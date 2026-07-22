Un dauphin demande de l'aide

Lors d’une sortie en mer, une plongeuse et son amie ont vécu une rencontre qu’elles n’oublieront jamais. Un dauphin sauvage s’est approché de leur bateau avec deux rémoras (ou poissons-pilotes ventouses) accrochés à son corps, au niveau d’une plaie. Selon la plongeuse, les poissons se nourrissaient de la blessure et provoquaient de vives douleurs à l’animal, qui convulsait régulièrement.



Après avoir observé son comportement, elles décident de se mettre à l’eau. Le dauphin semble rapidement comprendre leurs intentions et coopère en se tournant sur le côté pour leur faciliter l’accès aux rémoras. L’opération s’avère toutefois délicate : les poissons sont difficiles à attraper et l’un d’eux, une fois retiré, s’échappe des mains du capitaine avant de s’accrocher… à la plongeuse, enceinte de sept semaines au moment des faits. Il finit ensuite par retourner se fixer sur le dauphin.



Après plusieurs tentatives, les deux rémoras sont finalement retirés. La plongeuse raconte que le dauphin s’est alors mis à bondir hors de l’eau, tandis que le reste du groupe, resté à distance pendant toute l’intervention, est revenu nager autour d’eux comme pour célébrer la fin de cette étonnante scène.