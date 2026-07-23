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Vidéo : Rendre service à un policier à moto

Posté par Bricci le 23/7/2026 11:01:07

vidéo scooter scooteriste top case clef
A Nice, un homme sur une trottinette électrique veut rendre service à un policier à moto.




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  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Top commentaires

    Ashyak
    Posté le: 23/7/2026 12:45  Mis à jour: 23/7/2026 12:45
    Je suis accro
    Inscrit le: 1/4/2012
    Envois: 1019
    Karma: 549
    Re: Rendre service à un policier à moto
     12 
    Si il prononçait "top case" à l'anglaise comme tout le monde le monsieur aurait peut-être compris plus vite.
    demos
    Posté le: 23/7/2026 11:16  Mis à jour: 23/7/2026 11:16
    Je m'installe
    Inscrit le: 6/1/2016
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    Karma: 492
    Re: Rendre service à un policier à moto
     9 
    Il a pas du être facile le weekend du flic pour qu'il commence la semaine d'aussi bonne humeur

    Ou sinon c'est juste la déformation professionnelle qui l'a rendu "aussi aimable qu'une porte de prison"

    14 commentaires

    Auteur Conversation
    dtclulu
    Posté le: 23/7/2026 11:11  Mis à jour: 23/7/2026 11:11
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 30/12/2014
    Envois: 3131
    Karma: 8551
     Re: Rendre service à un policier à moto
     3 
    il a eu chaud aux fesses le toutou 😉
    demos
    Posté le: 23/7/2026 11:16  Mis à jour: 23/7/2026 11:16
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 6/1/2016
    Envois: 235
    Karma: 492
     Re: Rendre service à un policier à moto
     9 
    Il a pas du être facile le weekend du flic pour qu'il commence la semaine d'aussi bonne humeur

    Ou sinon c'est juste la déformation professionnelle qui l'a rendu "aussi aimable qu'une porte de prison"
    Pettoman
    Posté le: 23/7/2026 12:35  Mis à jour: 23/7/2026 12:35
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 28/1/2009
    Envois: 872
    Karma: 1198
     Re: Rendre service à un policier à moto
     5 
    "OOOHhhhhhh Putinnnnn........"

    "Et on est que lundi matin"

    Qui n'a jamais prononcé ces 2 phrases le même jour mdr !
    Ashyak
    Posté le: 23/7/2026 12:45  Mis à jour: 23/7/2026 12:45
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 1/4/2012
    Envois: 1019
    Karma: 549
     Re: Rendre service à un policier à moto
     12 
    Si il prononçait "top case" à l'anglaise comme tout le monde le monsieur aurait peut-être compris plus vite.
    mayssmayss72
    Posté le: 23/7/2026 13:39  Mis à jour: 23/7/2026 13:39
    #5
    Je m'installe
    Inscrit le: 1/12/2010
    Envois: 108
    Karma: 115
    En ligne !
     Re: Rendre service à un policier à moto
     0 
    Petit policier super sympa ..
    poiuytreza525
    Posté le: 23/7/2026 15:34  Mis à jour: 23/7/2026 15:34
    #6
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3922
    Karma: 1324
     Re: Rendre service à un policier à moto
     0 
    Et ?
    bipbip
    Posté le: 23/7/2026 20:44  Mis à jour: 23/7/2026 20:44
    #7
    Je m'installe
    Inscrit le: 1/5/2020
    Envois: 147
    Karma: 363
     Re: Rendre service à un policier à moto
     4 
    "je suis prudent, j'ai la GoPro et tout... " 🤔
    Emerys
    Posté le: 24/7/2026 0:39  Mis à jour: 24/7/2026 0:39
    #8
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1426
    Karma: 2052
     Re: Rendre service à un policier à moto
     1 
    Et quand il entend GoPro on distingue clairement le "et merde"
    Il sait où ça va finir
    cpause31
    Posté le: 24/7/2026 13:44  Mis à jour: 24/7/2026 13:44
    #9
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 5/7/2015
    Envois: 6
     Re: Rendre service à un policier à moto
     0 
    C'est clairement la faute du motard !! qu'on ne me dise pas le contraire !
    Crazy-13
    Posté le: 24/7/2026 22:07  Mis à jour: 24/7/2026 22:07
    #10
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 87592
    Karma: 10079
     Re: Rendre service à un policier à moto
     0 
    Mais qu'est ce qui indique que c'est un policier en moto?
    EndymionRaul
    Posté le: 25/7/2026 1:53  Mis à jour: 25/7/2026 1:53
    #11
    Je suis accro
    Inscrit le: 16/10/2019
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     Re: Rendre service à un policier à moto
     1 
    La réaction est disproportionnée. Limite de l'abus de pouvoir.

    J'imagine qu'il y a de bonnes raisons derrière ce type de comportement mais parler a quelqu'un qui vous rend service sur le ton impératif et lui parler comme un moins que rien ça peut-être utile dans certains cas mais faut pas le faire a n'importe qui.
    chocobo12
    Posté le: 27/7/2026 14:45  Mis à jour: 27/7/2026 14:45
    #12
    Je suis accro
    Inscrit le: 17/9/2014
    Envois: 858
    Karma: 1065
     Re: Rendre service à un policier à moto
     0 
    Un peu tendu le flic lol.
    Aprés ca se prononce top CAYSE, pas top case ..
    djbennyj
    Posté le: 3/8/2026 17:24  Mis à jour: 3/8/2026 17:32
    #13
    Je m'installe
    Inscrit le: 16/10/2008
    Envois: 117
    Karma: 61
     Re: Rendre service à un policier à moto
     1 
    @EndymionRaul Le petit pouvoir des policiers et leur amabilité legendaire
    Surtout qu'il a pas l'air en service, je vois pas pourquoi il l'écouterais si il demande de se mettre sur le côté ?

    Plus j'ai des interactions avec la police, plus je comprends les gens qui ont peur et fuis alors qu'ils n'ont rien à se reprocher
    EndymionRaul
    Posté le: 13/8/2026 0:49  Mis à jour: 13/8/2026 0:49
    #14
    Je suis accro
    Inscrit le: 16/10/2019
    Envois: 1438
    Karma: 1443
     Re: Rendre service à un policier à moto
     0 
    Citation :

    @djbennyj
    @EndymionRaul Le petit pouvoir des policiers et leur amabilité legendaire
    Surtout qu'il a pas l'air en service, je vois pas pourquoi il l'écouterais si il demande de se mettre sur le côté ?

    Plus j'ai des interactions avec la police, plus je comprends les gens qui ont peur et fuis alors qu'ils n'ont rien à se reprocher


    Je crois que le problème c'est pas vraiment la police mais les gens qu'elle recrute...
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