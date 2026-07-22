Vanessa « Power » Kujawiak danse sur Billie Jean

La jeune danseuse polonaise Vanessa « Power » Kujawiak livre une démonstration de street dance sur le mythique Billie Jean de Michael Jackson. Malgré une paire de Crocs aux pieds, elle enchaîne avec une précision impressionnante les pas de popping, les glissés et les isolations, donnant parfois l’impression de défier les lois de l’équilibre.



Connue pour son style très énergique et son sens du freestyle, Vanessa « Power » s’est fait remarquer en Pologne grâce à plusieurs émissions de télévision consacrées aux jeunes talents avant de devenir une figure montante du street dance. Cette chorégraphie prouve qu’il n’est pas nécessaire de porter des chaussures de danse pour offrir une prestation spectaculaire.