGamer
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Posté le: 21/7/2026 16:45 Mis à jour: 21/7/2026 16:45
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Je suis accro
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Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
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Ça m'émeu.
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Interfector
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Posté le: 21/7/2026 16:55 Mis à jour: 21/7/2026 16:55
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Je masterise !
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Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
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L'australie... les chasseurs doivent affronter des araignées de la taille d'un cochon, des crocodiles longs comme un bus, des serpents venimeux longs comme une autoroute, le serpent, l'araignée et la méduse les plus venimeux du monde. Et ca se fait refouler par un piaf.
Oh wait, il peut faire 2,8m de haut et 160kg:o
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ablator
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Posté le: 21/7/2026 17:14 Mis à jour: 21/7/2026 17:14
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Je masterise !
Inscrit le: 6/12/2005
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Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
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Il fait quoi les soirs de match de l’équipe de France ?
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Brisecous
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Posté le: 21/7/2026 18:16 Mis à jour: 21/7/2026 18:16
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Je m'installe
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Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
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Citation :
@Interfector
L'australie... les chasseurs doivent affronter des araignées de la taille d'un cochon, des crocodiles longs comme un bus, des serpents venimeux longs comme une autoroute, le serpent, l'araignée et la méduse les plus venimeux du monde. Et ca se fait refouler par un piaf.
Oh wait, il peut faire 2,8m de haut et 160kg :o
C'est en Afrique du Sud.
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bidoop
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Posté le: 21/7/2026 18:48 Mis à jour: 21/7/2026 18:48
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Je suis accro
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Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
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Du coup c'est censé être insolite de montrer de la violence envers les animaux?
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MYRRZINN
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Posté le: 21/7/2026 18:56 Mis à jour: 21/7/2026 19:00
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Je masterise !
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Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
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@bidoop
Elle peut t'éventrer facilement d'un coup de patte. D'ailleurs, c'est ce qu'elle cherchait à faire. Alors, fallait prendre les devants.
Un seul regret, il aurait eu le temps de foutre un coup de pied au cul à l'autruche quand elle partait.
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Emerys
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Posté le: 21/7/2026 19:28 Mis à jour: 21/7/2026 19:28
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Je suis accro
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Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
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Attends elle est partie chercher ses frères, ses cousins, ses potes et tout le ghetto
Quand ils vont revenir on verra qui rigole
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Interfector
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Posté le: 21/7/2026 21:42 Mis à jour: 21/7/2026 21:42
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Je masterise !
Inscrit le: 20/4/2014
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Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
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Citation :
@Brisecous
Citation :
@Interfector
L'australie... les chasseurs doivent affronter des araignées de la taille d'un cochon, des crocodiles longs comme un bus, des serpents venimeux longs comme une autoroute, le serpent, l'araignée et la méduse les plus venimeux du monde. Et ca se fait refouler par un piaf.
Oh wait, il peut faire 2,8m de haut et 160kg :o
C'est en Afrique du Sud. ;)
Rolf, j'ai pas reverifié convaincu d'avoir lu australie...je sais pas pourquoi... My bad.
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Speedball2
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Posté le: 21/7/2026 23:02 Mis à jour: 21/7/2026 23:02
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Je suis accro
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Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
1
C'est courageux face au descendant des dinosaures !
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LutinFie
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Posté le: 22/7/2026 3:23 Mis à jour: 22/7/2026 3:23
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Je viens d'arriver
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Envois: 60
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Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
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@Interfector Heu ! C'est en Afrique du Sud pas en Australie !
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Interfector
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Posté le: 22/7/2026 13:24 Mis à jour: 22/7/2026 13:24
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Je masterise !
Inscrit le: 20/4/2014
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Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
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Citation :
@LutinFie
@Interfector Heu ! C'est en Afrique du Sud pas en Australie !
Non ? Sérieux ?
Citation :
@Brisecous
C'est en Afrique du Sud. ;)
Citation :
@Interfector
Rolf, j'ai pas reverifié convaincu d'avoir lu australie...je sais pas pourquoi... My bad.
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avalon471
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Posté le: 22/7/2026 22:57 Mis à jour: 22/7/2026 22:57
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Je masterise !
Inscrit le: 28/4/2008
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Karma: 1766
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Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
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Courageux le type,quand on sait qu'une autruche ça peut éventrer un lion d'un coup de griffe..
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LutinFie
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Posté le: 23/7/2026 14:27 Mis à jour: 23/7/2026 14:27
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 21/5/2026
Envois: 60
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Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
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Citation :
@Interfector
Citation :
@LutinFie
@Interfector Heu ! C'est en Afrique du Sud pas en Australie !
Non ? Sérieux ?
Citation :
@Brisecous
C'est en Afrique du Sud. ;)
Citation :
@Interfector
Rolf, j'ai pas reverifié convaincu d'avoir lu australie...je sais pas pourquoi... My bad.
Rooooô, Oui désolée ! Je l'ai vu qu'après !
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Bargeau
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Posté le: 25/7/2026 18:15 Mis à jour: 25/7/2026 18:15
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Je m'installe
Inscrit le: 6/3/2005
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Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
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Citation :
@Interfector
Citation :
@Brisecous
Citation :
@Interfector
L'australie... les chasseurs doivent affronter des araignées de la taille d'un cochon, des crocodiles longs comme un bus, des serpents venimeux longs comme une autoroute, le serpent, l'araignée et la méduse les plus venimeux du monde. Et ca se fait refouler par un piaf.
Oh wait, il peut faire 2,8m de haut et 160kg :o
C'est en Afrique du Sud. ;)
Rolf, j'ai pas reverifié convaincu d'avoir lu australie...je sais pas pourquoi... My bad.
Perso j'ai rien lu du tout mais j'y ai aussi pensé.
je me suis dit :
-> animaux dangereux -> Australie évidemment ! > .... > !? > il y a des autruches en australie ?? > autre part
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