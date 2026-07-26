

Vidéo : Un camion percute un train régional à un passage à niveau (République tchèque) Posté par Argam

Un camion ignore un passage à niveau et percute de plein fouet un train régional en République tchèque.



Vidéo (31s) : Train vs Camion à un passage à niveau





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J'ai pas pu trouver de news d'un accident, mais peut etre je suis pas doué.

Toutefois, c'est quand même louche Kamerz Je m'installe Inscrit le: 12/5/2024 Envois: 247 Karma: 302 Re: Un camion percute un train régional à un passage à ni... Re: Un camion percute un train régional à un passage à ni... 8 n666eo Je m'installe Inscrit le: 15/10/2018 Envois: 465 Karma: 577 Re: Un camion percute un train régional à un passage à ni... Re: Un camion percute un train régional à un passage à ni... 0

@ReActif

@shojo Oui c'est ce qui me choc le plus et me fait tellement douter non pas que la caméra filme avant mais l'absence de réaction ou de mouvements de celle ci, sinon le zoom a la fin.

J'ai pas pu trouver de news d'un accident, mais peut etre je suis pas doué.

Toutefois, c'est quand même louche



On trouve la news dans un peu tous les journaux d'Europe de l'Est, avec des photos sous différents angle du "après".

Je ne sais pas trop expliquer la stabilité du film par contre, effectivement. Au début de pensais à un trépieds, mais il y a quand même de légers mouvements parasites, donc ça ne semble pas être le cas... Citation :On trouve la news dans un peu tous les journaux d'Europe de l'Est, avec des photos sous différents angle du "après".Je ne sais pas trop expliquer la stabilité du film par contre, effectivement. Au début de pensais à un trépieds, mais il y a quand même de légers mouvements parasites, donc ça ne semble pas être le cas... tithom Je m'installe Inscrit le: 20/6/2009 Envois: 257 Karma: 214 Re: Un camion percute un train régional à un passage à ni... Re: Un camion percute un train régional à un passage à ni... 1 Tien j'avais jamais remarqué, quand on n'est pas connecté, on ne voit pas tous les commentaires ? Ou y a une validation avant qu'ils soient publics ? J'allais répondre, je me connecte, et je vois le commentaire de Kamerz apparaitre.

Mais du coup oui en recherchant sur google ' Dobronice u Chýnova train accident ', on voit quelques articles.



Oui le trépied est peu probable, il y a effectivement des mouvements de caméra, comme pour suivre la respiration de celui qui la tient (à moins qu'il soit sur un truc qui bouge avec le vent ?). Faut avouer que la placidité totale est étonnante. D'ailleurs tout le monde félicite le caméraman en commentaire youtube de la source de la vidéo. Batfly Je m'installe Inscrit le: 9/8/2023 Envois: 149 Karma: 305 Re: Un camion percute un train régional à un passage à ni... Re: Un camion percute un train régional à un passage à ni... 0 Concernant la stabilité, les caméras, et même application téléphone, ont des logiciels embarqués pour avoir l'illusion d'un plan stable.

Le défaut cependant est d'avoir un cadre plus petit que ce que l'appareil peut fournir.



Exemple: L'appli "Open Caméra" a une option vidéo "Stabilisation vidéo" Dudujones Je m'installe Inscrit le: 12/12/2004 Envois: 468 Karma: 477 Re: Un camion percute un train régional à un passage à ni... Re: Un camion percute un train régional à un passage à ni... 0 Ici, la question ne se posait pas puisque c'est un passage à niveau sans barrière. Mais même avec des barrières, les feux routiers priment sur celles-ci. En cas de collision, si les feux routiers fonctionnent, l'automobiliste est toujours en tort.

À noter, comme c'est le cas ici au tout début de la vidéo, qu'en fonction du trafic, le conducteur du train a une pancarte qui l'oblige à siffler à l'approche d'un PN sans barrière, mais le sifflet n'est pas très puissant, la maison fait écran acoustique et le camion roule trop vite pour anticiper un éventuel défaut des feux. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.