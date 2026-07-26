

Vidéo : Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au sommet d’un poteau électrique Posté par Daniellou

Bloqué au sommet d’un poteau électrique, un ours noir finit par mourir électrocuté en tentant de redescendre.



Vidéo (33s) : Ours perché sur un poteau électrique





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@Roulpops

Citation :

@FefefeuJejejeu

Et en plusieurs heures ils n'ont pas été foutus de couper le courant pour éviter ça ?

C'est pas ton disjoncteur à la maison hein, ça se fait pas en un claquement de doigts....et même si ils peuvent tout couper, ça vaut le coup de plus avoir de courant sur une ou plusieurs villes, hopitaux etc compris ?



Sans oublier que la gestion du réseau aux US, ce n'est pas vraiment celle de chez nous... Pour pas dire qu'ils ont quelques décennies de retard... Citation :Sans oublier que la gestion du réseau aux US, ce n'est pas vraiment celle de chez nous... Pour pas dire qu'ils ont quelques décennies de retard...

16 commentaires Auteur Conversation FefefeuJejejeu Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2016 Envois: 2111 Karma: 1325 Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... 9 Et en plusieurs heures ils n'ont pas été foutus de couper le courant pour éviter ça ? Loom- Je poste trop Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 11246 Karma: 4802 Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... 3 Triste Drakylla Je suis accro Inscrit le: 5/3/2013 Envois: 1461 Karma: 1106 Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... 2 Affreux comme vidéo Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 872 Karma: 1198 Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... 0 "meurt électrocuté" faut arrêter avec ce pléonasme depuis le temps ! MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 3796 Karma: 6013 Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... 0 Mes sincères condoléances à sa famille et tout ça...

Nan, j'déconne : les humains sont pas plus doués de part leur bon sens et instinct de survie pour oser des exploits à la con où l'intelligence n'est pas forcément nécessaire. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1991 Karma: 4043 Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... 1 Vu comment il respire, il a du se faire électrisé et c'est déjà un miracle qu'il a tenu 1h là-haut.



Par contre, faudra m'expliquer comment ils n'ont pas pensé à couper le courant... Roulpops Je suis accro Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 697 Karma: 540 Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... 3

@FefefeuJejejeu

Et en plusieurs heures ils n'ont pas été foutus de couper le courant pour éviter ça ?

C'est pas ton disjoncteur à la maison hein, ça se fait pas en un claquement de doigts....et même si ils peuvent tout couper, ça vaut le coup de plus avoir de courant sur une ou plusieurs villes, hopitaux etc compris ? Citation :C'est pas ton disjoncteur à la maison hein, ça se fait pas en un claquement de doigts....et même si ils peuvent tout couper, ça vaut le coup de plus avoir de courant sur une ou plusieurs villes, hopitaux etc compris ? n666eo Je m'installe Inscrit le: 15/10/2018 Envois: 465 Karma: 577 Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... 6

@Roulpops

Citation :

@FefefeuJejejeu

Et en plusieurs heures ils n'ont pas été foutus de couper le courant pour éviter ça ?

C'est pas ton disjoncteur à la maison hein, ça se fait pas en un claquement de doigts....et même si ils peuvent tout couper, ça vaut le coup de plus avoir de courant sur une ou plusieurs villes, hopitaux etc compris ?



Sans oublier que la gestion du réseau aux US, ce n'est pas vraiment celle de chez nous... Pour pas dire qu'ils ont quelques décennies de retard... Citation :Sans oublier que la gestion du réseau aux US, ce n'est pas vraiment celle de chez nous... Pour pas dire qu'ils ont quelques décennies de retard... RicoSM Je m'installe Inscrit le: 5/11/2007 Envois: 164 Karma: 249 Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... 4 En France si vous voyez un cas comme celui-ci, vous appelez directement le service dépannage.

Un conducteur du réseau coupera le courant de toute la zone tout de suite.

Ça fera bien des milliers de personnes dans le noir, mais tant pis, car en plus de sauver si possible l'animal, si celui-ci touche les fils, il risque à cause du court-circuit, de faire tomber les fils à terre, ce qui aura le même résultat de couper toute la zone, et qui ajoutera des travaux de réparation avant de pouvoir rétablir tout le monde... Vigyland Je masterise ! Inscrit le: 19/12/2013 Envois: 2283 Karma: 851 Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... 0 @Pettoman & ""meurt électrocuté" faut arrêter avec ce pléonasme depuis le temps !""



Dans ces termes, il n'y a aucun pléonasme.

De plus le mot "électrocuté" est à sa place, puisqu'il devient ici un adjectif qualificatif.

. Vigyland Je masterise ! Inscrit le: 19/12/2013 Envois: 2283 Karma: 851 Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... 1 @Roulpops : Une ligne de 7200 V tri (bien que montée sur des isolateurs semblant être faits pour du 5 KV) d'aussi faible section, n'alimentera jamais ce que votre imagination a conçu. Vigyland Je masterise ! Inscrit le: 19/12/2013 Envois: 2283 Karma: 851 Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... 1 @n666eo :

"Sans oublier que la gestion du réseau aux US, ce n'est pas vraiment celle de chez nous... Pour pas dire qu'ils ont quelques décennies de retard..."



C'est exactement cela, mais surtout dans leurs écarts suburbains. Vigyland Je masterise ! Inscrit le: 19/12/2013 Envois: 2283 Karma: 851 Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... 1 @RicoSM : "En France si vous voyez un cas comme celui-ci, vous appelez directement le service dépannage."



En France, je vous assure que les protections de distribution électrique fonctionnent ! TovahCat Je m'installe Inscrit le: 25/7/2006 Envois: 130 Karma: 195 Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... 0 RIP HEADPHONES USERS

RIP HEADPHONES USERS Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 872 Karma: 1198 Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... 0 @Vigyland ben si y a un pléonasme, car électrocuté signifie mort par l'électricité ! Quand tu es électrocuté tu es forcément mort ! Voir définition dans dictionnaire pour ton convaincre. On parle d'électrisation quand il n'y a pas décès ! billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1266 Karma: 2164 Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme... 0 @Vigyland Une électrocution signifie la mort par électrisation. Donc si, c'est un pléonasme.



Ceci dit c'est un pléonasme utile, 99% des gens ne savent pas que ce mot implique la mort par définition. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.