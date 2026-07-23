Vidéo : Rendre service à un policier à moto

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dtclulu
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Posté le: 23/7/2026 11:11 Mis à jour: 23/7/2026 11:11
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Je masterise !
Inscrit le: 30/12/2014
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Re: Rendre service à un policier à moto
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il a eu chaud aux fesses le toutou
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demos
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Posté le: 23/7/2026 11:16 Mis à jour: 23/7/2026 11:16
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Je m'installe
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Re: Rendre service à un policier à moto
9
Il a pas du être facile le weekend du flic pour qu'il commence la semaine d'aussi bonne humeur
Ou sinon c'est juste la déformation professionnelle qui l'a rendu "aussi aimable qu'une porte de prison"
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Pettoman
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Posté le: 23/7/2026 12:35 Mis à jour: 23/7/2026 12:35
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Je suis accro
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Re: Rendre service à un policier à moto
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"OOOHhhhhhh Putinnnnn........"
"Et on est que lundi matin"
Qui n'a jamais prononcé ces 2 phrases le même jour mdr !
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Ashyak
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Posté le: 23/7/2026 12:45 Mis à jour: 23/7/2026 12:45
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Je suis accro
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Re: Rendre service à un policier à moto
12
Si il prononçait "top case" à l'anglaise comme tout le monde le monsieur aurait peut-être compris plus vite.
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mayssmayss72
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Posté le: 23/7/2026 13:39 Mis à jour: 23/7/2026 13:39
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En ligne !
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Re: Rendre service à un policier à moto
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Petit policier super sympa ..
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poiuytreza525
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Posté le: 23/7/2026 15:34 Mis à jour: 23/7/2026 15:34
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Je masterise !
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Re: Rendre service à un policier à moto
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Et ?
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bipbip
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Posté le: 23/7/2026 20:44 Mis à jour: 23/7/2026 20:44
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Re: Rendre service à un policier à moto
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"je suis prudent, j'ai la GoPro et tout... "
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Emerys
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Posté le: 24/7/2026 0:39 Mis à jour: 24/7/2026 0:39
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Je suis accro
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Re: Rendre service à un policier à moto
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Et quand il entend GoPro on distingue clairement le "et merde"
Il sait où ça va finir
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cpause31
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Posté le: 24/7/2026 13:44 Mis à jour: 24/7/2026 13:44
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Je viens d'arriver
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Re: Rendre service à un policier à moto
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C'est clairement la faute du motard !! qu'on ne me dise pas le contraire !
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Crazy-13
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Posté le: 24/7/2026 22:07 Mis à jour: 24/7/2026 22:07
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Je poste trop
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Re: Rendre service à un policier à moto
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Mais qu'est ce qui indique que c'est un policier en moto?
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EndymionRaul
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Posté le: 25/7/2026 1:53 Mis à jour: 25/7/2026 1:53
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Je suis accro
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Re: Rendre service à un policier à moto
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La réaction est disproportionnée. Limite de l'abus de pouvoir.
J'imagine qu'il y a de bonnes raisons derrière ce type de comportement mais parler a quelqu'un qui vous rend service sur le ton impératif et lui parler comme un moins que rien ça peut-être utile dans certains cas mais faut pas le faire a n'importe qui.
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chocobo12
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Posté le: 27/7/2026 14:45 Mis à jour: 27/7/2026 14:45
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Je suis accro
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Re: Rendre service à un policier à moto
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Un peu tendu le flic lol.
Aprés ca se prononce top CAYSE, pas top case ..
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djbennyj
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Posté le: 3/8/2026 17:24 Mis à jour: 3/8/2026 17:32
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Re: Rendre service à un policier à moto
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@EndymionRaul Le petit pouvoir des policiers et leur amabilité legendaire
Surtout qu'il a pas l'air en service, je vois pas pourquoi il l'écouterais si il demande de se mettre sur le côté ?
Plus j'ai des interactions avec la police, plus je comprends les gens qui ont peur et fuis alors qu'ils n'ont rien à se reprocher
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EndymionRaul
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Posté le: 13/8/2026 0:49 Mis à jour: 13/8/2026 0:49
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Je suis accro
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Re: Rendre service à un policier à moto
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Citation :
@djbennyj
@EndymionRaul Le petit pouvoir des policiers et leur amabilité legendaire
Surtout qu'il a pas l'air en service, je vois pas pourquoi il l'écouterais si il demande de se mettre sur le côté ?
Plus j'ai des interactions avec la police, plus je comprends les gens qui ont peur et fuis alors qu'ils n'ont rien à se reprocher
Je crois que le problème c'est pas vraiment la police mais les gens qu'elle recrute...
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