Chien vs Enfant pendant une sieste

Pendant une sieste dans un parc pour bébés, un border collie livre une véritable bataille de territoire… tout en douceur. La fillette dort paisiblement sur un coussin lorsque le chien entre dans le parc et vient s’allonger à ses côtés. Au fil des minutes, l’animal change subtilement de position, grappillant centimètre après centimètre jusqu’à repousser involontairement l’enfant. À la fin, le coussin est entièrement occupé par le border collie, tandis que la petite fille dort désormais directement sur le tapis.