

Vidéo : Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un tour de magie de ses parents Posté par Kilroy1

Avec l’aide de sa maman, un papa bluffe son fils en faisant apparaître une paille comme par magie.



Vidéo (23s) : Tour de magie en famille





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Vidéo : Tour de magie à leur enfant avec de l'eau Vidéo : Tour de magie avec une paille Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Drakylla Je suis accro Inscrit le: 5/3/2013 Envois: 1460 Karma: 1099 Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ... Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ... 5 J'adore quand les parents sont complices comme ça devant leur enfant. ^^ gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 889 Karma: 1622 Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ... Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ... 2 Il me l'a bien rendu le ptit sacripan!

Il m'a fait disparaitre de ma maison et réapparaître en Ehpad.

Et déjà c'était très fort mais après il m'a fait un clin d'oeil et il a dit "regarde ton compte en banque...tadaaaa" Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87592 Karma: 10079 Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ... Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ... 0 Un tour des plus classique, qu'on ne peut hélas plus faire autour d'un fastfood, les pailles ayant disparu. p_bapt Je m'installe Inscrit le: 17/4/2014 Envois: 143 Karma: 208 Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ... Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ... 0 @Crazy-13 Seulement les pailles à usage unique ont disparu. Ashyak Je suis accro Inscrit le: 1/4/2012 Envois: 1019 Karma: 549 Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ... Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ... 1 La mère a pourtant réussi à bouger un doigt du petit avec la paille en ratant le verre.. Heureusement qu'il est facile à distraire. gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 889 Karma: 1622 Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ... Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ... 0 @Crazy-13

Ba si y'a des pailles en carton... Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87592 Karma: 10079 Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ... Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ... 0 @gnarf2 Peut-être si on mange sur place alors, mais même là, dans les MacDO ou Burger King près de chez moi, aucune paille de fourni. lecurateur Je viens d'arriver Inscrit le: 4/5/2023 Envois: 5 Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ... Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ... 0 juste génial !!!! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.