Vidéo : Bataille de territoire pendant une sieste

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Tatchay
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Posté le: 23/7/2026 16:49 Mis à jour: 23/7/2026 16:49
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 5/11/2017
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Re: Bataille de territoire pendant une sieste
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Vraiment intelligent les Border Collie ! Et un peu jaloux apparemment !
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Emerys
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Posté le: 23/7/2026 19:08 Mis à jour: 23/7/2026 19:08
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Je suis accro
Inscrit le: 24/4/2006
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Re: Bataille de territoire pendant une sieste
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Ouais mais y’a qu’un oreiller aussi
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Mouton0
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Posté le: 23/7/2026 23:25 Mis à jour: 23/7/2026 23:25
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 11/5/2020
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Re: Bataille de territoire pendant une sieste
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Il faut être complètement barge pour laisser un enfant avec un Border Collie. Cette race est dans le top 5 des chiens qui mordent , et souvent de façon totalement imprévisible.
Ils ont effectivement l'air super mignon quand ils sont encore jeunes (c'est le cas sur la vidéo) et c'est là ou tout le monde se fait avoir.
Le problème c'est qu'ils deviennent mauvais en vieillissant, avec un caractère qui devient de plus en plus dominateur, dangereux et ingérable. Aussi bien pour leur maître que pour l'entourage.
Race clairement déconseillée par les vétérinaires (qui en ont probablement marre de devoir les piquer)
PS : pour ceux qui ne me croient pas : demandez au joggeurs ou randonneurs le type de chien qu'ils ne veulent surtout pas (ou plus) croiser !
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avalon471
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Posté le: 24/7/2026 0:19 Mis à jour: 24/7/2026 0:19
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Je masterise !
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Re: Bataille de territoire pendant une sieste
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J'ai deux potes qui en ont chacun un..je déteste les deux!
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Emerys
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Posté le: 24/7/2026 0:33 Mis à jour: 24/7/2026 0:33
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Je suis accro
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Re: Bataille de territoire pendant une sieste
6
@Mouton0
En même temps quand on s’appelle Mouton, je comprends qu’on n’aime pas les border…
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corent2
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Posté le: 24/7/2026 2:16 Mis à jour: 24/7/2026 2:16
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Je suis accro
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Re: Bataille de territoire pendant une sieste
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A part ça, je n'ai jamais vu un nez aussi court
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Eternil
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Posté le: 24/7/2026 10:31 Mis à jour: 24/7/2026 10:31
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Re: Bataille de territoire pendant une sieste
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@avalon471
Pourquoi c'est tes potes si tu détestes ces personnes?
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myuk134679
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Posté le: 24/7/2026 16:16 Mis à jour: 24/7/2026 16:16
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Re: Bataille de territoire pendant une sieste
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Citation :
@Mouton0
Il faut être complètement barge pour laisser un enfant avec un Border Collie. Cette race est dans le top 5 des chiens qui mordent , et souvent de façon totalement imprévisible.
Ils ont effectivement l'air super mignon quand ils sont encore jeunes (c'est le cas sur la vidéo) et c'est là ou tout le monde se fait avoir.
Le problème c'est qu'ils deviennent mauvais en vieillissant, avec un caractère qui devient de plus en plus dominateur, dangereux et ingérable. Aussi bien pour leur maître que pour l'entourage.
Race clairement déconseillée par les vétérinaires (qui en ont probablement marre de devoir les piquer)
PS : pour ceux qui ne me croient pas : demandez au joggeurs ou randonneurs le type de chien qu'ils ne veulent surtout pas (ou plus) croiser !
Moi j'aurais surtout peut qu'il s'endorme sur le visage de mon gamin et le tue en l'étouffant. Ça arrive, même avec des chats.
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Armeater
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Posté le: 24/7/2026 16:33 Mis à jour: 24/7/2026 16:33
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Re: Bataille de territoire pendant une sieste
1
@Mouton0 comme d'habitude, pas directement un problème de race mais de propriétaires qui prennent ce genre de chien comme chien d'appartement et qui ne lui fournisse pas du tout la dépense et la stimulation mentale dont a besoin ce genre de chien, et spoiler c'est beaucoup pour un border collie. Donc ça fini par faire des chiens con.
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Demonhaq
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Posté le: 24/7/2026 16:51 Mis à jour: 24/7/2026 16:51
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 1/3/2005
Envois: 6
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Re: Bataille de territoire pendant une sieste
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@Mouton0 Je ne suis pas sûr que le chien ait vraiment eu le temps de vieillir et de devenir mauvais le temps de la sieste cela dit...
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Crazy-13
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Posté le: 24/7/2026 22:12 Mis à jour: 24/7/2026 22:12
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Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
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Karma: 10079
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Re: Bataille de territoire pendant une sieste
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J'ai bien cru qu'elle allait finir carrément en dehors de son parc, sur le carrelage froid.
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LutinFie
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Posté le: 25/7/2026 17:31 Mis à jour: 25/7/2026 17:31
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 21/5/2026
Envois: 60
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Re: Bataille de territoire pendant une sieste
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@Mouton0 C'est le cas des chiens pas éduqués ou mal éduqués et quel que soit la race. La cause : les mauvais propriétaires !
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lm2lm2
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Posté le: 25/7/2026 19:37 Mis à jour: 25/7/2026 19:37
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Inscrit le: 26/5/2024
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Karma: 54
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Re: Bataille de territoire pendant une sieste
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Citation :
@LutinFie
@Mouton0 C'est le cas des chiens pas éduqués ou mal éduqués et quel que soit la race. La cause : les mauvais propriétaires !
Quand des parents en viennent à prendre en photo leur progéniture, en ayant conscience qu'une caméra filme le coin bébé (bonjour l'intimité) en permanence, j'appelle pas ça des parents, mais des influenceurs irrécupérables.
J'ai vu une partie de la vidéo, mais pour moi ça recoupe tout droit vers ce genre de révélation :
Citation :
@myuk134679
Citation :
Je vis en Chine depuis plus de dix ans. Je connais pas trop Shaolin même si je vis pas loin, mais connaissant bien la Chine, c'est assez safe d'estimer que 99% de ce qu'on voit est truqué, chiqué, faké pour la caméra, pour les vues et pour les pépètes. Ça m'étonnerait pas que même le temple millénaire ait encore des code-barre sur les piliers.
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myuk134679
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Posté le: 28/7/2026 8:23 Mis à jour: 28/7/2026 8:27
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Inscrit le: 29/10/2021
Envois: 231
Karma: 307
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Re: Bataille de territoire pendant une sieste
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Citation :
@lm2lm2
Citation :
@LutinFie
@Mouton0 C'est le cas des chiens pas éduqués ou mal éduqués et quel que soit la race. La cause : les mauvais propriétaires !
Quand des parents en viennent à prendre en photo leur progéniture, en ayant conscience qu'une caméra filme le coin bébé (bonjour l'intimité) en permanence, j'appelle pas ça des parents, mais des influenceurs irrécupérables.
J'ai vu une partie de la vidéo, mais pour moi ça recoupe tout droit vers ce genre de révélation :
Citation :
@myuk134679
Citation :
Je vis en Chine depuis plus de dix ans. Je connais pas trop Shaolin même si je vis pas loin, mais connaissant bien la Chine, c'est assez safe d'estimer que 99% de ce qu'on voit est truqué, chiqué, faké pour la caméra, pour les vues et pour les pépètes. Ça m'étonnerait pas que même le temple millénaire ait encore des code-barre sur les piliers.
Ensuite quand on vit en Chine il faut abandonner l'idée d'une quelconque intimité. Ta tête, tes empreintes digitales, ta voix, le gouvernement a déjà tout dès que tu passes la frontière. Donc beaucoup de parents ne réfléchissent pas plus que ça face à un combat perdu d'avance. Les réseaux sociaux comme Xiaohongshu, Wechat ou Bilibili sont inondés de vidéos d'enfants.
... Et c'est pas les pires! C'est sans parler des concours de bébés, et des écoles de mannequinat qui font défiler des enfants de 3 à 12 ans tous les weekends sans écouter leurs protestations.
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