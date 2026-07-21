Vidéo : Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote liquide

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ablator
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Posté le: 21/7/2026 17:08 Mis à jour: 21/7/2026 17:08
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Je masterise !
Inscrit le: 6/12/2005
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Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l...
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L’explication du narrateur est inexistante selon lui le ballon se vide et se remplit et le ballon gèle…
Alors que les 80% d’azote du ballon atteignent progressivement la température de l’azote liquide du plat en alu et se liquéfie donc, puis s’évaporent dès que la température remonte
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corent2
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Posté le: 21/7/2026 17:21 Mis à jour: 21/7/2026 17:21
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Je suis accro
Inscrit le: 29/10/2013
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Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l...
1
Citation :
Le phénomène s’explique par la baisse de température de l’air contenu dans le ballon. En refroidissant, les molécules se déplacent moins vite et occupent un volume beaucoup plus faible, ce qui fait se dégonfler le ballon. Lorsque l’air se réchauffe, il se dilate à nouveau et le ballon reprend sa forme initiale. Une démonstration simple et spectaculaire de la loi de Charles sur le comportement des gaz.
Cette explication n'est pas bonne. Koreus, ton IA n'est pas terrible !
En fait, on a déjà vu l'expérience dans cette autre vidéo
.
Ce n'est pas "l'air se contracte", c'est un changement d'état, l'air devient liquide.
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n666eo
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Posté le: 21/7/2026 17:59 Mis à jour: 21/7/2026 17:59
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Je m'installe
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Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l...
3
Citation :
@corent2
Citation :
Le phénomène s’explique par la baisse de température de l’air contenu dans le ballon. En refroidissant, les molécules se déplacent moins vite et occupent un volume beaucoup plus faible, ce qui fait se dégonfler le ballon. Lorsque l’air se réchauffe, il se dilate à nouveau et le ballon reprend sa forme initiale. Une démonstration simple et spectaculaire de la loi de Charles sur le comportement des gaz.
Cette explication n'est pas bonne. Koreus, ton IA n'est pas terrible !
En fait, on a déjà vu l'expérience dans cette autre vidéo.
Ce n'est pas "l'air se contracte", c'est un changement d'état, l'air devient liquide.
Cette explication n'est pas bonne non-plus. L'air est un mélange de gaz ayant tous des propriétés différentes. Certains de ces gaz peuvent se liquéfier si la température est assez basse, mais pas tous et pas en même temps.
D'autre part il faut dépasser les -180°C minimum pour obtenir certains de ces gaz en phase liquide. Avant ça, il s'agit bien d'une densification de l'air (l'air se contracte) qui explique la diminution de volume du ballon.
Donc oui, il y a probablement liquéfaction dans la vidéo, mais le plus gros de la perte de volume est bien dû à une "contraction" de l'air.
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n666eo
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Posté le: 21/7/2026 18:02 Mis à jour: 21/7/2026 18:02
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Je m'installe
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Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l...
1
Citation :
@ablator
L’explication du narrateur est inexistante selon lui le ballon se vide et se remplit et le ballon gèle…
Alors que les 80% d’azote du ballon atteignent progressivement la température de l’azote liquide du plat en alu et se liquéfie donc, puis s’évaporent dès que la température remonte
"the balloon is getting smaller, as it gets colder and colder, the air condenses, the volume wants to go down..."
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Crazy-13
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Posté le: 21/7/2026 19:21 Mis à jour: 21/7/2026 19:21
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Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
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Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l...
2
j'ai accès à de l'azote liquide au travail, j'avoue n'avoir jamais essayé d'y mettre un ballon, ici je suis surpris que ça ne le rende pas plus cassant.
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Pettoman
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Posté le: 21/7/2026 21:03 Mis à jour: 21/7/2026 21:03
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Je suis accro
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Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l...
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Moi j'aurais rajouté : Comme ma B... !
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pierrick_serge
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Posté le: 21/7/2026 22:16 Mis à jour: 21/7/2026 22:16
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Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l...
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Le prof de physique faisait cela en cours au lycée pour illustrer le comportement des gaz zen fonction de la température
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Baba-Yaga
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Posté le: 22/7/2026 10:49 Mis à jour: 22/7/2026 10:49
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Membre Premium
Inscrit le: 10/7/2016
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Karma: 13204
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Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l...
1
Citation :
@n666eo
Citation :
@corent2
Citation :
Le phénomène s’explique par la baisse de température de l’air contenu dans le ballon. En refroidissant, les molécules se déplacent moins vite et occupent un volume beaucoup plus faible, ce qui fait se dégonfler le ballon. Lorsque l’air se réchauffe, il se dilate à nouveau et le ballon reprend sa forme initiale. Une démonstration simple et spectaculaire de la loi de Charles sur le comportement des gaz.
Cette explication n'est pas bonne. Koreus, ton IA n'est pas terrible !
En fait, on a déjà vu l'expérience dans cette autre vidéo.
Ce n'est pas "l'air se contracte", c'est un changement d'état, l'air devient liquide.
Cette explication n'est pas bonne non-plus. L'air est un mélange de gaz ayant tous des propriétés différentes. Certains de ces gaz peuvent se liquéfier si la température est assez basse, mais pas tous et pas en même temps.
D'autre part il faut dépasser les -180°C minimum pour obtenir certains de ces gaz en phase liquide. Avant ça, il s'agit bien d'une densification de l'air (l'air se contracte) qui explique la diminution de volume du ballon.
Donc oui, il y a probablement liquéfaction dans la vidéo, mais le plus gros de la perte de volume est bien dû à une "contraction" de l'air.
Cette explication de l'explication de l'explication n'est pas bonne.
Il prend le ballon, il le met dans le bac avec le machin qui fait psshhhh, le ballon devient une vieille patate germée, on dirait un sac plastique, il reprend le ballon devenu tout moche, le pose au sol, ça fait un bruit de popcorn et le ballon se gonfle, mais il peut péter à tout moment.
On en parle de son gant troué ??
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Aldebaran
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Posté le: 22/7/2026 19:17 Mis à jour: 22/7/2026 19:17
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Je suis accro
Inscrit le: 8/5/2006
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Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l...
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IT'S ALIIIIIIIIIVE!!!!
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Sekhmet
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Posté le: 24/7/2026 1:24 Mis à jour: 24/7/2026 1:24
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Je m'installe
Inscrit le: 9/10/2009
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Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l...
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Intéressant mais il n'avait pas de gants à 5 doigts pour aller mettre sa main dans l'azote liquide ?
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