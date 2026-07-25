

Vidéo : Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur chambre d’hôtel transformée en piscine Posté par Asmodee88

Après une nuit en boîte de nuit, ils retrouvent leur chambre d’hôtel entièrement inondée.



Vidéo (1mn1s) : Surprise dans la chambre d'hôtel





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Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires ender666 Je suis accro Inscrit le: 11/11/2015 Envois: 892 Karma: 986 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 11 kom2dune

Citation : Je suis une vieille conne mais je suis DETER donc je vais donner mon avis de boomeuse, quitte à me faire huer. Je finis par me dire que 3 syllabes (DIN-GUE-RIE) c'est tellement "Flemme" que c'est normal que les "djeunes" n'en utilisent qu'une ou deux de nos jours.



Boomer de 63 ans ici. Aurais-tu oublié que tu as été jeune aussi ? Avec un langage déconstruit également, et avec des expressions que les plus anciennes générations ne comprenaient pas. Et que nous nous faisions critiquer par lesdites générations. Ce dont on se foutait royalement d'ailleurs ; et au contraire nous poussait même à abuser des expressions de notre génération. Expressions qui exprimaient tout à la fois notre appartenance tribale et notre besoin de créer notre identité.



Citation : J'imagine qu'au-delà leurs neurones font des nœuds, non ? J'aurais presque pitié d'eux si je ne devais pas faire une recherche à chaque fois pour comprendre ce qu'ils disent



Quel dédain et quelle arrogance en même temps ! Je crois que moi, c'est de toi dont j'ai pitié pour avoir oublié ta jeunesse (si tant est que tu aies pleinement vécu cette période). "Quelle génération de dégénérés", disaient les anciens face aux jeunes qui écoutaient du Rock'n'roll (la musique du diable ne l'oublions pas). "Quels illettrés", disaient ceux qui n'entravaient rien au verlan. "J'imagine qu'au-delà leurs neurones font des nœuds", disent celles et ceux qui se croient supérieurs et ne comprennent pas les mécanismes de construction de l'adolescence.



J'ai été un jeune con ; un ado avec son langage débile mais utile socialement. Puis j'ai grandi. Et avec mes neurones (qui faisaient des nœuds hein...) j'ai réussi des études supérieures, ma vie professionnelle et familiale. J'ai aussi survécu à l'adolescence de mes deux garçons.

Même si j'ai été un jeune con... Mais une chose est certaine aussi : je ne serai jamais un vieux con ! Citation :Boomer de 63 ans ici. Aurais-tu oublié que tu as été jeune aussi ? Avec un langage déconstruit également, et avec des expressions que les plus anciennes générations ne comprenaient pas. Et que nous nous faisions critiquer par lesdites générations. Ce dont on se foutait royalement d'ailleurs ; et au contraire nous poussait même à abuser des expressions de notre génération. Expressions qui exprimaient tout à la fois notre appartenance tribale et notre besoin de créer notre identité.Citation :Quel dédain et quelle arrogance en même temps ! Je crois que moi, c'est de toi dont j'ai pitié pour avoir oublié ta jeunesse (si tant est que tu aies pleinement vécu cette période)., disaient les anciens face aux jeunes qui écoutaient du Rock'n'roll (la musique du diable ne l'oublions pas)., disaient ceux qui n'entravaient rien au verlan.", disent celles et ceux qui se croient supérieurs et ne comprennent pas les mécanismes de construction de l'adolescence.J'ai été un jeune con ; un ado avec son langage débile mais utile socialement. Puis j'ai grandi. Et avec mes neurones (qui faisaient des nœuds hein...) j'ai réussi des études supérieures, ma vie professionnelle et familiale. J'ai aussi survécu à l'adolescence de mes deux garçons.Même si j'ai été un jeune con... Mais une chose est certaine aussi : je ne serai jamais un vieux con ! TovahCat Je m'installe Inscrit le: 25/7/2006 Envois: 130 Karma: 195 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 8



Que les jeunes aient leur argot, ce n’est pas nouveau.

Mais dire "Oh la D" en boucle au lieu de "Oh la dinguerie", puis considérer comme des "vieux cons" tous ceux qui ne comprennent pas immédiatement, c’est assez ridicule.



Ce n’est pas aux autres de mener une enquête pour décoder chaque nouvelle abréviation sortie des réseaux sociaux.



Chacun parle comme il veut évidemment, mais il faut aussi accepter que cette manière de s’exprimer puisse paraître pauvre, artificielle ou franchement débile à certaines personnes.

Et demander un minimum de français compréhensible ne signifie pas être vieux, aigri ou illettré.



Le plus intolérant ici, c’est peut-être justement de mépriser tous ceux qui ne parlent pas comme la génération TikTok.



Puis concernant la vidéo, il y a rien de plus à dire, c'est franchement pas des génies... Alors très honnêtement, je suis pourtant encore "jeune" et j’ai moi aussi eu la réaction : "C’est quelle langue ?"Que les jeunes aient leur argot, ce n’est pas nouveau.Mais dire "Oh la D" en boucle au lieu de "Oh la dinguerie", puis considérer comme des "vieux cons" tous ceux qui ne comprennent pas immédiatement, c’est assez ridicule.Ce n’est pas aux autres de mener une enquête pour décoder chaque nouvelle abréviation sortie des réseaux sociaux.Chacun parle comme il veut évidemment, mais il faut aussi accepter que cette manière de s’exprimer puisse paraître pauvre, artificielle ou franchement débile à certaines personnes.Et demander un minimum de français compréhensible ne signifie pas être vieux, aigri ou illettré.Le plus intolérant ici, c’est peut-être justement de mépriser tous ceux qui ne parlent pas comme la génération TikTok.Puis concernant la vidéo, il y a rien de plus à dire, c'est franchement pas des génies...

33 commentaires Auteur Conversation Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1428 Karma: 2058 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 1 C’est quelle langue ? JackVance Je suis accro Inscrit le: 3/2/2008 Envois: 1189 Karma: 1181 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 5 Koreus Membre Premium Inscrit le: 3/7/2002 Envois: 77818 Karma: 39543 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 5 @Emerys C'est la langue que les vieux cons ne peuvent pas comprendre Baba-Yaga Membre Premium Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 20186 Karma: 13207 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 2 Tu désaoules direct ^^



Mais je comprends pas, elles sont où leurs affaires ? pas de bagages, rien dans la salle de bain ? kom2dune Je viens d'arriver Inscrit le: 7/11/2018 Envois: 27 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 0 Koreus Je suis une vieille conne mais je suis DETER donc je vais donner mon avis de boomeuse, quitte à me faire huer. Je finis par me dire que 3 syllabes (DIN-GUE-RIE) c'est tellement "Flemme" que c'est normal que les "djeunes" n'en utilisent qu'une ou deux de nos jours. J'imagine qu'au-delà leurs neurones font des nœuds, non ? J'aurais presque pitié d'eux si je ne devais pas faire une recherche à chaque fois pour comprendre ce qu'ils disent (ou pourquoi ils le disent, genre six-seven...), ce qui me saoule vu le temps que j'y perds. Belle journée à vous ! Je suis une vieille conne mais je suis DETER donc je vais donner mon avis de boomeuse, quitte à me faire huer. Je finis par me dire que 3 syllabes (DIN-GUE-RIE) c'est tellement "Flemme" que c'est normal que les "djeunes" n'en utilisent qu'une ou deux de nos jours. J'imagine qu'au-delà leurs neurones font des nœuds, non ? J'aurais presque pitié d'eux si je ne devais pas faire une recherche à chaque fois pour comprendre ce qu'ils disent (ou pourquoi ils le disent, genre six-seven...), ce qui me saoule vu le temps que j'y perds. Belle journée à vous ! myuk134679 Je m'installe Inscrit le: 29/10/2021 Envois: 232 Karma: 307 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 6

@Koreus

@Emerys C'est la langue que les vieux cons ne peuvent pas comprendre



Les gens lettrés et éduqués, aussi Citation :Les gens lettrés et éduqués, aussi EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1438 Karma: 1443 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 3 Moi qui ai tendance a être sarcastique et aigris, je trouve que ça fait beaucoup de commentaires sur leur façon de parler plutôt que la fameuse clim qui aurait provoqué une inondation... avalon471 Je masterise ! Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 2218 Karma: 1774 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 6 Oh la D,J'en reste bouche B!

t'as vu toute cette O!!!













(finalement je vais peut être arrêter de me plaindre de mes nièces qui disent "frère" à leur mère..y a pire finalement!) Loom- Je poste trop Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 11245 Karma: 4802 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 3

@kom2dune

@Koreus Je suis une vieille conne mais je suis DETER donc je vais donner mon avis de boomeuse, quitte à me faire huer. Je finis par me dire que 3 syllabes (DIN-GUE-RIE) c'est tellement "Flemme" que c'est normal que les "djeunes" n'en utilisent qu'une ou deux de nos jours. J'imagine qu'au-delà leurs neurones font des nœuds, non ? J'aurais presque pitié d'eux si je ne devais pas faire une recherche à chaque fois pour comprendre ce qu'ils disent (ou pourquoi ils le disent, genre six-seven...), ce qui me saoule vu le temps que j'y perds. Belle journée à vous !







Bah écoute vieux con , de paire, je te rejoins là dessus.





Sinon il filme avant d'ouvrir la porte , ils ont deviné le sinistre ?



Bref leur nuit n'est pas finis. Citation :Bah écoute vieux con , de paire, je te rejoins là dessus.Sinon il filme avant d'ouvrir la porte , ils ont deviné le sinistre ?Bref leur nuit n'est pas finis. Batfly Je m'installe Inscrit le: 9/8/2023 Envois: 149 Karma: 305 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 3 J'ai cru à du créole au départ comme c'était en Martinique ^^"



Sinon, c'est vrai que filmer avant d'entrer dans une chambre est bizarre... Mais vu ce genre de choses, je suppose que c'est quelque-chose que de plus en plus de monde va faire pour éviter de se faire accuser de dégradation ?

Ceci dit, rien ne prouve qu'ils n'ont pas été présent avant ? Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1428 Karma: 2058 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 0

@Koreus

@Emerys C'est la langue que les vieux cons ne peuvent pas comprendre



C’est une insulte?

Citation :C’est une insulte? madflo Je m'installe Inscrit le: 1/6/2007 Envois: 256 Karma: 293 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 0 Ca n'aurait choqué personne que le gars dise "Oh Pu...n !". Alors que franchement "la D" c'est moins vulgaire.

Réfléchissez avant de juger les autres. Bargeau Je m'installe Inscrit le: 6/3/2005 Envois: 471 Karma: 191 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 2 @Batfly oui je le vois comme ça aussi.

Le gars dézoom tout juste en étant pointé vers le sol, donc à mon avis ils étaient déjà les pieds dans l'eau devant la porte.



Par contre, être là avant je ne vois pas comment, le temps qu'il faut attendre pour que ça se remplisse et bien trop élevé. Je verrais plutôt : ouverture de porte et reférmeture direct et ils ont filmé.

J'aurais fait pareil perso.

Quand je pars d'une location perso je fais toujours des photos de la sortie, pas qu'on me dise que quelque chose ne jouait pas. ça prend 2 secondes. LutinFie Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2026 Envois: 60 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 1

@kom2dune

@Koreus Je suis une vieille conne mais je suis DETER donc je vais donner mon avis de boomeuse, quitte à me faire huer. Je finis par me dire que 3 syllabes (DIN-GUE-RIE) c'est tellement "Flemme" que c'est normal que les "djeunes" n'en utilisent qu'une ou deux de nos jours. J'imagine qu'au-delà leurs neurones font des nœuds, non ? J'aurais presque pitié d'eux si je ne devais pas faire une recherche à chaque fois pour comprendre ce qu'ils disent (ou pourquoi ils le disent, genre six-seven...), ce qui me saoule vu le temps que j'y perds. Belle journée à vous !



Pourquoi "dinguerie" c'est toi pas comprendre ce mot ??

C'est aussi ce que ce disait les vieux cons quand tu étais djeun et qu'ils t'entendaient t'exprimer.

Et par pitié, un peu de tolérance dans ce monde de brutos. Citation :Pourquoi "dinguerie" c'est toi pas comprendre ce mot ??C'est aussi ce que ce disait les vieux cons quand tu étais djeun et qu'ils t'entendaient t'exprimer.Et par pitié, un peu de tolérance dans ce monde de brutos. LutinFie Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2026 Envois: 60 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 4

@Batfly

J'ai cru à du créole au départ comme c'était en Martinique ^^"



Sinon, c'est vrai que filmer avant d'entrer dans une chambre est bizarre... Mais vu ce genre de choses, je suppose que c'est quelque-chose que de plus en plus de monde va faire pour éviter de se faire accuser de dégradation ?

Ceci dit, rien ne prouve qu'ils n'ont pas été présent avant ?



À mon avis, c'était une storie comme une autre pour raconter leur retour de boîte à 6h, quoi ! Maintenant tout est filmé pour tout et n'importe quoi. Citation :À mon avis, c'était une storie comme une autre pour raconter leur retour de boîte à 6h, quoi ! Maintenant tout est filmé pour tout et n'importe quoi. LutinFie Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2026 Envois: 60 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 4

@madflo

Ca n'aurait choqué personne que le gars dise "Oh Pu...n !". Alors que franchement "la D" c'est moins vulgaire.

Réfléchissez avant de juger les autres.



Carrément ! Citation :Carrément ! LutinFie Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2026 Envois: 60 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 0

@Bargeau

@Batfly oui je le vois comme ça aussi.

Le gars dézoom tout juste en étant pointé vers le sol, donc à mon avis ils étaient déjà les pieds dans l'eau devant la porte.



Par contre, être là avant je ne vois pas comment, le temps qu'il faut attendre pour que ça se remplisse et bien trop élevé. Je verrais plutôt : ouverture de porte et reférmeture direct et ils ont filmé.

J'aurais fait pareil perso.

Quand je pars d'une location perso je fais toujours des photos de la sortie, pas qu'on me dise que quelque chose ne jouait pas. ça prend 2 secondes.



On voit très bien le sol avant qu'il ne rentre et il est sec. Citation :On voit très bien le sol avant qu'il ne rentre et il est sec. TovahCat Je m'installe Inscrit le: 25/7/2006 Envois: 130 Karma: 195 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 8



Que les jeunes aient leur argot, ce n’est pas nouveau.

Mais dire "Oh la D" en boucle au lieu de "Oh la dinguerie", puis considérer comme des "vieux cons" tous ceux qui ne comprennent pas immédiatement, c’est assez ridicule.



Ce n’est pas aux autres de mener une enquête pour décoder chaque nouvelle abréviation sortie des réseaux sociaux.



Chacun parle comme il veut évidemment, mais il faut aussi accepter que cette manière de s’exprimer puisse paraître pauvre, artificielle ou franchement débile à certaines personnes.

Et demander un minimum de français compréhensible ne signifie pas être vieux, aigri ou illettré.



Le plus intolérant ici, c’est peut-être justement de mépriser tous ceux qui ne parlent pas comme la génération TikTok.



Puis concernant la vidéo, il y a rien de plus à dire, c'est franchement pas des génies... Alors très honnêtement, je suis pourtant encore "jeune" et j’ai moi aussi eu la réaction : "C’est quelle langue ?"Que les jeunes aient leur argot, ce n’est pas nouveau.Mais dire "Oh la D" en boucle au lieu de "Oh la dinguerie", puis considérer comme des "vieux cons" tous ceux qui ne comprennent pas immédiatement, c’est assez ridicule.Ce n’est pas aux autres de mener une enquête pour décoder chaque nouvelle abréviation sortie des réseaux sociaux.Chacun parle comme il veut évidemment, mais il faut aussi accepter que cette manière de s’exprimer puisse paraître pauvre, artificielle ou franchement débile à certaines personnes.Et demander un minimum de français compréhensible ne signifie pas être vieux, aigri ou illettré.Le plus intolérant ici, c’est peut-être justement de mépriser tous ceux qui ne parlent pas comme la génération TikTok.Puis concernant la vidéo, il y a rien de plus à dire, c'est franchement pas des génies... lm2lm2 Je m'installe Inscrit le: 26/5/2024 Envois: 106 Karma: 54 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 2

@Emerys

C’est quelle langue ?



Le weshlang des contre-éduqués.



Sur certaines plateformes communautaires, poster une vidéo dans laquelle on a du "waish", ou encore "frer", "wallah", est ban à vie dans la foulée.

J'ai tenu que vingt secondes, mon cerveau n'a pas réussi à être si nivellé par le bas. Citation :Le weshlang des contre-éduqués.Sur certaines plateformes communautaires, poster une vidéo dans laquelle on a du "waish", ou encore "frer", "wallah", est ban à vie dans la foulée.J'ai tenu que vingt secondes, mon cerveau n'a pas réussi à être si nivellé par le bas. ender666 Je suis accro Inscrit le: 11/11/2015 Envois: 892 Karma: 986 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 11 kom2dune

Citation : Je suis une vieille conne mais je suis DETER donc je vais donner mon avis de boomeuse, quitte à me faire huer. Je finis par me dire que 3 syllabes (DIN-GUE-RIE) c'est tellement "Flemme" que c'est normal que les "djeunes" n'en utilisent qu'une ou deux de nos jours.



Boomer de 63 ans ici. Aurais-tu oublié que tu as été jeune aussi ? Avec un langage déconstruit également, et avec des expressions que les plus anciennes générations ne comprenaient pas. Et que nous nous faisions critiquer par lesdites générations. Ce dont on se foutait royalement d'ailleurs ; et au contraire nous poussait même à abuser des expressions de notre génération. Expressions qui exprimaient tout à la fois notre appartenance tribale et notre besoin de créer notre identité.



Citation : J'imagine qu'au-delà leurs neurones font des nœuds, non ? J'aurais presque pitié d'eux si je ne devais pas faire une recherche à chaque fois pour comprendre ce qu'ils disent



Quel dédain et quelle arrogance en même temps ! Je crois que moi, c'est de toi dont j'ai pitié pour avoir oublié ta jeunesse (si tant est que tu aies pleinement vécu cette période). "Quelle génération de dégénérés", disaient les anciens face aux jeunes qui écoutaient du Rock'n'roll (la musique du diable ne l'oublions pas). "Quels illettrés", disaient ceux qui n'entravaient rien au verlan. "J'imagine qu'au-delà leurs neurones font des nœuds", disent celles et ceux qui se croient supérieurs et ne comprennent pas les mécanismes de construction de l'adolescence.



J'ai été un jeune con ; un ado avec son langage débile mais utile socialement. Puis j'ai grandi. Et avec mes neurones (qui faisaient des nœuds hein...) j'ai réussi des études supérieures, ma vie professionnelle et familiale. J'ai aussi survécu à l'adolescence de mes deux garçons.

Même si j'ai été un jeune con... Mais une chose est certaine aussi : je ne serai jamais un vieux con ! Citation :Boomer de 63 ans ici. Aurais-tu oublié que tu as été jeune aussi ? Avec un langage déconstruit également, et avec des expressions que les plus anciennes générations ne comprenaient pas. Et que nous nous faisions critiquer par lesdites générations. Ce dont on se foutait royalement d'ailleurs ; et au contraire nous poussait même à abuser des expressions de notre génération. Expressions qui exprimaient tout à la fois notre appartenance tribale et notre besoin de créer notre identité.Citation :Quel dédain et quelle arrogance en même temps ! Je crois que moi, c'est de toi dont j'ai pitié pour avoir oublié ta jeunesse (si tant est que tu aies pleinement vécu cette période)., disaient les anciens face aux jeunes qui écoutaient du Rock'n'roll (la musique du diable ne l'oublions pas)., disaient ceux qui n'entravaient rien au verlan.", disent celles et ceux qui se croient supérieurs et ne comprennent pas les mécanismes de construction de l'adolescence.J'ai été un jeune con ; un ado avec son langage débile mais utile socialement. Puis j'ai grandi. Et avec mes neurones (qui faisaient des nœuds hein...) j'ai réussi des études supérieures, ma vie professionnelle et familiale. J'ai aussi survécu à l'adolescence de mes deux garçons.Même si j'ai été un jeune con... Mais une chose est certaine aussi : je ne serai jamais un vieux con ! Bargeau Je m'installe Inscrit le: 6/3/2005 Envois: 471 Karma: 191 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 4 LutinFie





ça m'a plutôt l'air d'être humide.

sur les joints ça se voit bien. ça m'a plutôt l'air d'être humide.sur les joints ça se voit bien. ck78180 Je m'installe Inscrit le: 11/3/2013 Envois: 384 Karma: 535 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 2

@Bargeau

@Batfly oui je le vois comme ça aussi.

Le gars dézoom tout juste en étant pointé vers le sol, donc à mon avis ils étaient déjà les pieds dans l'eau devant la porte.



Par contre, être là avant je ne vois pas comment, le temps qu'il faut attendre pour que ça se remplisse et bien trop élevé. Je verrais plutôt : ouverture de porte et reférmeture direct et ils ont filmé.

J'aurais fait pareil perso.

Quand je pars d'une location perso je fais toujours des photos de la sortie, pas qu'on me dise que quelque chose ne jouait pas. ça prend 2 secondes.

Je pense qu'ils n'ont pas payé l'option sous marin et donc la porte n'est pas 100% étanche. Avec le pression un peu d'eau a du passer. Citation :Je pense qu'ils n'ont pas payé l'option sous marin et donc la porte n'est pas 100% étanche. Avec le pression un peu d'eau a du passer. Brisecous Je m'installe Inscrit le: 19/3/2007 Envois: 444 Karma: 204 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 1

@TovahCat

Alors très honnêtement, je suis pourtant encore "jeune" et j’ai moi aussi eu la réaction : "C’est quelle langue ?"



Que les jeunes aient leur argot, ce n’est pas nouveau.

Mais dire "Oh la D" en boucle au lieu de "Oh la dinguerie", puis considérer comme des "vieux cons" tous ceux qui ne comprennent pas immédiatement, c’est assez ridicule.



Ce n’est pas aux autres de mener une enquête pour décoder chaque nouvelle abréviation sortie des réseaux sociaux.



Chacun parle comme il veut évidemment, mais il faut aussi accepter que cette manière de s’exprimer puisse paraître pauvre, artificielle ou franchement débile à certaines personnes.

Et demander un minimum de français compréhensible ne signifie pas être vieux, aigri ou illettré.



Le plus intolérant ici, c’est peut-être justement de mépriser tous ceux qui ne parlent pas comme la génération TikTok.



Puis concernant la vidéo, il y a rien de plus à dire, c'est franchement pas des génies...



Le problème n'est pas de ne pas les comprendre, ni d'ailleurs de s'en amuser.



Le problème c'est le jugement de valeur et/ou le mépris qui suit généralement le fait de ne pas les comprendre. Ou plus globalement, le fait que certains se sentent obligés de juger - négativement s'entend - ce qu'ils ne comprennent pas.



Par exemple, quand tu affirmes "c'est franchement pas des génies". Peut-être que ce sont des débiles. Ou peut-être qu'ils rentrent cramés à 6 heures du matin après une nuit blanche en boîte de nuit, et qu'ils sont choqués par le fait qu'il y a 10 cm d'eau dans leur chambre.



Tu affirmes "c'est franchement pas des génies", tu te sens légitime à les juger sans même les connaître. Et tu ne juges pas utile de leur laisser le bénéfice du doute.



Donc les plus intolérants ici, c'est qui, finalement ? J'ai tendance à penser que ce sont ceux qui font preuve d'intolérance.

Mais je n'irai pas jusqu'à dire que certains commentaire sont claqués au sol. Citation :Le problème n'est pas de ne pas les comprendre, ni d'ailleurs de s'en amuser.Le problème c'est le jugement de valeur et/ou le mépris qui suit généralement le fait de ne pas les comprendre. Ou plus globalement, le fait que certains se sentent obligés de juger - négativement s'entend - ce qu'ils ne comprennent pas.Par exemple, quand tu affirmes "c'est franchement pas des génies". Peut-être que ce sont des débiles. Ou peut-être qu'ils rentrent cramés à 6 heures du matin après une nuit blanche en boîte de nuit, et qu'ils sont choqués par le fait qu'il y a 10 cm d'eau dans leur chambre.Tu affirmes "c'est franchement pas des génies", tu te sens légitime à les juger sans même les connaître. Et tu ne juges pas utile de leur laisser le bénéfice du doute.Donc les plus intolérants ici, c'est qui, finalement ? J'ai tendance à penser que ce sont ceux qui font preuve d'intolérance.Mais je n'irai pas jusqu'à dire que certains commentaire sont claqués au sol. lm2lm2 Je m'installe Inscrit le: 26/5/2024 Envois: 106 Karma: 54 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 3



Donc les plus intolérants ici, c'est qui, finalement ? J'ai tendance à penser que ce sont ceux qui font preuve d'intolérance.

Mais je n'irai pas jusqu'à dire que certains commentaire sont claqués au sol. ;)



Mais d'où la société ou l'h doit subir la débilité des autres?



La tolérance n'a rien à voir là dedans, on assiste à deux mecs qui n'ont clairement pas inventé l'eau chaude, qui veulent faire la promo de leur vidéo où ils "découvrent" stupéfaits un aléa qui peut arriver à n'importe qui.. Quand j'ai un dégat des eaux, j'ai l'intelligence de prendre les précautions qui s'imposent, et non pas à :

-filmer pour balancer sur internet

-faire comme si c'était spectaculaire (alors que ça l'est pas)

-s'amuser d'une situation problématique/catastrophique, qui peut le devenir pour le voisinage

-avec du jargon plus que douteux, réitéré de nombreuses fois



ça s'appelle prendre un problème sérieux à la légère et s'en servir de support d'autopromotion. L'intelligence aurait voulu l'inexistence de cette vidéo, mais bienvenue dans Idiocraty. Citation :Mais d'où la société ou l'h doit subir la débilité des autres?La tolérance n'a rien à voir là dedans, on assiste à deux mecs qui n'ont clairement pas inventé l'eau chaude, qui veulent faire la promo de leur vidéo où ils "découvrent" stupéfaits un aléa qui peut arriver à n'importe qui.. Quand j'ai un dégat des eaux, j'ai l'intelligence de prendre les précautions qui s'imposent, et non pas à :-filmer pour balancer sur internet-faire comme si c'était spectaculaire (alors que ça l'est pas)-s'amuser d'une situation problématique/catastrophique, qui peut le devenir pour le voisinage-avec du jargon plus que douteux, réitéré de nombreuses foisça s'appelle prendre un problème sérieux à la légère et s'en servir de support d'autopromotion. L'intelligence aurait voulu l'inexistence de cette vidéo, mais bienvenue dans Idiocraty. Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 4630 Karma: 3607 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 3 Tu choisis de parler comme un mongol alors t'es un mongol et puis c'est tout.

Je ne suis pas encore un vieux et malgré tous les wesh qui m'entouraient au lycée je n'ai pas fait le mouton en dégradant mon langage pour essayer de m'intégrer.

C'est évident que certaines façons de parler sont plus ridicules que d'autres et représentent un certain niveau intellectuel. Oui c'est de tout temps qu'il y a des débiles mais il y en a bien plus aujourd'hui, ne cherchez pas des excuses en disant c'est un truc de jeunes svp. Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1428 Karma: 2058 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 3 Il y a toujours eut un "parlé jeune", le tout c’est de s’adapter aux situations sociales et donc de savoir changer son language selon le contexte.



On constate quand même actuellement que la jeunesse peine à parler correctement dans les situations qui l’exigent, limitée qu’elle est par un manque de vocabulaire, de grammaire, et un manque de volonté aussi braksg Je m'installe Inscrit le: 16/3/2012 Envois: 261 Karma: 96 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 0 @Mr-poulet-du-33

S'imprégner d'un tic de langage est maintenant représentatif d'un niveau intellectuel ? Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 87597 Karma: 10079 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 1 je crois bien que je déteste à présent encore plus entendre "oh la D!" que les "oh my god!" des Américains Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 4630 Karma: 3607 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 4 @braksg je sais pas, qu'est-ce que t'en penses ? Tu penses que dire "wesh" à tout va c'est intelligent ?

Dire "frère" à n'importe qui, même à ton prof ou à un policier ça te donne pas une idée du niveau intellectuel de la personne ? grenadekorp Je viens d'arriver Inscrit le: 8/3/2019 Envois: 23 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 1

Faites vos choix, d'un quartier à l'autre ils se comprennent même plus ...

Avant c'était Cousin, Le Sang, Boloss, Narvalo ... et Yo! moi aussi à 20 ans j'étais un gland Wesh Oh la D... Diarrhée ? Dèche ? Déprime ? Daronne ? Dépravée ? Doudoune ? ...Faites vos choix, d'un quartier à l'autre ils se comprennent même plus ...Avant c'était Cousin, Le Sang, Boloss, Narvalo ... et Yo! moi aussi à 20 ans j'étais un gland Wesh LutinFie Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2026 Envois: 60 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 0

@Bargeau

@LutinFie





ça m'a plutôt l'air d'être humide.

sur les joints ça se voit bien.



Hein ? On voit rien du tout oui. Des joints gris avec un carrelage gris, rien de plus normal. Citation :Hein ? On voit rien du tout oui. Des joints gris avec un carrelage gris, rien de plus normal. Bargeau Je m'installe Inscrit le: 6/3/2005 Envois: 471 Karma: 191 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 0

@LutinFie

Citation :

@Bargeau

@LutinFie





ça m'a plutôt l'air d'être humide.

sur les joints ça se voit bien.



Hein ? On voit rien du tout oui. Des joints gris avec un carrelage gris, rien de plus normal.



Différence de gris, gris foncé et claire avec des traces plus foncé depuis la porte vers l'extérieur.

Joint de couleur claire sur les bords comme si ils étaient secs qui deviennent sombre lorsque l'on se rapproche de la porte (sur la zone humide quoi)

Enfin pour moi ça me parait cohérent. Citation :Différence de gris, gris foncé et claire avec des traces plus foncé depuis la porte vers l'extérieur.Joint de couleur claire sur les bords comme si ils étaient secs qui deviennent sombre lorsque l'on se rapproche de la porte (sur la zone humide quoi)Enfin pour moi ça me parait cohérent. LutinFie Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2026 Envois: 60 Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... Re: Ils rentrent de boîte de nuit et retrouvent leur cham... 0

@Bargeau

Citation :

@LutinFie

Citation :

@Bargeau

@LutinFie





ça m'a plutôt l'air d'être humide.

sur les joints ça se voit bien.



Hein ? On voit rien du tout oui. Des joints gris avec un carrelage gris, rien de plus normal.



Différence de gris, gris foncé et claire avec des traces plus foncé depuis la porte vers l'extérieur.

Joint de couleur claire sur les bords comme si ils étaient secs qui deviennent sombre lorsque l'on se rapproche de la porte (sur la zone humide quoi)

Enfin pour moi ça me parait cohérent.



Désolée mais on voit que dalle sur cette photo. En plus, elle est floue. Citation :Désolée mais on voit que dalle sur cette photo. En plus, elle est floue. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.