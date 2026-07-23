

Vidéo : Rendre service à un policier à moto Posté par Bricci

A Nice, un homme sur une trottinette électrique veut rendre service à un policier à moto.



Vidéo (1mn25s) : Scène lunaire avec un policier à moto





Sur le même sujet :

Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Ashyak Je suis accro Inscrit le: 1/4/2012 Envois: 1019 Karma: 549 Re: Rendre service à un policier à moto 12 Si il prononçait "top case" à l'anglaise comme tout le monde le monsieur aurait peut-être compris plus vite. demos Je m'installe Inscrit le: 6/1/2016 Envois: 235 Karma: 492 Re: Rendre service à un policier à moto 9 Il a pas du être facile le weekend du flic pour qu'il commence la semaine d'aussi bonne humeur



Ou sinon c'est juste la déformation professionnelle qui l'a rendu "aussi aimable qu'une porte de prison"

14 commentaires Auteur Conversation dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 3131 Karma: 8551 Re: Rendre service à un policier à moto Re: Rendre service à un policier à moto 3 il a eu chaud aux fesses le toutou demos Je m'installe Inscrit le: 6/1/2016 Envois: 235 Karma: 492 Re: Rendre service à un policier à moto Re: Rendre service à un policier à moto 9 Il a pas du être facile le weekend du flic pour qu'il commence la semaine d'aussi bonne humeur



Ou sinon c'est juste la déformation professionnelle qui l'a rendu "aussi aimable qu'une porte de prison" Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 872 Karma: 1198 Re: Rendre service à un policier à moto Re: Rendre service à un policier à moto 5 "OOOHhhhhhh Putinnnnn........"



"Et on est que lundi matin"



Qui n'a jamais prononcé ces 2 phrases le même jour mdr ! Ashyak Je suis accro Inscrit le: 1/4/2012 Envois: 1019 Karma: 549 Re: Rendre service à un policier à moto Re: Rendre service à un policier à moto 12 Si il prononçait "top case" à l'anglaise comme tout le monde le monsieur aurait peut-être compris plus vite. mayssmayss72 Je m'installe Inscrit le: 1/12/2010 Envois: 108 Karma: 115 En ligne ! Re: Rendre service à un policier à moto Re: Rendre service à un policier à moto 0 Petit policier super sympa .. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3922 Karma: 1324 Re: Rendre service à un policier à moto Re: Rendre service à un policier à moto 0 Et ? bipbip Je m'installe Inscrit le: 1/5/2020 Envois: 147 Karma: 363 Re: Rendre service à un policier à moto Re: Rendre service à un policier à moto 4 "je suis prudent, j'ai la GoPro et tout... " Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1426 Karma: 2052 Re: Rendre service à un policier à moto Re: Rendre service à un policier à moto 1 Et quand il entend GoPro on distingue clairement le "et merde"

Il sait où ça va finir cpause31 Je viens d'arriver Inscrit le: 5/7/2015 Envois: 6 Re: Rendre service à un policier à moto Re: Rendre service à un policier à moto 0 C'est clairement la faute du motard !! qu'on ne me dise pas le contraire ! Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87592 Karma: 10079 Re: Rendre service à un policier à moto Re: Rendre service à un policier à moto 0 Mais qu'est ce qui indique que c'est un policier en moto? EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1438 Karma: 1443 Re: Rendre service à un policier à moto Re: Rendre service à un policier à moto 1 La réaction est disproportionnée. Limite de l'abus de pouvoir.



J'imagine qu'il y a de bonnes raisons derrière ce type de comportement mais parler a quelqu'un qui vous rend service sur le ton impératif et lui parler comme un moins que rien ça peut-être utile dans certains cas mais faut pas le faire a n'importe qui. chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 858 Karma: 1065 Re: Rendre service à un policier à moto Re: Rendre service à un policier à moto 0 Un peu tendu le flic lol.

Aprés ca se prononce top CAYSE, pas top case .. djbennyj Je m'installe Inscrit le: 16/10/2008 Envois: 117 Karma: 61 Re: Rendre service à un policier à moto Re: Rendre service à un policier à moto 1 @EndymionRaul Le petit pouvoir des policiers et leur amabilité legendaire

Surtout qu'il a pas l'air en service, je vois pas pourquoi il l'écouterais si il demande de se mettre sur le côté ?



Plus j'ai des interactions avec la police, plus je comprends les gens qui ont peur et fuis alors qu'ils n'ont rien à se reprocher EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1438 Karma: 1443 Re: Rendre service à un policier à moto Re: Rendre service à un policier à moto 0

@djbennyj

@EndymionRaul Le petit pouvoir des policiers et leur amabilité legendaire

Surtout qu'il a pas l'air en service, je vois pas pourquoi il l'écouterais si il demande de se mettre sur le côté ?



Plus j'ai des interactions avec la police, plus je comprends les gens qui ont peur et fuis alors qu'ils n'ont rien à se reprocher



Je crois que le problème c'est pas vraiment la police mais les gens qu'elle recrute... Citation :Je crois que le problème c'est pas vraiment la police mais les gens qu'elle recrute... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.