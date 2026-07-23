

Vidéo : Bataille de territoire pendant une sieste Posté par Kilroy1

Pendant une sieste dans un parc pour bébés, une bataille de territoire a lieu entre une fillette et un chien.



Vidéo (34s) : Chien vs Enfant pendant une sieste





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Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1426 Karma: 2052 Re: Bataille de territoire pendant une sieste 6 @Mouton0



En même temps quand on s’appelle Mouton, je comprends qu’on n’aime pas les border…

14 commentaires Auteur Conversation Tatchay Je viens d'arriver Inscrit le: 5/11/2017 Envois: 50 Karma: 112 Re: Bataille de territoire pendant une sieste Re: Bataille de territoire pendant une sieste 0 Vraiment intelligent les Border Collie ! Et un peu jaloux apparemment ! Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1426 Karma: 2052 Re: Bataille de territoire pendant une sieste Re: Bataille de territoire pendant une sieste 0 Ouais mais y’a qu’un oreiller aussi Mouton0 Je viens d'arriver Inscrit le: 11/5/2020 Envois: 67 Re: Bataille de territoire pendant une sieste Re: Bataille de territoire pendant une sieste 0 Il faut être complètement barge pour laisser un enfant avec un Border Collie. Cette race est dans le top 5 des chiens qui mordent , et souvent de façon totalement imprévisible.



Ils ont effectivement l'air super mignon quand ils sont encore jeunes (c'est le cas sur la vidéo) et c'est là ou tout le monde se fait avoir.



Le problème c'est qu'ils deviennent mauvais en vieillissant, avec un caractère qui devient de plus en plus dominateur, dangereux et ingérable. Aussi bien pour leur maître que pour l'entourage.



Race clairement déconseillée par les vétérinaires (qui en ont probablement marre de devoir les piquer)



PS : pour ceux qui ne me croient pas : demandez au joggeurs ou randonneurs le type de chien qu'ils ne veulent surtout pas (ou plus) croiser ! avalon471 Je masterise ! Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 2216 Karma: 1771 Re: Bataille de territoire pendant une sieste Re: Bataille de territoire pendant une sieste 1 J'ai deux potes qui en ont chacun un..je déteste les deux! Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1426 Karma: 2052 Re: Bataille de territoire pendant une sieste Re: Bataille de territoire pendant une sieste 6 @Mouton0



En même temps quand on s’appelle Mouton, je comprends qu’on n’aime pas les border… corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1791 Karma: 5196 Re: Bataille de territoire pendant une sieste Re: Bataille de territoire pendant une sieste 0

A part ça, je n'ai jamais vu un nez aussi court Eternil Je m'installe Inscrit le: 4/9/2015 Envois: 179 Karma: 385 Re: Bataille de territoire pendant une sieste Re: Bataille de territoire pendant une sieste 1 avalon471 Pourquoi c'est tes potes si tu détestes ces personnes? Pourquoi c'est tes potes si tu détestes ces personnes? myuk134679 Je m'installe Inscrit le: 29/10/2021 Envois: 231 Karma: 307 Re: Bataille de territoire pendant une sieste Re: Bataille de territoire pendant une sieste 2

@Mouton0

Il faut être complètement barge pour laisser un enfant avec un Border Collie. Cette race est dans le top 5 des chiens qui mordent , et souvent de façon totalement imprévisible.



Ils ont effectivement l'air super mignon quand ils sont encore jeunes (c'est le cas sur la vidéo) et c'est là ou tout le monde se fait avoir.



Le problème c'est qu'ils deviennent mauvais en vieillissant, avec un caractère qui devient de plus en plus dominateur, dangereux et ingérable. Aussi bien pour leur maître que pour l'entourage.



Race clairement déconseillée par les vétérinaires (qui en ont probablement marre de devoir les piquer)



PS : pour ceux qui ne me croient pas : demandez au joggeurs ou randonneurs le type de chien qu'ils ne veulent surtout pas (ou plus) croiser !



Moi j'aurais surtout peut qu'il s'endorme sur le visage de mon gamin et le tue en l'étouffant. Ça arrive, même avec des chats. Citation :Moi j'aurais surtout peut qu'il s'endorme sur le visage de mon gamin et le tue en l'étouffant. Ça arrive, même avec des chats. Armeater Je m'installe Inscrit le: 21/7/2014 Envois: 328 Karma: 658 Re: Bataille de territoire pendant une sieste Re: Bataille de territoire pendant une sieste 1 @Mouton0 comme d'habitude, pas directement un problème de race mais de propriétaires qui prennent ce genre de chien comme chien d'appartement et qui ne lui fournisse pas du tout la dépense et la stimulation mentale dont a besoin ce genre de chien, et spoiler c'est beaucoup pour un border collie. Donc ça fini par faire des chiens con. Demonhaq Je viens d'arriver Inscrit le: 1/3/2005 Envois: 6 Re: Bataille de territoire pendant une sieste Re: Bataille de territoire pendant une sieste 0 @Mouton0 Je ne suis pas sûr que le chien ait vraiment eu le temps de vieillir et de devenir mauvais le temps de la sieste cela dit... Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87592 Karma: 10079 Re: Bataille de territoire pendant une sieste Re: Bataille de territoire pendant une sieste 0 J'ai bien cru qu'elle allait finir carrément en dehors de son parc, sur le carrelage froid. LutinFie Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2026 Envois: 60 Re: Bataille de territoire pendant une sieste Re: Bataille de territoire pendant une sieste 0 @Mouton0 C'est le cas des chiens pas éduqués ou mal éduqués et quel que soit la race. La cause : les mauvais propriétaires ! lm2lm2 Je m'installe Inscrit le: 26/5/2024 Envois: 106 Karma: 54 Re: Bataille de territoire pendant une sieste Re: Bataille de territoire pendant une sieste 0

@LutinFie

@Mouton0 C'est le cas des chiens pas éduqués ou mal éduqués et quel que soit la race. La cause : les mauvais propriétaires !



Quand des parents en viennent à prendre en photo leur progéniture, en ayant conscience qu'une caméra filme le coin bébé (bonjour l'intimité) en permanence, j'appelle pas ça des parents, mais des influenceurs irrécupérables.

J'ai vu une partie de la vidéo, mais pour moi ça recoupe tout droit vers ce genre de révélation :

Citation :

@myuk134679

Citation :

Je vis en Chine depuis plus de dix ans. Je connais pas trop Shaolin même si je vis pas loin, mais connaissant bien la Chine, c'est assez safe d'estimer que 99% de ce qu'on voit est truqué, chiqué, faké pour la caméra, pour les vues et pour les pépètes. Ça m'étonnerait pas que même le temple millénaire ait encore des code-barre sur les piliers. Citation :Quand des parents en viennent à prendre en photo leur progéniture, en ayant conscience qu'une caméra filme le coin bébé (bonjour l'intimité) en permanence, j'appelle pas ça des parents, mais des influenceurs irrécupérables.J'ai vu une partie de la vidéo, mais pour moi ça recoupe tout droit vers ce genre de révélation :Citation : myuk134679 Je m'installe Inscrit le: 29/10/2021 Envois: 231 Karma: 307 Re: Bataille de territoire pendant une sieste Re: Bataille de territoire pendant une sieste 0

@lm2lm2

Citation :

@LutinFie

@Mouton0 C'est le cas des chiens pas éduqués ou mal éduqués et quel que soit la race. La cause : les mauvais propriétaires !



Quand des parents en viennent à prendre en photo leur progéniture, en ayant conscience qu'une caméra filme le coin bébé (bonjour l'intimité) en permanence, j'appelle pas ça des parents, mais des influenceurs irrécupérables.

J'ai vu une partie de la vidéo, mais pour moi ça recoupe tout droit vers ce genre de révélation :

Citation :

@myuk134679

Citation :

Je vis en Chine depuis plus de dix ans. Je connais pas trop Shaolin même si je vis pas loin, mais connaissant bien la Chine, c'est assez safe d'estimer que 99% de ce qu'on voit est truqué, chiqué, faké pour la caméra, pour les vues et pour les pépètes. Ça m'étonnerait pas que même le temple millénaire ait encore des code-barre sur les piliers.







Ensuite quand on vit en Chine il faut abandonner l'idée d'une quelconque intimité. Ta tête, tes empreintes digitales, ta voix, le gouvernement a déjà tout dès que tu passes la frontière. Donc beaucoup de parents ne réfléchissent pas plus que ça face à un combat perdu d'avance. Les réseaux sociaux comme Xiaohongshu, Wechat ou Bilibili sont inondés de vidéos d'enfants.



... Et c'est pas les pires! C'est sans parler des concours de bébés, et des écoles de mannequinat qui font défiler des enfants de 3 à 12 ans tous les weekends sans écouter leurs protestations. Citation :Ensuite quand on vit en Chine il faut abandonner l'idée d'une quelconque intimité. Ta tête, tes empreintes digitales, ta voix, le gouvernement a déjà tout dès que tu passes la frontière. Donc beaucoup de parents ne réfléchissent pas plus que ça face à un combat perdu d'avance. Les réseaux sociaux comme Xiaohongshu, Wechat ou Bilibili sont inondés de vidéos d'enfants.... Et c'est pas les pires! C'est sans parler des concours de bébés, et des écoles de mannequinat qui font défiler des enfants de 3 à 12 ans tous les weekends sans écouter leurs protestations. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.