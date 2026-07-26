Vidéo : Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au sommet d’un poteau électrique

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FefefeuJejejeu
Posté le: 26/7/2026 11:06 Mis à jour: 26/7/2026 11:06
Je masterise !
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Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme...
9
Et en plusieurs heures ils n'ont pas été foutus de couper le courant pour éviter ça ?
n666eo
Posté le: 26/7/2026 23:41 Mis à jour: 26/7/2026 23:41
Je m'installe
Inscrit le: 15/10/2018
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Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme...
6
Citation :
@Roulpops Citation :
@FefefeuJejejeu Et en plusieurs heures ils n'ont pas été foutus de couper le courant pour éviter ça ?
C'est pas ton disjoncteur à la maison hein, ça se fait pas en un claquement de doigts....et même si ils peuvent tout couper, ça vaut le coup de plus avoir de courant sur une ou plusieurs villes, hopitaux etc compris ?
Sans oublier que la gestion du réseau aux US, ce n'est pas vraiment celle de chez nous... Pour pas dire qu'ils ont quelques décennies de retard...
16 commentaires
Auteur
Conversation
FefefeuJejejeu
Posté le: 26/7/2026 11:06 Mis à jour: 26/7/2026 11:06
Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme...
0
Mes sincères condoléances à sa famille et tout ça... Nan, j'déconne : les humains sont pas plus doués de part leur bon sens et instinct de survie pour oser des exploits à la con où l'intelligence n'est pas forcément nécessaire.
ThomGamer
Posté le: 26/7/2026 21:26 Mis à jour: 26/7/2026 21:26
Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme...
3
Citation :
@FefefeuJejejeu Et en plusieurs heures ils n'ont pas été foutus de couper le courant pour éviter ça ?
C'est pas ton disjoncteur à la maison hein, ça se fait pas en un claquement de doigts....et même si ils peuvent tout couper, ça vaut le coup de plus avoir de courant sur une ou plusieurs villes, hopitaux etc compris ?
n666eo
Posté le: 26/7/2026 23:41 Mis à jour: 26/7/2026 23:41
Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme...
6
Citation :
@Roulpops Citation :
@FefefeuJejejeu Et en plusieurs heures ils n'ont pas été foutus de couper le courant pour éviter ça ?
C'est pas ton disjoncteur à la maison hein, ça se fait pas en un claquement de doigts....et même si ils peuvent tout couper, ça vaut le coup de plus avoir de courant sur une ou plusieurs villes, hopitaux etc compris ?
Sans oublier que la gestion du réseau aux US, ce n'est pas vraiment celle de chez nous... Pour pas dire qu'ils ont quelques décennies de retard...
RicoSM
Posté le: 27/7/2026 9:12 Mis à jour: 27/7/2026 9:12
Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme...
4
En France si vous voyez un cas comme celui-ci, vous appelez directement le service dépannage. Un conducteur du réseau coupera le courant de toute la zone tout de suite. Ça fera bien des milliers de personnes dans le noir, mais tant pis, car en plus de sauver si possible l'animal, si celui-ci touche les fils, il risque à cause du court-circuit, de faire tomber les fils à terre, ce qui aura le même résultat de couper toute la zone, et qui ajoutera des travaux de réparation avant de pouvoir rétablir tout le monde...
Vigyland
Posté le: 27/7/2026 9:29 Mis à jour: 27/7/2026 9:29
Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme...
0
@Vigyland ben si y a un pléonasme, car électrocuté signifie mort par l'électricité ! Quand tu es électrocuté tu es forcément mort ! Voir définition dans dictionnaire pour ton convaincre. On parle d'électrisation quand il n'y a pas décès !
billyboy45
Posté le: 30/7/2026 7:48 Mis à jour: 30/7/2026 8:00