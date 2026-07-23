Tour de magie en famille

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Un simple tour de magie suffit parfois à émerveiller un enfant. Dans cette vidéo, un papa montre une paille à son petit garçon avant de la faire mystérieusement disparaître. En réalité, la maman, complice, récupère discrètement la paille derrière son dos pendant que le père détourne l’attention de son fils. Elle la glisse ensuite dans le verre de l’enfant sans qu’il ne s’en aperçoive. Quelques instants plus tard, le papa fait semblant de faire réapparaître la paille d’un geste théâtral. Le petit garçon, qui n’a rien vu de la supercherie, ouvre de grands yeux devant ce qu’il croit être un véritable tour de magie. Une réaction pleine de candeur qui fait tout le charme de la scène.