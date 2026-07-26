Vidéo : Un camion percute un train régional à un passage à niveau (République tchèque)

|Auteur
|Conversation
|
WTFISTHATSHIT
|
Posté le: 26/7/2026 10:31 Mis à jour: 26/7/2026 10:31
|
Je m'installe
Inscrit le: 2/5/2014
Envois: 478
Karma: 348
|
Re: Un camion percute un train régional à un passage à ni...
6
Probabilité pour le cadreur de filmer cet événement : 1/10000000000000000%
|
|
|
Crazy-13
|
Posté le: 26/7/2026 13:57 Mis à jour: 26/7/2026 13:57
|
Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
Envois: 87597
Karma: 10079
|
Re: Un camion percute un train régional à un passage à ni...
0
Je ne savais pas qu'il faisait aussi des trains sans permis.
|
|
|
shojo
|
Posté le: 26/7/2026 14:39 Mis à jour: 26/7/2026 14:39
|
Je m'installe
Inscrit le: 12/1/2017
Envois: 228
Karma: 463
|
Re: Un camion percute un train régional à un passage à ni...
0
c'est super bien filmé, on dirait presque que c'était prévu
|
|
|
Invité
|
Posté le: 26/7/2026 14:46 Mis à jour: 26/7/2026 14:46
|
|
Re: Un camion percute un train régional à un passage à ni...
0
@shojo Oui c'est ce qui me choc le plus et me fait tellement douter non pas que la caméra filme avant mais l'absence de réaction ou de mouvements de celle ci, sinon le zoom a la fin.
J'ai pas pu trouver de news d'un accident, mais peut etre je suis pas doué.
Toutefois, c'est quand même louche
|
|
|
Kamerz
|
Posté le: 26/7/2026 15:37 Mis à jour: 26/7/2026 15:37
|
Je m'installe
Inscrit le: 12/5/2024
Envois: 247
Karma: 302
|
Re: Un camion percute un train régional à un passage à ni...
8
|
|
|
n666eo
|
Posté le: 26/7/2026 23:38 Mis à jour: 26/7/2026 23:38
|
Je m'installe
Inscrit le: 15/10/2018
Envois: 465
Karma: 577
|
Re: Un camion percute un train régional à un passage à ni...
0
Citation :
@ReActif
@shojo Oui c'est ce qui me choc le plus et me fait tellement douter non pas que la caméra filme avant mais l'absence de réaction ou de mouvements de celle ci, sinon le zoom a la fin.
J'ai pas pu trouver de news d'un accident, mais peut etre je suis pas doué.
Toutefois, c'est quand même louche
On trouve la news dans un peu tous les journaux d'Europe de l'Est, avec des photos sous différents angle du "après".
Je ne sais pas trop expliquer la stabilité du film par contre, effectivement. Au début de pensais à un trépieds, mais il y a quand même de légers mouvements parasites, donc ça ne semble pas être le cas...
|
|
|
tithom
|
Posté le: 27/7/2026 1:31 Mis à jour: 27/7/2026 1:34
|
Je m'installe
Inscrit le: 20/6/2009
Envois: 257
Karma: 214
|
Re: Un camion percute un train régional à un passage à ni...
1
Tien j'avais jamais remarqué, quand on n'est pas connecté, on ne voit pas tous les commentaires ? Ou y a une validation avant qu'ils soient publics ? J'allais répondre, je me connecte, et je vois le commentaire de Kamerz apparaitre.
Mais du coup oui en recherchant sur google ' Dobronice u Chýnova train accident ', on voit quelques articles.
Oui le trépied est peu probable, il y a effectivement des mouvements de caméra, comme pour suivre la respiration de celui qui la tient (à moins qu'il soit sur un truc qui bouge avec le vent ?). Faut avouer que la placidité totale est étonnante. D'ailleurs tout le monde félicite le caméraman en commentaire youtube de la source de la vidéo.
|
|
|
Batfly
|
Posté le: 27/7/2026 13:26 Mis à jour: 27/7/2026 17:23
|
Je m'installe
Inscrit le: 9/8/2023
Envois: 149
Karma: 305
|
Re: Un camion percute un train régional à un passage à ni...
0
Concernant la stabilité, les caméras, et même application téléphone, ont des logiciels embarqués pour avoir l'illusion d'un plan stable.
Le défaut cependant est d'avoir un cadre plus petit que ce que l'appareil peut fournir.
Exemple: L'appli "Open Caméra" a une option vidéo "Stabilisation vidéo"
|
|
|
Dudujones
|
Posté le: 27/7/2026 23:18 Mis à jour: 27/7/2026 23:18
|
Je m'installe
Inscrit le: 12/12/2004
Envois: 468
Karma: 477
|
Re: Un camion percute un train régional à un passage à ni...
0
Ici, la question ne se posait pas puisque c'est un passage à niveau sans barrière. Mais même avec des barrières, les feux routiers priment sur celles-ci. En cas de collision, si les feux routiers fonctionnent, l'automobiliste est toujours en tort.
À noter, comme c'est le cas ici au tout début de la vidéo, qu'en fonction du trafic, le conducteur du train a une pancarte qui l'oblige à siffler à l'approche d'un PN sans barrière, mais le sifflet n'est pas très puissant, la maison fait écran acoustique et le camion roule trop vite pour anticiper un éventuel défaut des feux.
|
|