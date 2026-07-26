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Vidéo : Un camion percute un train régional à un passage à niveau (République tchèque)

Posté par Argam le 26/7/2026 10:13:48

vidéo train camion passage niveau collision accident republique tcheque
Un camion ignore un passage à niveau et percute de plein fouet un train régional en République tchèque.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Un automobiliste ivre force un passage à niveau (Taïwan)
  • Vidéo : Un train peut en cacher un autre
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    WTFISTHATSHIT
    Posté le: 26/7/2026 10:31  Mis à jour: 26/7/2026 10:31
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 2/5/2014
    Envois: 478
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     Re: Un camion percute un train régional à un passage à ni...
     6 
    Probabilité pour le cadreur de filmer cet événement : 1/10000000000000000%
    Crazy-13
    Posté le: 26/7/2026 13:57  Mis à jour: 26/7/2026 13:57
    #2
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
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    Karma: 10079
     Re: Un camion percute un train régional à un passage à ni...
     0 
    Je ne savais pas qu'il faisait aussi des trains sans permis. 😁
    shojo
    Posté le: 26/7/2026 14:39  Mis à jour: 26/7/2026 14:39
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/1/2017
    Envois: 228
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     Re: Un camion percute un train régional à un passage à ni...
     0 
    c'est super bien filmé, on dirait presque que c'était prévu
    Invité
    Posté le: 26/7/2026 14:46  Mis à jour: 26/7/2026 14:46
    #4
     Re: Un camion percute un train régional à un passage à ni...
     0 
    @shojo Oui c'est ce qui me choc le plus et me fait tellement douter non pas que la caméra filme avant mais l'absence de réaction ou de mouvements de celle ci, sinon le zoom a la fin.
    J'ai pas pu trouver de news d'un accident, mais peut etre je suis pas doué.
    Toutefois, c'est quand même louche
    Kamerz
    Posté le: 26/7/2026 15:37  Mis à jour: 26/7/2026 15:37
    #5
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    Inscrit le: 12/5/2024
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     Re: Un camion percute un train régional à un passage à ni...
     8 
    n666eo
    Posté le: 26/7/2026 23:38  Mis à jour: 26/7/2026 23:38
    #6
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    Inscrit le: 15/10/2018
    Envois: 465
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     Re: Un camion percute un train régional à un passage à ni...
     0 
    Citation :

    @ReActif
    @shojo Oui c'est ce qui me choc le plus et me fait tellement douter non pas que la caméra filme avant mais l'absence de réaction ou de mouvements de celle ci, sinon le zoom a la fin.
    J'ai pas pu trouver de news d'un accident, mais peut etre je suis pas doué.
    Toutefois, c'est quand même louche


    On trouve la news dans un peu tous les journaux d'Europe de l'Est, avec des photos sous différents angle du "après".
    Je ne sais pas trop expliquer la stabilité du film par contre, effectivement. Au début de pensais à un trépieds, mais il y a quand même de légers mouvements parasites, donc ça ne semble pas être le cas...
    tithom
    Posté le: 27/7/2026 1:31  Mis à jour: 27/7/2026 1:34
    #7
    Je m'installe
    Inscrit le: 20/6/2009
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    Karma: 214
     Re: Un camion percute un train régional à un passage à ni...
     1 
    Tien j'avais jamais remarqué, quand on n'est pas connecté, on ne voit pas tous les commentaires ? Ou y a une validation avant qu'ils soient publics ? J'allais répondre, je me connecte, et je vois le commentaire de Kamerz apparaitre.
    Mais du coup oui en recherchant sur google ' Dobronice u Chýnova train accident ', on voit quelques articles.

    Oui le trépied est peu probable, il y a effectivement des mouvements de caméra, comme pour suivre la respiration de celui qui la tient (à moins qu'il soit sur un truc qui bouge avec le vent ?). Faut avouer que la placidité totale est étonnante. D'ailleurs tout le monde félicite le caméraman en commentaire youtube de la source de la vidéo.
    Batfly
    Posté le: 27/7/2026 13:26  Mis à jour: 27/7/2026 17:23
    #8
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    Inscrit le: 9/8/2023
    Envois: 149
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     Re: Un camion percute un train régional à un passage à ni...
     0 
    Concernant la stabilité, les caméras, et même application téléphone, ont des logiciels embarqués pour avoir l'illusion d'un plan stable.
    Le défaut cependant est d'avoir un cadre plus petit que ce que l'appareil peut fournir.

    Exemple: L'appli "Open Caméra" a une option vidéo "Stabilisation vidéo"
    Dudujones
    Posté le: 27/7/2026 23:18  Mis à jour: 27/7/2026 23:18
    #9
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    Inscrit le: 12/12/2004
    Envois: 468
    Karma: 477
     Re: Un camion percute un train régional à un passage à ni...
     0 
    Ici, la question ne se posait pas puisque c'est un passage à niveau sans barrière. Mais même avec des barrières, les feux routiers priment sur celles-ci. En cas de collision, si les feux routiers fonctionnent, l'automobiliste est toujours en tort.
    À noter, comme c'est le cas ici au tout début de la vidéo, qu'en fonction du trafic, le conducteur du train a une pancarte qui l'oblige à siffler à l'approche d'un PN sans barrière, mais le sifflet n'est pas très puissant, la maison fait écran acoustique et le camion roule trop vite pour anticiper un éventuel défaut des feux.
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