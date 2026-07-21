

Vidéo : Comment s'occuper d'une autruche aggressive Posté par Kilroy1

En Afrique du Sud, un homme repousse une autruche agressive en l’attrapant par le cou et en lui administrant une série de claques.



Vidéo (19s) : Un mec claque une autruche





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Vidéo : Une autruche attaque un homme Vidéo : Enfant sur un poney attaqué par une autruche Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 3776 Karma: 6000 Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive 10 @bidoop

Elle peut t'éventrer facilement d'un coup de patte. D'ailleurs, c'est ce qu'elle cherchait à faire. Alors, fallait prendre les devants.

Un seul regret, il aurait eu le temps de foutre un coup de pied au cul à l'autruche quand elle partait. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1989 Karma: 4042 Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive 8 Ça m'émeu.

16 commentaires Auteur Conversation Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87587 Karma: 10079 En ligne ! Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive 1 je pensais ces vermines volantes bien plus tenaces que ça, je ne m'y serait pas tenté à sa place. Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 4936 Karma: 3476 Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive 2 Normal, elle veut lui piquer sa mob ! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1989 Karma: 4042 Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive 8 Ça m'émeu. Interfector Je masterise ! Inscrit le: 20/4/2014 Envois: 2257 Karma: 2360 Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive 2 L'australie... les chasseurs doivent affronter des araignées de la taille d'un cochon, des crocodiles longs comme un bus, des serpents venimeux longs comme une autoroute, le serpent, l'araignée et la méduse les plus venimeux du monde. Et ca se fait refouler par un piaf.

Oh wait, il peut faire 2,8m de haut et 160kg:o ablator Je masterise ! Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 2117 Karma: 3935 Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive 0 Il fait quoi les soirs de match de l’équipe de France ? Brisecous Je m'installe Inscrit le: 19/3/2007 Envois: 444 Karma: 204 Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive 4

@Interfector

L'australie... les chasseurs doivent affronter des araignées de la taille d'un cochon, des crocodiles longs comme un bus, des serpents venimeux longs comme une autoroute, le serpent, l'araignée et la méduse les plus venimeux du monde. Et ca se fait refouler par un piaf.

Oh wait, il peut faire 2,8m de haut et 160kg :o



C'est en Afrique du Sud. Citation :C'est en Afrique du Sud. bidoop Je suis accro Inscrit le: 31/7/2005 Envois: 1260 Karma: 622 Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive 0 Du coup c'est censé être insolite de montrer de la violence envers les animaux? MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 3776 Karma: 6000 Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive 10 @bidoop

Elle peut t'éventrer facilement d'un coup de patte. D'ailleurs, c'est ce qu'elle cherchait à faire. Alors, fallait prendre les devants.

Un seul regret, il aurait eu le temps de foutre un coup de pied au cul à l'autruche quand elle partait. Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1426 Karma: 2052 Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive 4 Attends elle est partie chercher ses frères, ses cousins, ses potes et tout le ghetto



Quand ils vont revenir on verra qui rigole Interfector Je masterise ! Inscrit le: 20/4/2014 Envois: 2257 Karma: 2360 Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive 1

@Brisecous

Citation :

@Interfector

L'australie... les chasseurs doivent affronter des araignées de la taille d'un cochon, des crocodiles longs comme un bus, des serpents venimeux longs comme une autoroute, le serpent, l'araignée et la méduse les plus venimeux du monde. Et ca se fait refouler par un piaf.

Oh wait, il peut faire 2,8m de haut et 160kg :o



C'est en Afrique du Sud. ;)



Rolf, j'ai pas reverifié convaincu d'avoir lu australie...je sais pas pourquoi... My bad. Citation :Rolf, j'ai pas reverifié convaincu d'avoir lu australie...je sais pas pourquoi... My bad. Speedball2 Je suis accro Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 551 Karma: 427 Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive 1 C'est courageux face au descendant des dinosaures ! LutinFie Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2026 Envois: 60 Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive 0 @Interfector Heu ! C'est en Afrique du Sud pas en Australie ! Interfector Je masterise ! Inscrit le: 20/4/2014 Envois: 2257 Karma: 2360 Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive 0

@LutinFie

@Interfector Heu ! C'est en Afrique du Sud pas en Australie !



Non ? Sérieux ?



Citation :

@Brisecous

C'est en Afrique du Sud. ;)



Citation :

@Interfector

Rolf, j'ai pas reverifié convaincu d'avoir lu australie...je sais pas pourquoi... My bad. Citation :Non ? Sérieux ?Citation :Citation : avalon471 Je masterise ! Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 2216 Karma: 1766 Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive 0 Courageux le type,quand on sait qu'une autruche ça peut éventrer un lion d'un coup de griffe.. LutinFie Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2026 Envois: 60 Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive 0

@Interfector

Citation :

@LutinFie

@Interfector Heu ! C'est en Afrique du Sud pas en Australie !



Non ? Sérieux ?



Citation :

@Brisecous

C'est en Afrique du Sud. ;)



Citation :

@Interfector

Rolf, j'ai pas reverifié convaincu d'avoir lu australie...je sais pas pourquoi... My bad.



Rooooô, Oui désolée ! Je l'ai vu qu'après ! Citation :Rooooô, Oui désolée ! Je l'ai vu qu'après ! Bargeau Je m'installe Inscrit le: 6/3/2005 Envois: 471 Karma: 191 Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive 0

@Interfector

Citation :

@Brisecous

Citation :

@Interfector

L'australie... les chasseurs doivent affronter des araignées de la taille d'un cochon, des crocodiles longs comme un bus, des serpents venimeux longs comme une autoroute, le serpent, l'araignée et la méduse les plus venimeux du monde. Et ca se fait refouler par un piaf.

Oh wait, il peut faire 2,8m de haut et 160kg :o



C'est en Afrique du Sud. ;)



Rolf, j'ai pas reverifié convaincu d'avoir lu australie...je sais pas pourquoi... My bad.



Perso j'ai rien lu du tout mais j'y ai aussi pensé.

je me suis dit :

-> animaux dangereux -> Australie évidemment ! > .... > !? > il y a des autruches en australie ?? > autre part Citation :Perso j'ai rien lu du tout mais j'y ai aussi pensé.je me suis dit :-> animaux dangereux -> Australie évidemment ! > .... > !? > il y a des autruches en australie ?? > autre part Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.