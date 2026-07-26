Ours perché sur un poteau électrique

Le 20 juillet 2026, près de Gladstone, dans le Nouveau-Mexique (États-Unis), des automobilistes ont eu la surprise d’apercevoir un ours noir perché à plus de 6 mètres de hauteur sur un poteau électrique. Visiblement paniqué, l’animal s’agrippe à la traverse tout en haletant, incapable de redescendre. Plusieurs témoins alertent les secours, mais les autorités expliquent qu’il est impossible de le tranquilliser sans risquer une chute mortelle et demandent aux curieux de s’éloigner pour lui laisser une chance de descendre de lui-même. Malheureusement, après être resté bloqué environ une heure et demie, l’ours tente de redescendre, touche une ligne sous tension de 7 200 volts et meurt électrocuté avant l’arrivée des équipes d’intervention. Selon les autorités, l’animal aurait probablement grimpé sur le poteau après avoir été effrayé, les ours assimilant parfois ces structures à des arbres.