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Vidéo : Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un tour de magie de ses parents

Posté par Kilroy1 le 23/7/2026 8:28:32

vidéo tour magie enfant paille verre papa maman
Avec l’aide de sa maman, un papa bluffe son fils en faisant apparaître une paille comme par magie.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Tour de magie à leur enfant avec de l'eau
  • Vidéo : Tour de magie avec une paille
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Drakylla
    Posté le: 23/7/2026 8:52  Mis à jour: 23/7/2026 8:52
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/3/2013
    Envois: 1460
    Karma: 1099
     Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ...
     5 
    J'adore quand les parents sont complices comme ça devant leur enfant. ^^
    gnarf2
    Posté le: 23/7/2026 9:20  Mis à jour: 23/7/2026 9:20
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 11/4/2019
    Envois: 889
    Karma: 1622
     Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ...
     2 
    Il me l'a bien rendu le ptit sacripan!
    Il m'a fait disparaitre de ma maison et réapparaître en Ehpad.
    Et déjà c'était très fort mais après il m'a fait un clin d'oeil et il a dit "regarde ton compte en banque...tadaaaa"
    Crazy-13
    Posté le: 23/7/2026 9:57  Mis à jour: 23/7/2026 9:57
    #3
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
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     Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ...
     0 
    Un tour des plus classique, qu'on ne peut hélas plus faire autour d'un fastfood, les pailles ayant disparu. 😑
    p_bapt
    Posté le: 23/7/2026 11:13  Mis à jour: 23/7/2026 11:13
    #4
    Je m'installe
    Inscrit le: 17/4/2014
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     Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ...
     0 
    @Crazy-13 Seulement les pailles à usage unique ont disparu.
    Ashyak
    Posté le: 23/7/2026 12:44  Mis à jour: 23/7/2026 12:44
    #5
    Je suis accro
    Inscrit le: 1/4/2012
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    Karma: 549
     Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ...
     1 
    La mère a pourtant réussi à bouger un doigt du petit avec la paille en ratant le verre.. Heureusement qu'il est facile à distraire.
    gnarf2
    Posté le: 23/7/2026 15:42  Mis à jour: 23/7/2026 15:42
    #6
    Je suis accro
    Inscrit le: 11/4/2019
    Envois: 889
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     Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ...
     0 
    @Crazy-13
    Ba si y'a des pailles en carton...
    Crazy-13
    Posté le: 23/7/2026 16:02  Mis à jour: 23/7/2026 16:02
    #7
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87592
    Karma: 10079
     Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ...
     0 
    @gnarf2 Peut-être si on mange sur place alors, mais même là, dans les MacDO ou Burger King près de chez moi, aucune paille de fourni.
    lecurateur
    Posté le: 23/7/2026 16:41  Mis à jour: 23/7/2026 16:41
    #8
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 4/5/2023
    Envois: 5
     Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ...
     0 
    juste génial !!!!
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