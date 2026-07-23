Vidéo : Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un tour de magie de ses parents

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Drakylla
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Posté le: 23/7/2026 8:52 Mis à jour: 23/7/2026 8:52
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Je suis accro
Inscrit le: 5/3/2013
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Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ...
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J'adore quand les parents sont complices comme ça devant leur enfant. ^^
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gnarf2
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Posté le: 23/7/2026 9:20 Mis à jour: 23/7/2026 9:20
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Je suis accro
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Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ...
2
Il me l'a bien rendu le ptit sacripan!
Il m'a fait disparaitre de ma maison et réapparaître en Ehpad.
Et déjà c'était très fort mais après il m'a fait un clin d'oeil et il a dit "regarde ton compte en banque...tadaaaa"
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Crazy-13
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Posté le: 23/7/2026 9:57 Mis à jour: 23/7/2026 9:57
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Je poste trop
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Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ...
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Un tour des plus classique, qu'on ne peut hélas plus faire autour d'un fastfood, les pailles ayant disparu.
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p_bapt
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Posté le: 23/7/2026 11:13 Mis à jour: 23/7/2026 11:13
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Je m'installe
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Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ...
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@Crazy-13 Seulement les pailles à usage unique ont disparu.
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Ashyak
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Posté le: 23/7/2026 12:44 Mis à jour: 23/7/2026 12:44
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Je suis accro
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Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ...
1
La mère a pourtant réussi à bouger un doigt du petit avec la paille en ratant le verre.. Heureusement qu'il est facile à distraire.
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gnarf2
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Posté le: 23/7/2026 15:42 Mis à jour: 23/7/2026 15:42
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Je suis accro
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Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ...
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@Crazy-13
Ba si y'a des pailles en carton...
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Crazy-13
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Posté le: 23/7/2026 16:02 Mis à jour: 23/7/2026 16:02
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Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
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Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ...
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@gnarf2 Peut-être si on mange sur place alors, mais même là, dans les MacDO ou Burger King près de chez moi, aucune paille de fourni.
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lecurateur
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Posté le: 23/7/2026 16:41 Mis à jour: 23/7/2026 16:41
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Je viens d'arriver
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Envois: 5
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Re: Un enfant à les yeux pleins d'étoiles devant un ...
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juste génial !!!!
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