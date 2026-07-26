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Vidéo : Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au sommet d’un poteau électrique

Posté par Daniellou le 26/7/2026 10:44:22

vidéo ours poteau electrique perche electrocution
Bloqué au sommet d’un poteau électrique, un ours noir finit par mourir électrocuté en tentant de redescendre.




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  • Vidéo : Arbre à oursons
  • Vidéo : Le Père Noël en paramoteur
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Top commentaires

    FefefeuJejejeu
    Posté le: 26/7/2026 11:06  Mis à jour: 26/7/2026 11:06
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2016
    Envois: 2111
    Karma: 1325
    Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme...
     9 
    Et en plusieurs heures ils n'ont pas été foutus de couper le courant pour éviter ça ?
    n666eo
    Posté le: 26/7/2026 23:41  Mis à jour: 26/7/2026 23:41
    Je m'installe
    Inscrit le: 15/10/2018
    Envois: 465
    Karma: 577
    Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme...
     6 
    Citation :

    @Roulpops
    Citation :

    @FefefeuJejejeu
    Et en plusieurs heures ils n'ont pas été foutus de couper le courant pour éviter ça ?

    C'est pas ton disjoncteur à la maison hein, ça se fait pas en un claquement de doigts....et même si ils peuvent tout couper, ça vaut le coup de plus avoir de courant sur une ou plusieurs villes, hopitaux etc compris ?


    Sans oublier que la gestion du réseau aux US, ce n'est pas vraiment celle de chez nous... Pour pas dire qu'ils ont quelques décennies de retard...

    16 commentaires

    Auteur Conversation
    FefefeuJejejeu
    Posté le: 26/7/2026 11:06  Mis à jour: 26/7/2026 11:06
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2016
    Envois: 2111
    Karma: 1325
     Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme...
     9 
    Et en plusieurs heures ils n'ont pas été foutus de couper le courant pour éviter ça ?
    Loom-
    Posté le: 26/7/2026 11:39  Mis à jour: 26/7/2026 11:39
    #2
    Je poste trop
    Inscrit le: 24/4/2013
    Envois: 11246
    Karma: 4802
     Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme...
     3 
    Triste 😞
    Drakylla
    Posté le: 26/7/2026 12:50  Mis à jour: 26/7/2026 12:50
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/3/2013
    Envois: 1461
    Karma: 1106
     Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme...
     2 
    Affreux comme vidéo 😞
    Pettoman
    Posté le: 26/7/2026 12:57  Mis à jour: 26/7/2026 12:57
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 28/1/2009
    Envois: 872
    Karma: 1198
     Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme...
     0 
    "meurt électrocuté" faut arrêter avec ce pléonasme depuis le temps !
    MYRRZINN
    Posté le: 26/7/2026 13:20  Mis à jour: 26/7/2026 13:20
    #5
    Je masterise !
    Inscrit le: 9/1/2019
    Envois: 3796
    Karma: 6013
     Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme...
     0 
    Mes sincères condoléances à sa famille et tout ça...
    Nan, j'déconne : les humains sont pas plus doués de part leur bon sens et instinct de survie pour oser des exploits à la con où l'intelligence n'est pas forcément nécessaire.
    ThomGamer
    Posté le: 26/7/2026 21:26  Mis à jour: 26/7/2026 21:26
    #6
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/9/2006
    Envois: 1991
    Karma: 4043
     Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme...
     1 
    Vu comment il respire, il a du se faire électrisé et c'est déjà un miracle qu'il a tenu 1h là-haut.

    Par contre, faudra m'expliquer comment ils n'ont pas pensé à couper le courant...
    Roulpops
    Posté le: 26/7/2026 23:17  Mis à jour: 26/7/2026 23:17
    #7
    Je suis accro
    Inscrit le: 17/10/2012
    Envois: 697
    Karma: 540
     Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme...
     3 
    Citation :

    @FefefeuJejejeu
    Et en plusieurs heures ils n'ont pas été foutus de couper le courant pour éviter ça ?

    C'est pas ton disjoncteur à la maison hein, ça se fait pas en un claquement de doigts....et même si ils peuvent tout couper, ça vaut le coup de plus avoir de courant sur une ou plusieurs villes, hopitaux etc compris ?
    n666eo
    Posté le: 26/7/2026 23:41  Mis à jour: 26/7/2026 23:41
    #8
    Je m'installe
    Inscrit le: 15/10/2018
    Envois: 465
    Karma: 577
     Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme...
     6 
    Citation :

    @Roulpops
    Citation :

    @FefefeuJejejeu
    Et en plusieurs heures ils n'ont pas été foutus de couper le courant pour éviter ça ?

    C'est pas ton disjoncteur à la maison hein, ça se fait pas en un claquement de doigts....et même si ils peuvent tout couper, ça vaut le coup de plus avoir de courant sur une ou plusieurs villes, hopitaux etc compris ?


    Sans oublier que la gestion du réseau aux US, ce n'est pas vraiment celle de chez nous... Pour pas dire qu'ils ont quelques décennies de retard...
    RicoSM
    Posté le: 27/7/2026 9:12  Mis à jour: 27/7/2026 9:12
    #9
    Je m'installe
    Inscrit le: 5/11/2007
    Envois: 164
    Karma: 249
     Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme...
     4 
    En France si vous voyez un cas comme celui-ci, vous appelez directement le service dépannage.
    Un conducteur du réseau coupera le courant de toute la zone tout de suite.
    Ça fera bien des milliers de personnes dans le noir, mais tant pis, car en plus de sauver si possible l'animal, si celui-ci touche les fils, il risque à cause du court-circuit, de faire tomber les fils à terre, ce qui aura le même résultat de couper toute la zone, et qui ajoutera des travaux de réparation avant de pouvoir rétablir tout le monde...
    Vigyland
    Posté le: 27/7/2026 9:29  Mis à jour: 27/7/2026 9:29
    #10
    Je masterise !
    Inscrit le: 19/12/2013
    Envois: 2283
    Karma: 851
     Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme...
     0 
    @Pettoman & ""meurt électrocuté" faut arrêter avec ce pléonasme depuis le temps !""

    Dans ces termes, il n'y a aucun pléonasme.
    De plus le mot "électrocuté" est à sa place, puisqu'il devient ici un adjectif qualificatif.
    .
    Vigyland
    Posté le: 27/7/2026 9:34  Mis à jour: 27/7/2026 9:34
    #11
    Je masterise !
    Inscrit le: 19/12/2013
    Envois: 2283
    Karma: 851
     Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme...
     1 
    @Roulpops : Une ligne de 7200 V tri (bien que montée sur des isolateurs semblant être faits pour du 5 KV) d'aussi faible section, n'alimentera jamais ce que votre imagination a conçu.
    Vigyland
    Posté le: 27/7/2026 9:37  Mis à jour: 27/7/2026 9:37
    #12
    Je masterise !
    Inscrit le: 19/12/2013
    Envois: 2283
    Karma: 851
     Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme...
     1 
    @n666eo :
    "Sans oublier que la gestion du réseau aux US, ce n'est pas vraiment celle de chez nous... Pour pas dire qu'ils ont quelques décennies de retard..."

    C'est exactement cela, mais surtout dans leurs écarts suburbains.
    Vigyland
    Posté le: 27/7/2026 9:41  Mis à jour: 27/7/2026 9:41
    #13
    Je masterise !
    Inscrit le: 19/12/2013
    Envois: 2283
    Karma: 851
     Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme...
     1 
    @RicoSM : "En France si vous voyez un cas comme celui-ci, vous appelez directement le service dépannage."

    En France, je vous assure que les protections de distribution électrique fonctionnent !
    TovahCat
    Posté le: 28/7/2026 20:34  Mis à jour: 28/7/2026 20:34
    #14
    Je m'installe
    Inscrit le: 25/7/2006
    Envois: 130
    Karma: 195
     Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme...
     0 
    ⚠ RIP HEADPHONES USERS ⚠
    Pettoman
    Posté le: 30/7/2026 3:38  Mis à jour: 30/7/2026 3:38
    #15
    Je suis accro
    Inscrit le: 28/1/2009
    Envois: 872
    Karma: 1198
     Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme...
     0 
    @Vigyland ben si y a un pléonasme, car électrocuté signifie mort par l'électricité ! Quand tu es électrocuté tu es forcément mort ! Voir définition dans dictionnaire pour ton convaincre. On parle d'électrisation quand il n'y a pas décès !
    billyboy45
    Posté le: 30/7/2026 7:48  Mis à jour: 30/7/2026 8:00
    #16
    Je suis accro
    Inscrit le: 17/7/2008
    Envois: 1266
    Karma: 2164
     Re: Un ours meurt électrocuté après avoir grimpé au somme...
     0 
    @Vigyland Une électrocution signifie la mort par électrisation. Donc si, c'est un pléonasme.

    Ceci dit c'est un pléonasme utile, 99% des gens ne savent pas que ce mot implique la mort par définition.
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