Scène lunaire avec un policier à moto

Lundi 1er juin 2026, rue de France à Nice, un homme en trottinette électrique essaie d’attirer l’attention d’un policier à moto pour lui rendre un petit service. Le motard, au guidon d’une Suzuki GSF 1250 Bandit S, a oublié les clés posées sur le top case de sa moto. Mais le policier ne comprend pas les gestes insistants de l’homme et pense qu’il cherche simplement à se faufiler dans la circulation. Il lui demande alors de se mettre sur le côté. Amusé, l’homme insiste encore quelques secondes, jusqu’à ce que le policier réalise enfin ce qu’il essayait de lui dire et il lâche un spontané « Oh putain ! », avant de conclure avec humour : « Et on n’est que lundi matin ! ». Une scène aussi cocasse que bon enfant.