Train vs Camion à un passage à niveau

Le jeudi 23 juillet 2026, à Dobronice u Chýnova, en République tchèque, un train régional Regionova est violemment percuté par un camion qui s’engage sur un passage à niveau malgré les avertissements lumineux. Filmée par un passionné de chemins de fer qui attendait simplement le passage du train, la scène montre le conducteur actionner le klaxon quelques instants avant l’impact, sans parvenir à éviter la collision. Le choc est suffisamment violent pour arracher une partie de la cabine du camion et secouer fortement l’autorail. Quatre personnes ont été blessées, dont le chauffeur du camion, grièvement atteint. Selon les premières informations, le passage à niveau fonctionnait normalement au moment de l’accident.