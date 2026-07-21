

Vidéo : Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote liquide Posté par Kilroy1

Un ballon plongé dans de l’azote liquide se ratatine avant de retrouver sa forme en se réchauffant.



Vidéo (1mn34s) : Ballon de baudruche dans l'azote liquide





Sur le même sujet :

Vidéo : Ballon plongé dans l'azote liquide Vidéo : Azote liquide + 1500 balles de ping-pong Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation ablator Je masterise ! Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 2117 Karma: 3938 Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l... Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l... 0 L’explication du narrateur est inexistante selon lui le ballon se vide et se remplit et le ballon gèle…



Alors que les 80% d’azote du ballon atteignent progressivement la température de l’azote liquide du plat en alu et se liquéfie donc, puis s’évaporent dès que la température remonte corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1791 Karma: 5196 Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l... Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l... 1 Le phénomène s’explique par la baisse de température de l’air contenu dans le ballon. En refroidissant, les molécules se déplacent moins vite et occupent un volume beaucoup plus faible, ce qui fait se dégonfler le ballon. Lorsque l’air se réchauffe, il se dilate à nouveau et le ballon reprend sa forme initiale. Une démonstration simple et spectaculaire de la loi de Charles sur le comportement des gaz.



Cette explication n'est pas bonne. Koreus, ton IA n'est pas terrible !

En fait, on a déjà vu l'expérience dans

Ce n'est pas "l'air se contracte", c'est un changement d'état, l'air devient liquide. Citation :Cette explication n'est pas bonne. Koreus, ton IA n'est pas terrible !En fait, on a déjà vu l'expérience dans cette autre vidéo Ce n'est pas "l'air se contracte", c'est un changement d'état, l'air devient liquide. n666eo Je m'installe Inscrit le: 15/10/2018 Envois: 465 Karma: 577 Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l... Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l... 3

@corent2

Citation : Le phénomène s’explique par la baisse de température de l’air contenu dans le ballon. En refroidissant, les molécules se déplacent moins vite et occupent un volume beaucoup plus faible, ce qui fait se dégonfler le ballon. Lorsque l’air se réchauffe, il se dilate à nouveau et le ballon reprend sa forme initiale. Une démonstration simple et spectaculaire de la loi de Charles sur le comportement des gaz.



Cette explication n'est pas bonne. Koreus, ton IA n'est pas terrible !

En fait, on a déjà vu l'expérience dans cette autre vidéo.

Ce n'est pas "l'air se contracte", c'est un changement d'état, l'air devient liquide.



Cette explication n'est pas bonne non-plus. L'air est un mélange de gaz ayant tous des propriétés différentes. Certains de ces gaz peuvent se liquéfier si la température est assez basse, mais pas tous et pas en même temps.



D'autre part il faut dépasser les -180°C minimum pour obtenir certains de ces gaz en phase liquide. Avant ça, il s'agit bien d'une densification de l'air (l'air se contracte) qui explique la diminution de volume du ballon.



Donc oui, il y a probablement liquéfaction dans la vidéo, mais le plus gros de la perte de volume est bien dû à une "contraction" de l'air. Citation :Cette explication n'est pas bonne non-plus. L'air est un mélange de gaz ayant tous des propriétés différentes. Certains de ces gaz peuvent se liquéfier si la température est assez basse, mais pas tous et pas en même temps.D'autre part il faut dépasser les -180°C minimum pour obtenir certains de ces gaz en phase liquide. Avant ça, il s'agit bien d'une densification de l'air (l'air se contracte) qui explique la diminution de volume du ballon.Donc oui, il y a probablement liquéfaction dans la vidéo, mais le plus gros de la perte de volume est bien dû à une "contraction" de l'air. n666eo Je m'installe Inscrit le: 15/10/2018 Envois: 465 Karma: 577 Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l... Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l... 1

@ablator

L’explication du narrateur est inexistante selon lui le ballon se vide et se remplit et le ballon gèle…



Alors que les 80% d’azote du ballon atteignent progressivement la température de l’azote liquide du plat en alu et se liquéfie donc, puis s’évaporent dès que la température remonte



"the balloon is getting smaller, as it gets colder and colder, the air condenses, the volume wants to go down..." Citation :"the balloon is getting smaller, as it gets colder and colder, the air condenses, the volume wants to go down..." Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87592 Karma: 10078 Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l... Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l... 2 j'ai accès à de l'azote liquide au travail, j'avoue n'avoir jamais essayé d'y mettre un ballon, ici je suis surpris que ça ne le rende pas plus cassant. Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 872 Karma: 1198 Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l... Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l... 0 Moi j'aurais rajouté : Comme ma B... ! pierrick_serge Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 299 Karma: 285 Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l... Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l... 0 Le prof de physique faisait cela en cours au lycée pour illustrer le comportement des gaz zen fonction de la température Baba-Yaga Membre Premium Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 20178 Karma: 13204 Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l... Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l... 1

@n666eo

Citation :

@corent2

Citation : Le phénomène s’explique par la baisse de température de l’air contenu dans le ballon. En refroidissant, les molécules se déplacent moins vite et occupent un volume beaucoup plus faible, ce qui fait se dégonfler le ballon. Lorsque l’air se réchauffe, il se dilate à nouveau et le ballon reprend sa forme initiale. Une démonstration simple et spectaculaire de la loi de Charles sur le comportement des gaz.



Cette explication n'est pas bonne. Koreus, ton IA n'est pas terrible !

En fait, on a déjà vu l'expérience dans cette autre vidéo.

Ce n'est pas "l'air se contracte", c'est un changement d'état, l'air devient liquide.



Cette explication n'est pas bonne non-plus. L'air est un mélange de gaz ayant tous des propriétés différentes. Certains de ces gaz peuvent se liquéfier si la température est assez basse, mais pas tous et pas en même temps.



D'autre part il faut dépasser les -180°C minimum pour obtenir certains de ces gaz en phase liquide. Avant ça, il s'agit bien d'une densification de l'air (l'air se contracte) qui explique la diminution de volume du ballon.



Donc oui, il y a probablement liquéfaction dans la vidéo, mais le plus gros de la perte de volume est bien dû à une "contraction" de l'air.

Cette explication de l'explication de l'explication n'est pas bonne.



Il prend le ballon, il le met dans le bac avec le machin qui fait psshhhh, le ballon devient une vieille patate germée, on dirait un sac plastique, il reprend le ballon devenu tout moche, le pose au sol, ça fait un bruit de popcorn et le ballon se gonfle, mais il peut péter à tout moment.



On en parle de son gant troué ?? Citation :Cette explication de l'explication de l'explication n'est pas bonne.Il prend le ballon, il le met dans le bac avec le machin qui fait psshhhh, le ballon devient une vieille patate germée, on dirait un sac plastique, il reprend le ballon devenu tout moche, le pose au sol, ça fait un bruit de popcorn et le ballon se gonfle, mais il peut péter à tout moment.On en parle de son gant troué ?? Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1556 Karma: 1409 Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l... Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l... 0



IT'S ALIIIIIIIIIVE!!!! Sekhmet Je m'installe Inscrit le: 9/10/2009 Envois: 335 Karma: 216 Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l... Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l... 0 Intéressant mais il n'avait pas de gants à 5 doigts pour aller mettre sa main dans l'azote liquide ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.