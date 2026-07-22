Varan bleu et son enroulé de queue

Nos cookies sont pauvres en calories mais riches en soutien pour le site. 🍪

Dans une cage, un varan bleu arboricole (Varanus macraei) est tranquillement posé sur une branche. Toute l’attention se porte alors sur sa longue queue préhensile, qui s’enroule et se déroule lentement sur elle-même en formant une spirale presque parfaite.



Cette queue, qui représente près des deux tiers de la longueur de l’animal, est un véritable cinquième membre. Dans la nature, elle lui permet de s’agripper aux branches, de conserver son équilibre et de se déplacer dans les arbres des forêts de l’île indonésienne de Batanta. Vue de près, cette démonstration de souplesse est particulièrement satisfaisante à regarder.