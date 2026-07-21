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Vidéo : Comment s'occuper d'une autruche aggressive

Posté par Kilroy1 le 21/7/2026 16:06:42

vidéo autruche claque attaque moto
En Afrique du Sud, un homme repousse une autruche agressive en l’attrapant par le cou et en lui administrant une série de claques.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Une autruche attaque un homme
  • Vidéo : Enfant sur un poney attaqué par une autruche
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Top commentaires

    MYRRZINN
    Posté le: 21/7/2026 18:56  Mis à jour: 21/7/2026 19:00
    Je masterise !
    Inscrit le: 9/1/2019
    Envois: 3776
    Karma: 6000
    Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
     10 
    @bidoop
    Elle peut t'éventrer facilement d'un coup de patte. D'ailleurs, c'est ce qu'elle cherchait à faire. Alors, fallait prendre les devants.
    Un seul regret, il aurait eu le temps de foutre un coup de pied au cul à l'autruche quand elle partait.
    ThomGamer
    Posté le: 21/7/2026 16:45  Mis à jour: 21/7/2026 16:45
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/9/2006
    Envois: 1989
    Karma: 4042
    Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
     8 
    Ça m'émeu.

    16 commentaires

    Auteur Conversation
    Crazy-13
    Posté le: 21/7/2026 16:17  Mis à jour: 21/7/2026 16:17
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87587
    Karma: 10079
    En ligne !
     Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
     1 
    je pensais ces vermines volantes bien plus tenaces que ça, je ne m'y serait pas tenté à sa place.
    Chrys77
    Posté le: 21/7/2026 16:41  Mis à jour: 21/7/2026 16:41
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 4936
    Karma: 3476
     Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
     2 
    Normal, elle veut lui piquer sa mob !
    ThomGamer
    Posté le: 21/7/2026 16:45  Mis à jour: 21/7/2026 16:45
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/9/2006
    Envois: 1989
    Karma: 4042
     Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
     8 
    Ça m'émeu.
    Interfector
    Posté le: 21/7/2026 16:55  Mis à jour: 21/7/2026 16:55
    #4
    Je masterise !
    Inscrit le: 20/4/2014
    Envois: 2257
    Karma: 2360
     Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
     2 
    L'australie... les chasseurs doivent affronter des araignées de la taille d'un cochon, des crocodiles longs comme un bus, des serpents venimeux longs comme une autoroute, le serpent, l'araignée et la méduse les plus venimeux du monde. Et ca se fait refouler par un piaf.
    Oh wait, il peut faire 2,8m de haut et 160kg:o
    ablator
    Posté le: 21/7/2026 17:14  Mis à jour: 21/7/2026 17:14
    #5
    Je masterise !
    Inscrit le: 6/12/2005
    Envois: 2117
    Karma: 3935
     Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
     0 
    Il fait quoi les soirs de match de l’équipe de France ?
    Brisecous
    Posté le: 21/7/2026 18:16  Mis à jour: 21/7/2026 18:16
    #6
    Je m'installe
    Inscrit le: 19/3/2007
    Envois: 444
    Karma: 204
     Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
     4 
    Citation :

    @Interfector
    L'australie... les chasseurs doivent affronter des araignées de la taille d'un cochon, des crocodiles longs comme un bus, des serpents venimeux longs comme une autoroute, le serpent, l'araignée et la méduse les plus venimeux du monde. Et ca se fait refouler par un piaf.
    Oh wait, il peut faire 2,8m de haut et 160kg :o


    C'est en Afrique du Sud. 😉
    bidoop
    Posté le: 21/7/2026 18:48  Mis à jour: 21/7/2026 18:48
    #7
    Je suis accro
    Inscrit le: 31/7/2005
    Envois: 1260
    Karma: 622
     Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
     0 
    Du coup c'est censé être insolite de montrer de la violence envers les animaux?
    MYRRZINN
    Posté le: 21/7/2026 18:56  Mis à jour: 21/7/2026 19:00
    #8
    Je masterise !
    Inscrit le: 9/1/2019
    Envois: 3776
    Karma: 6000
     Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
     10 
    @bidoop
    Elle peut t'éventrer facilement d'un coup de patte. D'ailleurs, c'est ce qu'elle cherchait à faire. Alors, fallait prendre les devants.
    Un seul regret, il aurait eu le temps de foutre un coup de pied au cul à l'autruche quand elle partait.
    Emerys
    Posté le: 21/7/2026 19:28  Mis à jour: 21/7/2026 19:28
    #9
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1426
    Karma: 2052
     Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
     4 
    Attends elle est partie chercher ses frères, ses cousins, ses potes et tout le ghetto

    Quand ils vont revenir on verra qui rigole
    Interfector
    Posté le: 21/7/2026 21:42  Mis à jour: 21/7/2026 21:42
    #10
    Je masterise !
    Inscrit le: 20/4/2014
    Envois: 2257
    Karma: 2360
     Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
     1 
    Citation :

    @Brisecous
    Citation :

    @Interfector
    L'australie... les chasseurs doivent affronter des araignées de la taille d'un cochon, des crocodiles longs comme un bus, des serpents venimeux longs comme une autoroute, le serpent, l'araignée et la méduse les plus venimeux du monde. Et ca se fait refouler par un piaf.
    Oh wait, il peut faire 2,8m de haut et 160kg :o


    C'est en Afrique du Sud. ;)


    Rolf, j'ai pas reverifié convaincu d'avoir lu australie...je sais pas pourquoi... My bad.
    Speedball2
    Posté le: 21/7/2026 23:02  Mis à jour: 21/7/2026 23:02
    #11
    Je suis accro
    Inscrit le: 10/11/2013
    Envois: 551
    Karma: 427
     Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
     1 
    C'est courageux face au descendant des dinosaures !
    LutinFie
    Posté le: 22/7/2026 3:23  Mis à jour: 22/7/2026 3:23
    #12
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 21/5/2026
    Envois: 60
     Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
     0 
    @Interfector Heu ! C'est en Afrique du Sud pas en Australie !
    Interfector
    Posté le: 22/7/2026 13:24  Mis à jour: 22/7/2026 13:24
    #13
    Je masterise !
    Inscrit le: 20/4/2014
    Envois: 2257
    Karma: 2360
     Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
     0 
    Citation :

    @LutinFie
    @Interfector  Heu ! C'est en Afrique du Sud pas en Australie !


    Non ? Sérieux ?

    Citation :

    @Brisecous
    C'est en Afrique du Sud. ;)


    Citation :

    @Interfector
    Rolf, j'ai pas reverifié convaincu d'avoir lu australie...je sais pas pourquoi... My bad.
    avalon471
    Posté le: 22/7/2026 22:57  Mis à jour: 22/7/2026 22:57
    #14
    Je masterise !
    Inscrit le: 28/4/2008
    Envois: 2216
    Karma: 1766
     Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
     0 
    Courageux le type,quand on sait qu'une autruche ça peut éventrer un lion d'un coup de griffe..
    LutinFie
    Posté le: 23/7/2026 14:27  Mis à jour: 23/7/2026 14:27
    #15
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 21/5/2026
    Envois: 60
     Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
     0 
    Citation :

    @Interfector
    Citation :

    @LutinFie
    @Interfector  Heu ! C'est en Afrique du Sud pas en Australie !


    Non ? Sérieux ?

    Citation :

    @Brisecous
    C'est en Afrique du Sud. ;)


    Citation :

    @Interfector
    Rolf, j'ai pas reverifié convaincu d'avoir lu australie...je sais pas pourquoi... My bad.


    Rooooô, Oui désolée ! Je l'ai vu qu'après !
    Bargeau
    Posté le: 25/7/2026 18:15  Mis à jour: 25/7/2026 18:15
    #16
    Je m'installe
    Inscrit le: 6/3/2005
    Envois: 471
    Karma: 191
     Re: Comment s'occuper d'une autruche aggressive
     0 
    Citation :

    @Interfector
    Citation :

    @Brisecous
    Citation :

    @Interfector
    L'australie... les chasseurs doivent affronter des araignées de la taille d'un cochon, des crocodiles longs comme un bus, des serpents venimeux longs comme une autoroute, le serpent, l'araignée et la méduse les plus venimeux du monde. Et ca se fait refouler par un piaf.
    Oh wait, il peut faire 2,8m de haut et 160kg :o


    C'est en Afrique du Sud. ;)


    Rolf, j'ai pas reverifié convaincu d'avoir lu australie...je sais pas pourquoi... My bad.


    Perso j'ai rien lu du tout mais j'y ai aussi pensé.
    je me suis dit :
    -> animaux dangereux -> Australie évidemment ! > .... > !? > il y a des autruches en australie ?? > autre part
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