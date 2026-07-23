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Vidéo : Bataille de territoire pendant une sieste

Posté par Kilroy1 le 23/7/2026 16:14:42

vidéo bebe enfant chien border collie parc sieste coussin
Pendant une sieste dans un parc pour bébés, une bataille de territoire a lieu entre une fillette et un chien.




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  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Top commentaires

    Emerys
    Posté le: 24/7/2026 0:33  Mis à jour: 24/7/2026 0:33
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1426
    Karma: 2052
    Re: Bataille de territoire pendant une sieste
     6 
    @Mouton0

    En même temps quand on s’appelle Mouton, je comprends qu’on n’aime pas les border…

    14 commentaires

    Auteur Conversation
    Tatchay
    Posté le: 23/7/2026 16:49  Mis à jour: 23/7/2026 16:49
    #1
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 5/11/2017
    Envois: 50
    Karma: 112
     Re: Bataille de territoire pendant une sieste
     0 
    Vraiment intelligent les Border Collie ! Et un peu jaloux apparemment ! 😂
    Emerys
    Posté le: 23/7/2026 19:08  Mis à jour: 23/7/2026 19:08
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1426
    Karma: 2052
     Re: Bataille de territoire pendant une sieste
     0 
    Ouais mais y’a qu’un oreiller aussi
    Mouton0
    Posté le: 23/7/2026 23:25  Mis à jour: 23/7/2026 23:25
    #3
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 11/5/2020
    Envois: 67
     Re: Bataille de territoire pendant une sieste
     0 
    Il faut être complètement barge pour laisser un enfant avec un Border Collie. Cette race est dans le top 5 des chiens qui mordent , et souvent de façon totalement imprévisible.

    Ils ont effectivement l'air super mignon quand ils sont encore jeunes (c'est le cas sur la vidéo) et c'est là ou tout le monde se fait avoir.

    Le problème c'est qu'ils deviennent mauvais en vieillissant, avec un caractère qui devient de plus en plus dominateur, dangereux et ingérable. Aussi bien pour leur maître que pour l'entourage.

    Race clairement déconseillée par les vétérinaires (qui en ont probablement marre de devoir les piquer)

    PS : pour ceux qui ne me croient pas : demandez au joggeurs ou randonneurs le type de chien qu'ils ne veulent surtout pas (ou plus) croiser !
    avalon471
    Posté le: 24/7/2026 0:19  Mis à jour: 24/7/2026 0:19
    #4
    Je masterise !
    Inscrit le: 28/4/2008
    Envois: 2216
    Karma: 1771
     Re: Bataille de territoire pendant une sieste
     1 
    J'ai deux potes qui en ont chacun un..je déteste les deux!
    Emerys
    Posté le: 24/7/2026 0:33  Mis à jour: 24/7/2026 0:33
    #5
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1426
    Karma: 2052
     Re: Bataille de territoire pendant une sieste
     6 
    @Mouton0

    En même temps quand on s’appelle Mouton, je comprends qu’on n’aime pas les border…
    corent2
    Posté le: 24/7/2026 2:16  Mis à jour: 24/7/2026 2:16
    #6
    Je suis accro
    Inscrit le: 29/10/2013
    Envois: 1791
    Karma: 5196
     Re: Bataille de territoire pendant une sieste
     0 
    A part ça, je n'ai jamais vu un nez aussi court 😶
    Eternil
    Posté le: 24/7/2026 10:31  Mis à jour: 24/7/2026 10:31
    #7
    Je m'installe
    Inscrit le: 4/9/2015
    Envois: 179
    Karma: 385
     Re: Bataille de territoire pendant une sieste
     1 
    @avalon471 Pourquoi c'est tes potes si tu détestes ces personnes? 😉
    myuk134679
    Posté le: 24/7/2026 16:16  Mis à jour: 24/7/2026 16:16
    #8
    Je m'installe
    Inscrit le: 29/10/2021
    Envois: 231
    Karma: 307
     Re: Bataille de territoire pendant une sieste
     2 
    Citation :

    @Mouton0
    Il faut être complètement barge pour laisser un enfant avec un Border Collie. Cette race est dans le top 5 des chiens qui mordent , et souvent de façon totalement imprévisible.

    Ils ont effectivement l'air super mignon quand ils sont encore jeunes (c'est le cas sur la vidéo) et c'est là ou tout le monde se fait avoir.

    Le problème c'est qu'ils deviennent mauvais en vieillissant, avec un caractère qui devient de plus en plus dominateur, dangereux et ingérable. Aussi bien pour leur maître que pour l'entourage.

    Race clairement déconseillée par les vétérinaires (qui en ont probablement marre de devoir les piquer)

    PS : pour ceux qui ne me croient pas : demandez au joggeurs ou randonneurs le type de chien qu'ils ne veulent surtout pas (ou plus) croiser !


    Moi j'aurais surtout peut qu'il s'endorme sur le visage de mon gamin et le tue en l'étouffant. Ça arrive, même avec des chats.
    Armeater
    Posté le: 24/7/2026 16:33  Mis à jour: 24/7/2026 16:33
    #9
    Je m'installe
    Inscrit le: 21/7/2014
    Envois: 328
    Karma: 658
     Re: Bataille de territoire pendant une sieste
     1 
    @Mouton0 comme d'habitude, pas directement un problème de race mais de propriétaires qui prennent ce genre de chien comme chien d'appartement et qui ne lui fournisse pas du tout la dépense et la stimulation mentale dont a besoin ce genre de chien, et spoiler c'est beaucoup pour un border collie. Donc ça fini par faire des chiens con.
    Demonhaq
    Posté le: 24/7/2026 16:51  Mis à jour: 24/7/2026 16:51
    #10
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 1/3/2005
    Envois: 6
     Re: Bataille de territoire pendant une sieste
     0 
    @Mouton0 Je ne suis pas sûr que le chien ait vraiment eu le temps de vieillir et de devenir mauvais le temps de la sieste cela dit...
    Crazy-13
    Posté le: 24/7/2026 22:12  Mis à jour: 24/7/2026 22:12
    #11
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87592
    Karma: 10079
     Re: Bataille de territoire pendant une sieste
     0 
    J'ai bien cru qu'elle allait finir carrément en dehors de son parc, sur le carrelage froid. 😁
    LutinFie
    Posté le: 25/7/2026 17:31  Mis à jour: 25/7/2026 17:31
    #12
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 21/5/2026
    Envois: 60
     Re: Bataille de territoire pendant une sieste
     0 
    @Mouton0 C'est le cas des chiens pas éduqués ou mal éduqués et quel que soit la race. La cause : les mauvais propriétaires !
    lm2lm2
    Posté le: 25/7/2026 19:37  Mis à jour: 25/7/2026 19:37
    #13
    Je m'installe
    Inscrit le: 26/5/2024
    Envois: 106
    Karma: 54
     Re: Bataille de territoire pendant une sieste
     0 
    Citation :

    @LutinFie
    @Mouton0 C'est le cas des chiens pas éduqués ou mal éduqués et quel que soit la race. La cause : les mauvais propriétaires !


    Quand des parents en viennent à prendre en photo leur progéniture, en ayant conscience qu'une caméra filme le coin bébé (bonjour l'intimité) en permanence, j'appelle pas ça des parents, mais des influenceurs irrécupérables.
    J'ai vu une partie de la vidéo, mais pour moi ça recoupe tout droit vers ce genre de révélation :
    Citation :

    @myuk134679
    Citation :

    Je vis en Chine depuis plus de dix ans. Je connais pas trop Shaolin même si je vis pas loin, mais connaissant bien la Chine, c'est assez safe d'estimer que 99% de ce qu'on voit est truqué, chiqué, faké pour la caméra, pour les vues et pour les pépètes. Ça m'étonnerait pas que même le temple millénaire ait encore des code-barre sur les piliers.
    myuk134679
    Posté le: 28/7/2026 8:23  Mis à jour: 28/7/2026 8:27
    #14
    Je m'installe
    Inscrit le: 29/10/2021
    Envois: 231
    Karma: 307
     Re: Bataille de territoire pendant une sieste
     0 
    Citation :

    @lm2lm2
    Citation :

    @LutinFie
    @Mouton0 C'est le cas des chiens pas éduqués ou mal éduqués et quel que soit la race. La cause : les mauvais propriétaires !


    Quand des parents en viennent à prendre en photo leur progéniture, en ayant conscience qu'une caméra filme le coin bébé (bonjour l'intimité) en permanence, j'appelle pas ça des parents, mais des influenceurs irrécupérables.
    J'ai vu une partie de la vidéo, mais pour moi ça recoupe tout droit vers ce genre de révélation :
    Citation :

    @myuk134679
    Citation :

    Je vis en Chine depuis plus de dix ans. Je connais pas trop Shaolin même si je vis pas loin, mais connaissant bien la Chine, c'est assez safe d'estimer que 99% de ce qu'on voit est truqué, chiqué, faké pour la caméra, pour les vues et pour les pépètes. Ça m'étonnerait pas que même le temple millénaire ait encore des code-barre sur les piliers.




    Ensuite quand on vit en Chine il faut abandonner l'idée d'une quelconque intimité. Ta tête, tes empreintes digitales, ta voix, le gouvernement a déjà tout dès que tu passes la frontière. Donc beaucoup de parents ne réfléchissent pas plus que ça face à un combat perdu d'avance. Les réseaux sociaux comme Xiaohongshu, Wechat ou Bilibili sont inondés de vidéos d'enfants.

    ... Et c'est pas les pires! C'est sans parler des concours de bébés, et des écoles de mannequinat qui font défiler des enfants de 3 à 12 ans tous les weekends sans écouter leurs protestations.
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