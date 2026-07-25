Surprise dans la chambre d'hôtel

En séjour à l’hôtel Carayou aux Trois-Îlets, en Martinique, deux vacanciers quittent leur chambre vers 20 heures pour passer la soirée en boîte de nuit. À leur retour, aux alentours de 6 heures du matin, ils s’apprêtent à aller se coucher… mais en ouvrant la porte, ils découvrent leur chambre entièrement inondée. L’eau recouvre le sol sur plusieurs centimètres et les deux hommes n’en reviennent pas. « Oh là D ! » (oh la dinguerie), s’exclame l’un d’eux en filmant la scène. Ils pensent d’abord que la climatisation a fui, avant de comprendre qu’une canalisation dans la salle de bain s’est rompue pendant leur absence, laissant l’eau s’écouler toute la nuit.