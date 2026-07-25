Vidéo : Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur chambre d’hôtel transformée en piscine

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Emerys
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Posté le: 25/7/2026 10:23 Mis à jour: 25/7/2026 10:23
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Je suis accro
Inscrit le: 24/4/2006
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
1
C’est quelle langue ?
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JackVance
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Posté le: 25/7/2026 10:32 Mis à jour: 25/7/2026 10:32
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Je suis accro
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
5
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Koreus
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Posté le: 25/7/2026 10:40 Mis à jour: 25/7/2026 10:40
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Membre Premium
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
5
@Emerys C'est la langue que les vieux cons ne peuvent pas comprendre
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Baba-Yaga
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Posté le: 25/7/2026 11:30 Mis à jour: 25/7/2026 11:30
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Membre Premium
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
2
Tu désaoules direct ^^
Mais je comprends pas, elles sont où leurs affaires ? pas de bagages, rien dans la salle de bain ?
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kom2dune
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Posté le: 25/7/2026 12:30 Mis à jour: 25/7/2026 12:30
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Je viens d'arriver
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
0
@Koreus
Je suis une vieille conne mais je suis DETER donc je vais donner mon avis de boomeuse, quitte à me faire huer. Je finis par me dire que 3 syllabes (DIN-GUE-RIE) c'est tellement "Flemme" que c'est normal que les "djeunes" n'en utilisent qu'une ou deux de nos jours. J'imagine qu'au-delà leurs neurones font des nœuds, non ? J'aurais presque pitié d'eux si je ne devais pas faire une recherche à chaque fois pour comprendre ce qu'ils disent (ou pourquoi ils le disent, genre six-seven...), ce qui me saoule vu le temps que j'y perds. Belle journée à vous !
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myuk134679
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Posté le: 25/7/2026 12:42 Mis à jour: 25/7/2026 12:42
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
6
Citation :
@Koreus
@Emerys C'est la langue que les vieux cons ne peuvent pas comprendre
Les gens lettrés et éduqués, aussi
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EndymionRaul
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Posté le: 25/7/2026 12:55 Mis à jour: 25/7/2026 12:55
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Je suis accro
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
3
Moi qui ai tendance a être sarcastique et aigris, je trouve que ça fait beaucoup de commentaires sur leur façon de parler plutôt que la fameuse clim qui aurait provoqué une inondation...
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avalon471
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Posté le: 25/7/2026 13:40 Mis à jour: 25/7/2026 13:42
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Je masterise !
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
6
Oh la D,J'en reste bouche B!
t'as vu toute cette O!!!
(finalement je vais peut être arrêter de me plaindre de mes nièces qui disent "frère" à leur mère..y a pire finalement!)
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Loom-
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Posté le: 25/7/2026 14:18 Mis à jour: 25/7/2026 14:19
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Je poste trop
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
3
Citation :
@kom2dune
@Koreus Je suis une vieille conne mais je suis DETER donc je vais donner mon avis de boomeuse, quitte à me faire huer. Je finis par me dire que 3 syllabes (DIN-GUE-RIE) c'est tellement "Flemme" que c'est normal que les "djeunes" n'en utilisent qu'une ou deux de nos jours. J'imagine qu'au-delà leurs neurones font des nœuds, non ? J'aurais presque pitié d'eux si je ne devais pas faire une recherche à chaque fois pour comprendre ce qu'ils disent (ou pourquoi ils le disent, genre six-seven...), ce qui me saoule vu le temps que j'y perds. Belle journée à vous !
Bah écoute vieux con , de paire, je te rejoins là dessus.
Sinon il filme avant d'ouvrir la porte , ils ont deviné le sinistre ?
Bref leur nuit n'est pas finis.
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Batfly
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Posté le: 25/7/2026 15:12 Mis à jour: 25/7/2026 15:12
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
3
J'ai cru à du créole au départ comme c'était en Martinique ^^"
Sinon, c'est vrai que filmer avant d'entrer dans une chambre est bizarre... Mais vu ce genre de choses, je suppose que c'est quelque-chose que de plus en plus de monde va faire pour éviter de se faire accuser de dégradation ?
Ceci dit, rien ne prouve qu'ils n'ont pas été présent avant ?
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Emerys
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Posté le: 25/7/2026 16:04 Mis à jour: 25/7/2026 16:04
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Je suis accro
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
0
Citation :
@Koreus
@Emerys C'est la langue que les vieux cons ne peuvent pas comprendre
C’est une insulte?
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madflo
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Posté le: 25/7/2026 16:19 Mis à jour: 25/7/2026 16:19
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
0
Ca n'aurait choqué personne que le gars dise "Oh Pu...n !". Alors que franchement "la D" c'est moins vulgaire.
Réfléchissez avant de juger les autres.
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Bargeau
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Posté le: 25/7/2026 17:59 Mis à jour: 25/7/2026 18:00
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
2
@Batfly oui je le vois comme ça aussi.
Le gars dézoom tout juste en étant pointé vers le sol, donc à mon avis ils étaient déjà les pieds dans l'eau devant la porte.
Par contre, être là avant je ne vois pas comment, le temps qu'il faut attendre pour que ça se remplisse et bien trop élevé. Je verrais plutôt : ouverture de porte et reférmeture direct et ils ont filmé.
J'aurais fait pareil perso.
Quand je pars d'une location perso je fais toujours des photos de la sortie, pas qu'on me dise que quelque chose ne jouait pas. ça prend 2 secondes.
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LutinFie
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Posté le: 25/7/2026 18:15 Mis à jour: 25/7/2026 18:15
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Je viens d'arriver
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
1
Citation :
@kom2dune
@Koreus Je suis une vieille conne mais je suis DETER donc je vais donner mon avis de boomeuse, quitte à me faire huer. Je finis par me dire que 3 syllabes (DIN-GUE-RIE) c'est tellement "Flemme" que c'est normal que les "djeunes" n'en utilisent qu'une ou deux de nos jours. J'imagine qu'au-delà leurs neurones font des nœuds, non ? J'aurais presque pitié d'eux si je ne devais pas faire une recherche à chaque fois pour comprendre ce qu'ils disent (ou pourquoi ils le disent, genre six-seven...), ce qui me saoule vu le temps que j'y perds. Belle journée à vous !
Pourquoi "dinguerie" c'est toi pas comprendre ce mot ??
C'est aussi ce que ce disait les vieux cons quand tu étais djeun et qu'ils t'entendaient t'exprimer.
Et par pitié, un peu de tolérance dans ce monde de brutos.
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LutinFie
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Posté le: 25/7/2026 18:18 Mis à jour: 25/7/2026 18:18
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Je viens d'arriver
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
4
Citation :
@Batfly
J'ai cru à du créole au départ comme c'était en Martinique ^^"
Sinon, c'est vrai que filmer avant d'entrer dans une chambre est bizarre... Mais vu ce genre de choses, je suppose que c'est quelque-chose que de plus en plus de monde va faire pour éviter de se faire accuser de dégradation ?
Ceci dit, rien ne prouve qu'ils n'ont pas été présent avant ?
À mon avis, c'était une storie comme une autre pour raconter leur retour de boîte à 6h, quoi ! Maintenant tout est filmé pour tout et n'importe quoi.
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LutinFie
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Posté le: 25/7/2026 18:20 Mis à jour: 25/7/2026 18:20
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Je viens d'arriver
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
4
Citation :
@madflo
Ca n'aurait choqué personne que le gars dise "Oh Pu...n !". Alors que franchement "la D" c'est moins vulgaire.
Réfléchissez avant de juger les autres.
Carrément !
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LutinFie
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Posté le: 25/7/2026 18:23 Mis à jour: 25/7/2026 18:23
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 21/5/2026
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
0
Citation :
@Bargeau
@Batfly oui je le vois comme ça aussi.
Le gars dézoom tout juste en étant pointé vers le sol, donc à mon avis ils étaient déjà les pieds dans l'eau devant la porte.
Par contre, être là avant je ne vois pas comment, le temps qu'il faut attendre pour que ça se remplisse et bien trop élevé. Je verrais plutôt : ouverture de porte et reférmeture direct et ils ont filmé.
J'aurais fait pareil perso.
Quand je pars d'une location perso je fais toujours des photos de la sortie, pas qu'on me dise que quelque chose ne jouait pas. ça prend 2 secondes.
On voit très bien le sol avant qu'il ne rentre et il est sec.
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TovahCat
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Posté le: 25/7/2026 18:45 Mis à jour: 25/7/2026 18:45
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
8
Alors très honnêtement, je suis pourtant encore "jeune" et j’ai moi aussi eu la réaction : "C’est quelle langue ?"
Que les jeunes aient leur argot, ce n’est pas nouveau.
Mais dire "Oh la D" en boucle au lieu de "Oh la dinguerie", puis considérer comme des "vieux cons" tous ceux qui ne comprennent pas immédiatement, c’est assez ridicule.
Ce n’est pas aux autres de mener une enquête pour décoder chaque nouvelle abréviation sortie des réseaux sociaux.
Chacun parle comme il veut évidemment, mais il faut aussi accepter que cette manière de s’exprimer puisse paraître pauvre, artificielle ou franchement débile à certaines personnes.
Et demander un minimum de français compréhensible ne signifie pas être vieux, aigri ou illettré.
Le plus intolérant ici, c’est peut-être justement de mépriser tous ceux qui ne parlent pas comme la génération TikTok.
Puis concernant la vidéo, il y a rien de plus à dire, c'est franchement pas des génies...
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lm2lm2
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Posté le: 25/7/2026 19:33 Mis à jour: 25/7/2026 19:33
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
2
Citation :
@Emerys
C’est quelle langue ?
Le weshlang des contre-éduqués.
Sur certaines plateformes communautaires, poster une vidéo dans laquelle on a du "waish", ou encore "frer", "wallah", est ban à vie dans la foulée.
J'ai tenu que vingt secondes, mon cerveau n'a pas réussi à être si nivellé par le bas.
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ender666
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Posté le: 25/7/2026 20:17 Mis à jour: 25/7/2026 20:17
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Je suis accro
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
11
@kom2dune
Citation :
Je suis une vieille conne mais je suis DETER donc je vais donner mon avis de boomeuse, quitte à me faire huer. Je finis par me dire que 3 syllabes (DIN-GUE-RIE) c'est tellement "Flemme" que c'est normal que les "djeunes" n'en utilisent qu'une ou deux de nos jours.
Boomer de 63 ans ici. Aurais-tu oublié que tu as été jeune aussi ? Avec un langage déconstruit également, et avec des expressions que les plus anciennes générations ne comprenaient pas. Et que nous nous faisions critiquer par lesdites générations. Ce dont on se foutait royalement d'ailleurs ; et au contraire nous poussait même à abuser des expressions de notre génération. Expressions qui exprimaient tout à la fois notre appartenance tribale et notre besoin de créer notre identité.
Citation :
J'imagine qu'au-delà leurs neurones font des nœuds, non ? J'aurais presque pitié d'eux si je ne devais pas faire une recherche à chaque fois pour comprendre ce qu'ils disent
Quel dédain et quelle arrogance en même temps ! Je crois que moi, c'est de toi dont j'ai pitié pour avoir oublié ta jeunesse (si tant est que tu aies pleinement vécu cette période). "Quelle génération de dégénérés"
, disaient les anciens face aux jeunes qui écoutaient du Rock'n'roll (la musique du diable ne l'oublions pas). "Quels illettrés"
, disaient ceux qui n'entravaient rien au verlan. "J'imagine qu'au-delà leurs neurones font des nœuds
", disent celles et ceux qui se croient supérieurs et ne comprennent pas les mécanismes de construction de l'adolescence.
J'ai été un jeune con ; un ado avec son langage débile mais utile socialement. Puis j'ai grandi. Et avec mes neurones (qui faisaient des nœuds hein...) j'ai réussi des études supérieures, ma vie professionnelle et familiale. J'ai aussi survécu à l'adolescence de mes deux garçons.
Même si j'ai été un jeune con... Mais une chose est certaine aussi : je ne serai jamais un vieux con !
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Bargeau
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Posté le: 25/7/2026 20:30 Mis à jour: 25/7/2026 20:30
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
4
@LutinFie
ça m'a plutôt l'air d'être humide.
sur les joints ça se voit bien.
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ck78180
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Posté le: 25/7/2026 20:31 Mis à jour: 25/7/2026 20:31
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
2
Citation :
@Bargeau
@Batfly oui je le vois comme ça aussi.
Le gars dézoom tout juste en étant pointé vers le sol, donc à mon avis ils étaient déjà les pieds dans l'eau devant la porte.
Par contre, être là avant je ne vois pas comment, le temps qu'il faut attendre pour que ça se remplisse et bien trop élevé. Je verrais plutôt : ouverture de porte et reférmeture direct et ils ont filmé.
J'aurais fait pareil perso.
Quand je pars d'une location perso je fais toujours des photos de la sortie, pas qu'on me dise que quelque chose ne jouait pas. ça prend 2 secondes.
Je pense qu'ils n'ont pas payé l'option sous marin et donc la porte n'est pas 100% étanche. Avec le pression un peu d'eau a du passer.
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Brisecous
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Posté le: 25/7/2026 21:24 Mis à jour: 25/7/2026 21:24
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
1
Citation :
@TovahCat
Alors très honnêtement, je suis pourtant encore "jeune" et j’ai moi aussi eu la réaction : "C’est quelle langue ?"
Que les jeunes aient leur argot, ce n’est pas nouveau.
Mais dire "Oh la D" en boucle au lieu de "Oh la dinguerie", puis considérer comme des "vieux cons" tous ceux qui ne comprennent pas immédiatement, c’est assez ridicule.
Ce n’est pas aux autres de mener une enquête pour décoder chaque nouvelle abréviation sortie des réseaux sociaux.
Chacun parle comme il veut évidemment, mais il faut aussi accepter que cette manière de s’exprimer puisse paraître pauvre, artificielle ou franchement débile à certaines personnes.
Et demander un minimum de français compréhensible ne signifie pas être vieux, aigri ou illettré.
Le plus intolérant ici, c’est peut-être justement de mépriser tous ceux qui ne parlent pas comme la génération TikTok.
Puis concernant la vidéo, il y a rien de plus à dire, c'est franchement pas des génies...
Le problème n'est pas de ne pas les comprendre, ni d'ailleurs de s'en amuser.
Le problème c'est le jugement de valeur et/ou le mépris qui suit généralement le fait de ne pas les comprendre. Ou plus globalement, le fait que certains se sentent obligés de juger - négativement s'entend - ce qu'ils ne comprennent pas.
Par exemple, quand tu affirmes "c'est franchement pas des génies". Peut-être que ce sont des débiles. Ou peut-être qu'ils rentrent cramés à 6 heures du matin après une nuit blanche en boîte de nuit, et qu'ils sont choqués par le fait qu'il y a 10 cm d'eau dans leur chambre.
Tu affirmes "c'est franchement pas des génies", tu te sens légitime à les juger sans même les connaître. Et tu ne juges pas utile de leur laisser le bénéfice du doute.
Donc les plus intolérants ici, c'est qui, finalement ? J'ai tendance à penser que ce sont ceux qui font preuve d'intolérance.
Mais je n'irai pas jusqu'à dire que certains commentaire sont claqués au sol.
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lm2lm2
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Posté le: 25/7/2026 23:21 Mis à jour: 25/7/2026 23:21
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
3
Citation :
Donc les plus intolérants ici, c'est qui, finalement ? J'ai tendance à penser que ce sont ceux qui font preuve d'intolérance.
Mais je n'irai pas jusqu'à dire que certains commentaire sont claqués au sol. ;)
Mais d'où la société ou l'h doit subir la débilité des autres?
La tolérance n'a rien à voir là dedans, on assiste à deux mecs qui n'ont clairement pas inventé l'eau chaude, qui veulent faire la promo de leur vidéo où ils "découvrent" stupéfaits un aléa qui peut arriver à n'importe qui.. Quand j'ai un dégat des eaux, j'ai l'intelligence de prendre les précautions qui s'imposent, et non pas à :
-filmer pour balancer sur internet
-faire comme si c'était spectaculaire (alors que ça l'est pas)
-s'amuser d'une situation problématique/catastrophique, qui peut le devenir pour le voisinage
-avec du jargon plus que douteux, réitéré de nombreuses fois
ça s'appelle prendre un problème sérieux à la légère et s'en servir de support d'autopromotion. L'intelligence aurait voulu l'inexistence de cette vidéo, mais bienvenue dans Idiocraty.
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Mr-poulet-du-33
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Posté le: 26/7/2026 1:19 Mis à jour: 26/7/2026 1:19
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Je masterise !
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
3
Tu choisis de parler comme un mongol alors t'es un mongol et puis c'est tout.
Je ne suis pas encore un vieux et malgré tous les wesh qui m'entouraient au lycée je n'ai pas fait le mouton en dégradant mon langage pour essayer de m'intégrer.
C'est évident que certaines façons de parler sont plus ridicules que d'autres et représentent un certain niveau intellectuel. Oui c'est de tout temps qu'il y a des débiles mais il y en a bien plus aujourd'hui, ne cherchez pas des excuses en disant c'est un truc de jeunes svp.
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Emerys
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Posté le: 26/7/2026 7:24 Mis à jour: 26/7/2026 7:26
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Je suis accro
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
3
Il y a toujours eut un "parlé jeune", le tout c’est de s’adapter aux situations sociales et donc de savoir changer son language selon le contexte.
On constate quand même actuellement que la jeunesse peine à parler correctement dans les situations qui l’exigent, limitée qu’elle est par un manque de vocabulaire, de grammaire, et un manque de volonté aussi
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braksg
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Posté le: 26/7/2026 12:46 Mis à jour: 26/7/2026 13:23
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
0
@Mr-poulet-du-33
S'imprégner d'un tic de langage est maintenant représentatif d'un niveau intellectuel ?
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Crazy-13
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Posté le: 26/7/2026 13:55 Mis à jour: 26/7/2026 13:55
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Je poste trop
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
1
je crois bien que je déteste à présent encore plus entendre "oh la D!" que les "oh my god!" des Américains
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Mr-poulet-du-33
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Posté le: 26/7/2026 21:04 Mis à jour: 26/7/2026 21:07
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Je masterise !
Inscrit le: 26/3/2012
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
4
@braksg je sais pas, qu'est-ce que t'en penses ? Tu penses que dire "wesh" à tout va c'est intelligent ?
Dire "frère" à n'importe qui, même à ton prof ou à un policier ça te donne pas une idée du niveau intellectuel de la personne ?
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grenadekorp
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Posté le: 27/7/2026 4:16 Mis à jour: 27/7/2026 4:16
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Je viens d'arriver
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Envois: 23
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
1
Oh la D... Diarrhée ? Dèche ? Déprime ? Daronne ? Dépravée ? Doudoune ? ...
Faites vos choix, d'un quartier à l'autre ils se comprennent même plus ...
Avant c'était Cousin, Le Sang, Boloss, Narvalo ... et Yo! moi aussi à 20 ans j'étais un gland Wesh
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LutinFie
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Posté le: 2/8/2026 13:41 Mis à jour: 2/8/2026 13:41
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 21/5/2026
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
0
Citation :
@Bargeau
@LutinFie
ça m'a plutôt l'air d'être humide.
sur les joints ça se voit bien.
Hein ? On voit rien du tout oui. Des joints gris avec un carrelage gris, rien de plus normal.
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Bargeau
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Posté le: 29/8/2026 22:01 Mis à jour: 29/8/2026 22:02
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Je m'installe
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
0
Citation :
@LutinFie
Citation :
@Bargeau
@LutinFie
ça m'a plutôt l'air d'être humide.
sur les joints ça se voit bien.
Hein ? On voit rien du tout oui. Des joints gris avec un carrelage gris, rien de plus normal.
Différence de gris, gris foncé et claire avec des traces plus foncé depuis la porte vers l'extérieur.
Joint de couleur claire sur les bords comme si ils étaient secs qui deviennent sombre lorsque l'on se rapproche de la porte (sur la zone humide quoi)
Enfin pour moi ça me parait cohérent.
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LutinFie
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Posté le: 30/8/2026 18:15 Mis à jour: 30/8/2026 18:15
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 21/5/2026
Envois: 60
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Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham...
0
Citation :
@Bargeau
Citation :
@LutinFie
Citation :
@Bargeau
@LutinFie
ça m'a plutôt l'air d'être humide.
sur les joints ça se voit bien.
Hein ? On voit rien du tout oui. Des joints gris avec un carrelage gris, rien de plus normal.
Différence de gris, gris foncé et claire avec des traces plus foncé depuis la porte vers l'extérieur.
Joint de couleur claire sur les bords comme si ils étaient secs qui deviennent sombre lorsque l'on se rapproche de la porte (sur la zone humide quoi)
Enfin pour moi ça me parait cohérent.
Désolée mais on voit que dalle sur cette photo. En plus, elle est floue.
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