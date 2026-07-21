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Vidéo : Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote liquide

Posté par Kilroy1 le 21/7/2026 15:19:17

vidéo ballon baudruche azote liquide experience science
Un ballon plongé dans de l’azote liquide se ratatine avant de retrouver sa forme en se réchauffant.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Ballon plongé dans l'azote liquide
  • Vidéo : Azote liquide + 1500 balles de ping-pong
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    ablator
    Posté le: 21/7/2026 17:08  Mis à jour: 21/7/2026 17:08
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 6/12/2005
    Envois: 2117
    Karma: 3938
     Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l...
     0 
    L’explication du narrateur est inexistante selon lui le ballon se vide et se remplit et le ballon gèle…

    Alors que les 80% d’azote du ballon atteignent progressivement la température de l’azote liquide du plat en alu et se liquéfie donc, puis s’évaporent dès que la température remonte
    corent2
    Posté le: 21/7/2026 17:21  Mis à jour: 21/7/2026 17:21
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 29/10/2013
    Envois: 1791
    Karma: 5196
     Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l...
     1 
    Citation :
    Le phénomène s’explique par la baisse de température de l’air contenu dans le ballon. En refroidissant, les molécules se déplacent moins vite et occupent un volume beaucoup plus faible, ce qui fait se dégonfler le ballon. Lorsque l’air se réchauffe, il se dilate à nouveau et le ballon reprend sa forme initiale. Une démonstration simple et spectaculaire de la loi de Charles sur le comportement des gaz.


    Cette explication n'est pas bonne. Koreus, ton IA n'est pas terrible !
    En fait, on a déjà vu l'expérience dans cette autre vidéo.
    Ce n'est pas "l'air se contracte", c'est un changement d'état, l'air devient liquide.
    n666eo
    Posté le: 21/7/2026 17:59  Mis à jour: 21/7/2026 17:59
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 15/10/2018
    Envois: 465
    Karma: 577
     Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l...
     3 
    Citation :

    @corent2
    Citation :
    Le phénomène s’explique par la baisse de température de l’air contenu dans le ballon. En refroidissant, les molécules se déplacent moins vite et occupent un volume beaucoup plus faible, ce qui fait se dégonfler le ballon. Lorsque l’air se réchauffe, il se dilate à nouveau et le ballon reprend sa forme initiale. Une démonstration simple et spectaculaire de la loi de Charles sur le comportement des gaz.


    Cette explication n'est pas bonne. Koreus, ton IA n'est pas terrible !
    En fait, on a déjà vu l'expérience dans cette autre vidéo.
    Ce n'est pas "l'air se contracte", c'est un changement d'état, l'air devient liquide.


    Cette explication n'est pas bonne non-plus. L'air est un mélange de gaz ayant tous des propriétés différentes. Certains de ces gaz peuvent se liquéfier si la température est assez basse, mais pas tous et pas en même temps.

    D'autre part il faut dépasser les -180°C minimum pour obtenir certains de ces gaz en phase liquide. Avant ça, il s'agit bien d'une densification de l'air (l'air se contracte) qui explique la diminution de volume du ballon.

    Donc oui, il y a probablement liquéfaction dans la vidéo, mais le plus gros de la perte de volume est bien dû à une "contraction" de l'air.
    n666eo
    Posté le: 21/7/2026 18:02  Mis à jour: 21/7/2026 18:02
    #4
    Je m'installe
    Inscrit le: 15/10/2018
    Envois: 465
    Karma: 577
     Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l...
     1 
    Citation :

    @ablator
    L’explication du narrateur est inexistante selon lui le ballon se vide et se remplit et le ballon gèle…

    Alors que les 80% d’azote du ballon atteignent progressivement la température de l’azote liquide du plat en alu et se liquéfie donc, puis s’évaporent dès que la température remonte


    "the balloon is getting smaller, as it gets colder and colder, the air condenses, the volume wants to go down..."
    Crazy-13
    Posté le: 21/7/2026 19:21  Mis à jour: 21/7/2026 19:21
    #5
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87592
    Karma: 10078
     Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l...
     2 
    j'ai accès à de l'azote liquide au travail, j'avoue n'avoir jamais essayé d'y mettre un ballon, ici je suis surpris que ça ne le rende pas plus cassant.
    Pettoman
    Posté le: 21/7/2026 21:03  Mis à jour: 21/7/2026 21:03
    #6
    Je suis accro
    Inscrit le: 28/1/2009
    Envois: 872
    Karma: 1198
     Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l...
     0 
    Moi j'aurais rajouté : Comme ma B... !
    pierrick_serge
    Posté le: 21/7/2026 22:16  Mis à jour: 21/7/2026 22:16
    #7
    Je m'installe
    Inscrit le: 1/1/2015
    Envois: 299
    Karma: 285
     Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l...
     0 
    Le prof de physique faisait cela en cours au lycée pour illustrer le comportement des gaz zen fonction de la température
    Baba-Yaga
    Posté le: 22/7/2026 10:49  Mis à jour: 22/7/2026 10:49
    #8
    Membre Premium
    Inscrit le: 10/7/2016
    Envois: 20178
    Karma: 13204
     Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l...
     1 
    Citation :

    @n666eo
    Citation :

    @corent2
    Citation :
    Le phénomène s’explique par la baisse de température de l’air contenu dans le ballon. En refroidissant, les molécules se déplacent moins vite et occupent un volume beaucoup plus faible, ce qui fait se dégonfler le ballon. Lorsque l’air se réchauffe, il se dilate à nouveau et le ballon reprend sa forme initiale. Une démonstration simple et spectaculaire de la loi de Charles sur le comportement des gaz.


    Cette explication n'est pas bonne. Koreus, ton IA n'est pas terrible !
    En fait, on a déjà vu l'expérience dans cette autre vidéo.
    Ce n'est pas "l'air se contracte", c'est un changement d'état, l'air devient liquide.


    Cette explication n'est pas bonne non-plus. L'air est un mélange de gaz ayant tous des propriétés différentes. Certains de ces gaz peuvent se liquéfier si la température est assez basse, mais pas tous et pas en même temps.

    D'autre part il faut dépasser les -180°C minimum pour obtenir certains de ces gaz en phase liquide. Avant ça, il s'agit bien d'une densification de l'air (l'air se contracte) qui explique la diminution de volume du ballon.

    Donc oui, il y a probablement liquéfaction dans la vidéo, mais le plus gros de la perte de volume est bien dû à une "contraction" de l'air.

    Cette explication de l'explication de l'explication n'est pas bonne.

    Il prend le ballon, il le met dans le bac avec le machin qui fait psshhhh, le ballon devient une vieille patate germée, on dirait un sac plastique, il reprend le ballon devenu tout moche, le pose au sol, ça fait un bruit de popcorn et le ballon se gonfle, mais il peut péter à tout moment.

    On en parle de son gant troué ?? 😱
    Aldebaran
    Posté le: 22/7/2026 19:17  Mis à jour: 22/7/2026 19:17
    #9
    Je suis accro
    Inscrit le: 8/5/2006
    Envois: 1556
    Karma: 1409
     Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l...
     0 
    IT'S ALIIIIIIIIIVE!!!!
    Sekhmet
    Posté le: 24/7/2026 1:24  Mis à jour: 24/7/2026 1:24
    #10
    Je m'installe
    Inscrit le: 9/10/2009
    Envois: 335
    Karma: 216
     Re: Plonger un ballon de baudruche dans de l'azote l...
     0 
    Intéressant mais il n'avait pas de gants à 5 doigts pour aller mettre sa main dans l'azote liquide ?
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